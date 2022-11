DIRECT-Ukraine : Kiev appelle les pays de l'Otan à accélérer l'envoi d'aide

07H39 TU. Un dépôt pétrolier en feu dans une région russe à la frontière avec l'Ukraine

Un dépôt de pétrole dans la région russe de Briansk, ville située à 150 km de la frontière avec l'Ukraine est en feu, selon le gouverneur local.

"Des réservoirs avec des produits pétroliers sont en feu dans le quartier de Sourajski", a déclaré sur les réseaux sociaux le gouverneur, Alexandre Bogomaz. "Des équipes de pompiers et de secouristes sont sur place".

Le gouverneur n'a pas indiqué ce qui pouvait avoir provoqué cet incendie mais a précisé qu'il n'y avait pas d'informations sur des victimes.



02H14 TU. L'Ukraine appelle les pays de l'Otan à accélérer l'envoi d'aide



L'Ukraine a appelé les pays membres de l'Otan réunis à Bucarest à accélérer la livraison d'armes et d'équipements électriques afin d'aider le pays à faire face aux dommages causés à son infrastructure énergétique par les bombardements russes.



"La dernière fois, j'avais dit trois mots: des armes, des armes, des armes. Cette fois, j'ai trois autres mots: plus vite, plus vite et plus vite", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

Des personnes devant une tente chauffante d'un "Point of Invincibly" à Kyiv, en Ukraine, le lundi 28 novembre 2022. ©AP Photo/Evgeniy Maloletka



Le président russe Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme "une arme de guerre" contre l'Ukraine avec des "attaques délibérées" contre des infrastructures civiles pour priver le pays de chauffage, d'électricité et d'eau, a dénoncé le secrétaire général de l'Alliance atlantique en accueillant cette réunion de deux jours des chefs de la diplomatie de l'Otan.

L'objectif du Kremlin est d'"infliger autant de souffrances que possible aux civils ukrainiens pour essayer de briser leur engagement, leur unité dans la lutte contre l'invasion russe", a-t-il poursuivi.

La neige recouvre le centre-ville de Kiev, en Ukraine, le 17 novembre 2022. AP Photo/Andrew Kravchenko.

Une réunion du G7 élargi, tenue sous présidence allemande en marge de l'Otan, a pour sa part plaidé la mobilisation face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre le ministre slovaque des Affaires étrangères Rastislav Kacer, à Bucarest, en Roumanie, le 29 novembre 2022. AP Photo/Vadim Ghirda.

Arrivé lundi soir à Bucarest, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé une aide financière de 53 millions de dollars, qui s'ajoute à une autre enveloppe de 55 millions déjà débloquée pour l'achat de générateurs, afin de venir en aide à l'Ukraine.

Cette somme servira à acheter des équipements électriques (des transformateurs notamment), qui seront "rapidement" livrés à l'Ukraine, a-t-on précisé de source américaine.

Au total, l'administration Biden a budgété 1,1 milliard de dollars pour l'énergie en Ukraine et en Moldavie.

L'aide américaine s'inscrit dans la perspective d'une conférence internationale des bailleurs de fonds en "soutien à la résistance civile ukrainienne", qui se tiendra le 13 décembre en France.