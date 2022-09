DIRECT - Ukraine : Kiev avance dans l'est, Moscou annonce "regrouper" des forces vers Donetsk

5H10 TU. L'Ukraine progresse dans l'est, la Russie regroupe ses forces vers Donetsk



L'Ukraine a revendiqué samedi des percées dans l'est, notamment l'entrée de ses forces dans la ville-clé de Koupiansk. Une nouvelle étape dans leur récente contre-offensive éclair qui leur a permis de récupérer des pans entiers de territoires.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui qu'"environ 2 000 kilomètres notre territoire" aient été "libérés depuis début septembre", sans préciser s'il s'agissait de kilomètres carrés, notamment les localités de Vassylenkovo et d'Artemivka, non loin de Kharkiv, dans le nord-est. L'armée russe fait le "bon choix de s'enfuir", a-t-il ajouté ensuite, car "il n'y a pas de place pour les occupants en Ukraine et il n'y en aura pas".

Le ministère russe de la Défense a ensuite annoncé avoir "retiré" ses forces présentes "dans les régions de Balakliïa et d'Izioum", afin de "renforcer" son dispositif plus au sud, autour de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes prorusses.



À Lyman, une ville tombée fin mai aux mains des Russes, "la situation reste assez difficile, tout comme dans d'autres localités du nord de la République" populaire de Donetsk, a reconnu samedi son chef, Denis Pouchiline. Le chef de l'administration d'occupation russe de la région d'Izioum, Vladislav Sokolov, a de son côté admis que la situation y était également "difficile". Cette nouvelle progression des troupes de Kiev au sud de Kharkiv pourrait affecter d'une manière significative la capacité de la Russie à ravitailler ses positions dans l'est de l'Ukraine et à leur apporter un soutien logistique.

