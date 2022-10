DIRECT - Ukraine : Kiev, cible d'"attaques de drones kamikazes"

05H20 TU. Les problèmes logistiques russes s'intensifient après l'explosion d'un pont en Crimée, selon le Ministère britannique de la Défense.



L'armée russe rencontre de nombreux problèmes logistiques qui s'aggravent depuis l'explosion du pont de Crimée le 8 octobre dernier, annonce les services de renseignement britanniques.

"Avec la situation tendue à Kherson pour les Russes et la dégradation des voies d'approvisionnement à travers la Crimée, la ligne de communication terrestre dans la région de Zaporijjia devient primordiale pour la durabilité de l'occupation russe", a tweeté le ministère britannique de la Défense dans un bulletin.

Les forces russes dans le sud de l'Ukraine augmentent probablement le flux d'approvisionnement logistique via Marioupol pour tenter de compenser la capacité réduite du pont, selon le Royaume-Uni.

05H05 TU. L'UE s'apprête à former 15000 soldats ukrainiens et à financer davantage d'armements pour Kiev.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient convenir d'une mission pour former 15 000 soldats ukrainiens à partir du mois prochain et d'un financement supplémentaire de 500 millions d'euros pour des livraisons d'armes à Kiev lors d’une réunion au Luxembourg ce lundi 17 octobre.



Deux hauts responsables de l'UE ont déclaré que la formation militaire commencerait à la mi-novembre et se déroulerait sur le territoire de l'UE, en Pologne et en Allemagne.



Les ministres des Affaires étrangères accepteront d'ajouter 500 millions d'euros supplémentaires (486 millions de dollars) à un fonds qui rembourse les États membres de l'UE pour les armes livrées à l'Ukraine, portant le montant total affecté aux armes pour Kiev à plus de 3 milliards d'euros.





04H50 TU. Kiev attaquée "par des drones kamikazes", selon la présidence ukrainienne.

Kiev a été ciblée tôt ce lundi 17 octobre au matin par des "attaques de drones kamikazes", indique le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, après une série d'explosions qui ont secoué le quartier de Shevchenkiv, au centre de la capitale.

"Les Russes pensent que cela les aidera, mais cela montre leur désespoir", commenté ce même responsable, Andriï Iermak.



C'est la deuxième fois cette semaine que la capitale ukrainienne est bombardée. Le maire Vitalii Klitshchko déclare que plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés.



"Les sauveteurs sont sur le site", déclare Vitalii Klitshchko sur le service de messagerie Telegram, ajoutant qu'à la suite de ce qu'il a qualifié d'attaque de drone, un incendie s'est également déclaré dans un immeuble non résidentiel. Il n'y avait aucune information immédiate sur les victimes.





04H14 TU. Intenses combats dans la région de Donetsk.

Des combats intenses entre les forces russes et ukrainiennes se sont déroulés autour de deux villes de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, Bakhmut et Soledar, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les combats ont été particulièrement intenses ce week-end dans les régions de Donetsk et Louhansk, et dans la province stratégiquement importante de Kherson dans le sud. Elles constituent trois des quatre provinces que Vladimir Poutine a proclamées comme faisant partie de la Russie le mois dernier, mesures rejetées par l'Ukraine et ses alliés occidentaux comme illégitimes.

Bakhmut a été la cible des forces armées russes dans leur lente progression dans la région depuis la prise des principales villes industrielles de Lysychansk et Sievierodonetsk en juin et juillet. Soledar est situé juste au nord de Bakhmut.

"Les principaux points chauds du Donbass sont Soledar et Bakhmut", a déclaré Volodomyr Zelensky dans son discours vidéo nocturne. "De très violents combats s'y déroulent."