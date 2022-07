DIRECT - Ukraine : Kiev dénonce des bombardements massifs au sud, la Russie réduit encore les livraisons de gaz vers l'Europe

Ce qu'il faut retenir ce mardi 26 juillet 2022.



- L'armée russe bombarde massivement les régions du sud de l'Ukraine. Ce mardi, le port de Mykolaïv et Zatoka, un village balnéaire proche d'Odessa, ont été touchés par des frappes.



- Le commandement sud de l'armée ukrainienne a fait état mardi de "frappes massives de missile dans le sud de l'Ukraine avec l'utilisation d'avions venus de la mer Noire".



- L'entreprise russe Gazprom annonce une nouvelle réduction drastique des livraisons de gaz vers l'Europe. Ces baisses sont décidées en réponse aux sanctions européennes prises à l'encontre de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine.

Des missiles ont également visé la périphérie de la ville et il y a eu des tentatives d'endommager l'infrastructure portuaire.

Vitali Kim, gouverneur régional de Mykolaïv.

russian Terrorists still destroying critical infrastructure of Mykolayiv region. Counted 9 missiles in the morning pic.twitter.com/7ag4CeVUKH — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 26, 2022

L'unité et la solidarité sont les meilleures armes que nous ayons contre (le président russe Vladimir) Poutine et je suis sûr que c'est ce que nous montrerons aujourd'hui.

Jozef Sikela, ministre tchèque de l'Energie

Les régions du sud de l'Ukraine font l'objet de bombardements russes "massifs". Un village balnéaire près d'Odessa vient d'être touché par des frappes aériennes. Idem pour le port de Mykolaïv, annoncent ce mardi les autorités ukrainiennes. Les frappes russes interviennent malgré un accord avec Moscou signé la semaine passée pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, par trois ports de la région d'Odessa.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky publie sur ses réseaux sociaux une vidéo montrant des maisons détruite à Zatoka, station balnéaire populaire au bord de la mer Noir, près d'Odessa. "C'est le matin. Un village ordinaire de Zatoka. Les gens se reposaient et vivaient. Pas de bases, pas de troupes. Les terroristes russes voulaient juste tirer", a-t-il écrit en commentaire.Sur le front est, trois civils ont été tués au cours des dernières 24 heures dans la région de Donetsk (est). C'est ce qu'a annoncé mardi le gouverneur Pavlo Kyrylenko. "Il ne reste plus une seule localité dans la région de Donetsk qui n'ait pas été frappée et soit relativement sûre", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision nationale ukrainienne. Dans la région de Donetsk, les localités de "Toretsk, Avdiïvka, Mariïnka, Krasnogorivka ont été frappées dans la nuit de lundi à mardi", selon le gouverneur. Bakhmout "a été l'objet de tirs d'artillerie et de frappes aériennes. On a observé des tirs d'artillerie aux abords de Sloviansk".Le gouverneur régional de Mykolaïv, Vitali Kim fait état d'une "frappe massive" sur la ville mardi matin. Il a publié une vidéo où l'on voit de nombreuses explosions et de la fumée noire."Une installation d'infrastructure critique et une entreprise automobile ont été touchées sans faire de victimes, selon les informations préliminaires", écrit-il sur Telegram. "Des missiles ont également visé la périphérie de la ville et il y a eu des tentatives d'endommager l'infrastructure portuaire", selon la même source.De Soledar, il ne reste plus grand chose. Une église, un magasin alimentaire, et une quincaillerie en sous-sol. Toute proche du front, la cité minière de l'est de l'Ukraine, où survivent encore quelque milliers d'âmes, est pilonnée sans trêve depuis plus de trois mois.La nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz annoncée par Gazprom est "une preuve supplémentaire" que l'Europe doit "réduire sa dépendance dès que possible envers les approvisionnements russes", a estimé mardi le ministre tchèque de l'Energie, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE.​Le ministère allemand de l'Économie a rétorqué en affirmant qu'il n'y a "aucune raison technique" de procéder à de nouvelles baisses de livraison. Selon Berlin, il s'agit d'un "prétexte" et d'une décision "politique" pour peser sur les Occidentaux dans le cadre du conflit en Ukraine.Le géant gazier russe Gazprom a annoncé qu'il réduirait dès mercredi drastiquement, à 33 millions de mètres cubes quotidiens, les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Selon l'entreprise, la nécessité de maintenance d'une turbine la pousse à réduire ses exportations de gaz.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la Russie mène une "guerre gazière ouverte contre l'Europe unie". Il exige de cette dernière à "riposter" en renforcant les sanctions prises à l'encontre de Moscou.