DIRECT-Ukraine : Kiev dit avoir découvert des "sites de torture" russes à Kherson

Le parquet général ukrainien a annoncé avoir trouvé quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson (sud) avant leur retraite forcée de la région il y a une dizaine de jours, Kiev accusant Moscou de crimes de guerre.

Unité de tireurs d'élite dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine), le 19 novembre 2022. © AP Photo/Bernat Armangue

Par ailleurs, suite aux tirs, d'origine indéterminée, qui se sont abattus dimanche dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Zaporijjia, les présidents français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky ont insisté lundi, lors d'un appel téléphonique, sur "l'absolue nécessité de préserver la sécurité et la sûreté" du site.

Selon la présidence française, Emmanuel Macron "a dit sa vive préoccupation" quant aux "nouveaux tirs contre la centrale" en Ukraine, que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.

Il s'en était déjà entretenu dimanche avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, qui avait dénoncé des frappes "absolument délibérées, ciblées".



A Kiev, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe, Hans Kluge, a prévenu que l'hiver menacera la vie de millions d'Ukrainiens, après les séries de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays.

Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine. Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie.



Hans Kluge, directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe.

Dans un hôpital de Kherson, un infirmier lit les résultats d'examens médicaux d'un patient dans le noir. 21 novembre 2022. © AP Photo/Roman Hrytsyna



Les dommages à l'infrastructure énergétique ukrainienne "ont déjà des effets dévastateurs sur le système de santé et sur la santé de la population", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, la vice-Première ministre et ministre chargée de la réintégration des territoires temporairement occupés en Ukraine, Iryna Verechtchouk, a appelé les habitants de Kherson à "évacuer pour l'hiver vers des régions plus sûres du pays", particulièrement les femmes, enfants et personnes âgées.