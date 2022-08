DIRECT - Ukraine : Kiev et Moscou s'accusent de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

7H TU. L'Ukraine a-t-elle modifié sa stratégie de guerre ?



Selon The New York Times, l'Ukraine a modifié sa stratégie à l'aide de nouveaux armements et a réussi, du moins pour l'instant, à ralentir les avancées de la Russie ces dernières semaines. Dernier exemple en date : cette série d'explosions dans une base aérienne de Crimée, qui a détruit au moins huit avions de combat et qui serait l'œuvre des forces spéciales ukrainiennes, également aidées par des partisans locaux.



Pour les Ukrainiens, l'objectif affiché est de frapper loin derrière les lignes ennemies, et ainsi d'épuiser le potentiel combattant de la Russie pour ralentir sa progression.

Des militaires ukrainiens sur la ligne de front, dans la région de Mykolaïv, le 8 août 2022. AP Photo/Evgeniy Maloletka

6H30 TU. 48,4 milliards de dollars de bénéfice pour Aramco au deuxième trimestre



Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé un bénéfice record de 48,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, à la faveur d'une flambée des cours du brut consécutive à la guerre de la Russie en Ukraine et à la forte demande post-pandémie.



6H15 TU. En Finlande, les touristes russes reçus au son de l'hymne ukrainien



Dans l'est de la Finlande, les rapides d'Imatrankoski sont une attraction incontournable. Chaque jour, à la même heure, l'hymne national ukrainien retentit, le barrage presque centenaire s'ouvre et l'eau s'engouffre sous le regard de centaines de visiteurs dont de nombreux Russes.

Traditionnellement, c'était la musique du compositeur finlandais Jean Sibelius seule qui accompagnait l'événement quotidien mais depuis fin juillet elle est précédée de l'hymne de l'Ukraine afin de protester contre l'invasion russe du pays.

The dam of #imatrankoski is opened every day at six pm. The opening ceremony begins with the national anthem of Ukraine. Hats off #SlavaUkraini pic.twitter.com/HuWLv759Za — Jaakko Jutila (@JaakkoJutila) July 29, 2022

Outre cette mesure symbolique, la Finlande, qui partage une frontière orientale de plus de 1 300 kilomètres avec la Russie, s'apprête à limiter les visas touristiques délivrés aux Russes, imitant les autres pays de l'Union européenne.



6H TU. Kiev et Moscou s'accusent de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia



L'Ukraine et la Russie ont de nouveau échangé samedi des accusations de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine.



Les renseignements militaires ukrainiens ont affirmé que "les occupants (russes) bombardent la centrale nucléaire (...) depuis le village de Vodiané, situé à proximité immédiate, sur la rive droite du Dniepr", le fleuve qui sépare les zones aux mains des Russes de celles contrôlées par les autorités ukrainiennes.



De leur côté, les autorités d'occupation installées par la Russie dans les zones qu'elle a conquises dans la région de Zaporijjia ont sans surprise accusé les forces ukrainiennes d'être à l'origine de ces tirs. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "chantage russe" autour du site nucléaire.



