DIRECT - Ukraine : Kiev et plusieurs régions du pays visées par "plus de trente missiles russes"

Jeudi 26 janvier



Une attaque de missiles est en cours ce matin contre le pays, visé par "plus de trente missiles russes", selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

Ukraine : La défense antiaérienne fonctionne également dans la région d'Odessa où le bruit de déflagrations a été signalé alors que la Russie a lancé plusieurs vagues de missiles sur le territoire ukrainien. pic.twitter.com/GHHpBy3Ym9 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 26, 2023

"Six Tu-95 ont décollé de la région (russe) de Mourmansk et lancé des missiles. Nous attendons plus de 30 missiles" au total, a indiqué Iouri Ignat. Des médias ont déjà rapporté des explosions dans plusieurs régions et des gouverneurs ont fait état du fonctionnement de la défense antiaérienne.

L'Ukraine affirmé avoir abattu un ensemble de 24 drones kamikazes lancés par la Russie au cours de la nuit.

"Selon les données préliminaires, l'ennemi a utilisé 24 drones Shahed" de fabrication iranienne, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. "Tous les 24 ont été détruits" par les forces ukrainiennes, a-t-elle ajouté.

[ RUSSIE | UKRAINE ]



Hier à Kiev et dans plusieurs autres villes du pays, la Russie a lancé une attaque de drone Geran-2. Le son caractéristique du moteur de ce drone, souvent surnommé mobylette, est parfaitement audible sur cette vidéo. Il est suivi d'une explosion. pic.twitter.com/Uv4osJZ6GK — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) January 26, 2023

06h30 TU. L'Ukraine attend les chars lourds des Occidentaux.

Le paysespère recevoir au plus tôt les chars lourds promis par l'Allemagne et les États-Unis. La rapidité de leur livraison s'avère cruciale face à l'offensive russe, selon Kiev.

Dans l'immédiat, "la clé est maintenant la vitesse et le volume" des livraisons des chars, a souligné le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne, mecredi soir. La livraison de ces blindés est "une étape importante pour la victoire finale", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, le monde libre est uni comme jamais auparavant avec un objectif commun: la libération de l'Ukraine", a encore insisté le dirigeant de 45 ans.

Washington a annoncé l'envoi de 31 chars Abrams tandis que le chancelier allemand, Olaf Scholz, a promis des Leopard 2. Berlin doit en 14 à Kiev issus des stocks de son armée, la Bundeswehr et a décidé d'autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, estime que les premiers chars en provenance d'Allemagne pourraient être en Ukraine dans les trois mois.

La Norvège a aussi promis à l'Ukraine des Léopard 2. Selon plusieurs médias, la coalition de pays prêts à fournir de tels blindés comprend aussi le Danemark et les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande. L'Espagne a, de son côté, confirmé être "disposée" à livrer aussi des chars.

Ce responsable d'un pays européen, qui n'a voulu être identifié ni par son nom ni par sa nation d'origine,affirme que son gouvernement approuve la livraison et cherche à obtenir l'accord de l'Allemagne, impliqué dans la production des munitions.

Selon lui, les bombes à sous-munitions se sont perfectionnées, et l'Occident doit être "tourné vers l'avenir" dans son soutien à Kiev. "Les Ukrainiens les demandent. Il s'agit d'armes légitimes. Les dommages collatéraux ne sont plus aussi importants. Ils étaient extrêmement importants dans les années 40 et 50; aujourd'hui ils sont plutôt maîtrisables", a-t-il déclaré lors d'une visite à Washington. Les Russes ont utilisé toute sorte d'armes qui sont 100 fois pires que les bombes à sous-munitions."

Obtenir une décision de l'Allemagne pourrait prendre du temps, a-t-il reconnu.

Les bombes à sous-munitions (BASM) sont composées d'un conteneur, tel un obus, regroupant des projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites "sous-munitions". Très imprécises, elles frappent une immense proportion de civils.

Leur utilisation et leur transfert sont interdits par la convention d'Oslo de 2008, signée par une grande partie des pays occidentaux.

Or, le Kremlin n'a pas signé ce traité, et les Nations unies s'alarment de l'utilisation par la Russie de ces armes dans des zones peuplées depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

"Compte tenu de l'agression contre une Ukraine libre et indépendante, les représentants de la Fédération de Russie n'ont pas été invités à participer à la célébration de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz de cette année" qui doit se dérouler ce vendredi 27 janvier, a indiqué Piotr Sawicki, porte-parole du musée.



Selon ce dernier, il était évident qu'il ne pouvait "signer aucune lettre à l'ambassadeur russe sur le ton d'une invitation", dans le contexte du conflit. "J'espère que cela va changer à l'avenir, mais nous avons un long chemin à parcourir. (...) La Russie aura besoin d'un temps extrêmement long et d'une très profonde introspection après ce conflit pour revenir dans les salons du monde civilisé."

Jusqu'à présent, la Russie a toujours participé aux cérémonies qui se tiennent chaque année à la même date. Son représentant y prend systématiquement la parole.

Le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le musée a qualifié l'attaque russe d'"acte de barbarie".