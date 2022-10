DIRECT - Ukraine : Kiev introduit des restrictions d'électricité à partir de jeudi

21h18 TU. Drones iraniens en Ukraine : l'UE prépare des sanctions, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU



L'Union européenne prépare des sanctions contre l'Iran accusé de fournir à la Russie des drones armés dans le conflit en Ukraine, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni à huis clos mercredi sur ce dossier.

A Bruxelles, la porte-parole de la diplomatie européenne Nabila Massrali a annoncé que l'UE avait rassemblé "suffisamment de preuves" démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et a dit préparer des sanctions et "une réponse européenne claire, rapide et ferme".

Une liste de sanctions a été soumise aux Etats membres et une décision est attendue "dans le courant de la semaine", selon une source diplomatique.

D'après cette liste vue par l'AFP, les sanctions visent notamment la compagnie iranienne Shahed Aviation Industries, liée aux puissants Gardiens de la Révolution, et trois responsables militaires, dont le général Mohammed Hossein Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes.

Par ailleurs, à la demande des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni -- membres permanents du Conseil de sécurité -- les 15 Etats membres débattent à huis clos depuis 15H00 (19H00 GMT) à New York de l'usage de drones iraniens dans le conflit ukrainien.

"Les Etats-Unis se joignent aux Britanniques et aux Français pour soulever cette question du transfert (de drones) de l'Iran vers la Russie", a indiqué à Washington un porte-parole du département d'Etat, la ministère américain des Affaires étrangères.

La diplomatie américaine "a vu ces derniers mois nombre de preuves que la Russie utilise (ces drones) iraniens pour des attaques impitoyables et délibérées contre la population ukrainienne et des infrastructures civiles essentielles".

La porte-parole a dénoncé "une violation claire de la résolution 2231 (de 2015) du Conseil de sécurité de l'ONU", un texte qui encadrait le désormais moribond accord international sur le programme nucléaire de Téhéran.

Si aucune décision n'est attendue après cette réunion, le nouvel ambassadeur iranien auprès des Nations unies, Amir Saïd Iravani, doit s'exprimer devant la presse.



Décombres dans Kiev après les frappes de drones kamikazes ce 17 octobre 2022. © AP Photo/Roman Hrytsyna



17h52 TU. Crimes de guerre: Fin d'une nouvelle mission de gendarmes français en Ukraine

Des gendarmes français, spécialistes de l'identification de victimes et de la collecte de preuves de crimes, ont terminé mercredi une troisième mission de deux semaines en Ukraine, cette fois dans la région de Kharkiv (est).

L'équipe de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), a participé à l'examen de corps à Izioum, où les autorités ukrainiennes ont exhumé fin septembre 447 cadavres enterrés dans une forêt près de la ville reprise aux Russes.

Les gendarmes ont aussi enquêté sur les corps de 24 civils, dont 13 enfants, selon les autorités ukrainiennes, tués par balles alors qu'ils étaient dans un convoi de voitures, près de Koupiansk, fin septembre.

Kiev a accusé les Russes d'avoir "attaqué ces civils qui tentaient d'échapper aux bombardements" près de la ligne de front.

Concernant cette dernière enquête, "la présence d'un médecin légiste, d'un expert en balistique et en explosif a été très utile pour notre équipe", a expliqué son chef, le colonel Laurent Chartier, lors d'un point presse conjoint avec le procureur général de l'Ukraine, Andriï Kostine, et l'ambassadeur de France à Kiev, Etienne de Poncins.



17h08 TU. L'industrie télé ukrainienne résiste et veut le faire savoir



Une série sur "ceux qui sont restés" à Kiev pendant la guerre, une autre rappelant "En thérapie"... S'émancipant de l'ex-partenaire russe au profit de l'Europe, la télé ukrainienne continue de tourner malgré les bombes, insistent ses représentants, en quête de soutiens au Mipcom à Cannes.

"Les contenus sont notre arme", insistait récemment auprès de l'AFP Polina Tolmacheva, directrice marketing du groupe audiovisuel ukrainien FILM.UA, en amont du plus grand marché mondial du secteur.

Si elle n'a pu se rendre sur la Côte d'Azur, plusieurs dizaines de ses compatriotes ont en revanche fait le déplacement pour promouvoir une industrie née avec la fin de l'URSS, "jeune et pleine d'énergie", mais évidemment fragilisée par l'invasion russe de février.

"Aucun d'entre nous n'était préparé à une crise d'une telle intensité", a souligné lors d'une conférence mercredi à Cannes Dmytro Troitskiy, du groupe de médias ukrainien Starlight Media.

Mais la télé ukrainienne - dont est issu le président Volodymyr Zelensky, héros de la série "Serviteur du peuple" -, "a relevé le défi et s'en sort plutôt très bien".

Les informations - communes à toutes les chaînes depuis huit mois - ont été diffusées "sans aucune interruption" et "les tournages ont repris en avril" à Kiev et dans l'ouest du pays, a fait valoir le dirigeant.

La deuxième saison d'une série comique, "Crazy neighbours", est ainsi actuellement en tournage, tandis que la 12e saison de l'adaptation locale du télécrochet "The Voice", interrompue cet hiver, a repris.



19h35 TU. L'Ukraine va introduire des restrictions d'électricité à partir de jeudi

Des restrictions à l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine à partir de jeudi, a annoncé mercredi un conseiller de la présidence après plusieurs séries de frappes russes visant des infrastructures critiques.

"Demain, le 20 octobre 2022, des restrictions pour l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine", a annoncé sur Telegram Kyrylo Timochenko, appelant les Ukrainiens à "minimiser leur consommation", faute de quoi des "coupures temporaires" auront lieu.



19h00 TU. Poutine se retrouve dans une "situation incroyablement difficile", dit Biden



Le président russe Vladimir Poutine se trouve désormais dans une "situation incroyablement difficile", a estimé mercredi Joe Biden, interrogé par des journalistes sur l'instauration de la loi martiale dans les territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou.

"Il semblerait que le seul outil qui reste à sa disposition est de persécuter les citoyens ukrainiens" afin de "les intimider pour les amener à une capitulation, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire," a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Le président américain, Joe Biden

AP Photo/Susan Walsh



18h31 TU. Prix Sakharov aux Ukrainiens : Zelensky salue son peuple, qui se bat pour la "liberté et la démocratie"



Le président Volodymyr Zelensky s'est félicité mercredi de la remise du prestigieux prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen aux Ukrainiens, saluant son peuple qui se bat pour "la liberté et la démocratie".

"Les Ukrainiens prouvent leur attachement aux valeurs de liberté et de démocratie chaque jour sur le champ de bataille contre l'Etat terroriste russe", a assuré M. Zelensky sur Twitter, soulignant que le soutien de l'UE était "très important pour l'Ukraine".



15h46 TU. Le prix Sakharov du Parlement européen attribué au "courageux" peuple ukrainien

Le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été décerné mercredi par le Parlement européen au "courageux" peuple ukrainien confronté à l'invasion russe.

"Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions", a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, en annonçant dans l'hémicycle à Strasbourg ce choix qui a fait "consensus" parmi les groupes politiques parlementaires.

Des personnes reçoivent des soins médicaux sur les lieux des bombardements russes, à Kiev, en Ukraine, le lundi 10 octobre 2022. La résilience des Ukrainiens dans la guerre de près de 8 mois continue d'être inébranlable, malgré une recrudescence des attaques considérées comme une réponse vengeresse de la part du président russe Vladimir Poutine à une explosion qui a endommagé un pont construit par Moscou reliant la péninsule de Crimée annexée.

AP



15h32 TU. Un responsable régional dénonce la "déportation" des civils de Kherson vers la Russie



Un responsable de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine a dénoncé la "déportation" des civils de la ville éponyme, évacués depuis mercredi vers la Russie par les autorités d'occupation russe face à la poussée de l'armée ukrainienne.

"L'évacuation annoncée équivaut à de la déportation. Son but est de créer une sorte de panique à Kherson et une image (pour alimenter) la propagande" russe, a dénoncé un député local, Serguiï Khlan, lors d'une conférence de presse.



14h33 TU. "Environ 5 millions d'habitants" des territoires annexés se trouvent en Russie

"Environ 5 millions d'habitants" des territoires ukrainiens annexés par Moscou -- de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia -- se trouvent actuellement en Russie, a affirmé mercredi le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

"Environ 5 millions d'habitants du Donbass et des régions du sud-est de l'Ukraine ont trouvé refuge en Russie", a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité, cité par les agences de presse russes.



Le 28 septembre 2022, un jour après le vote pour l'annexion de différents territoires ukrainiens à la Russie, une affiche avec le slogan "La Russie pour toujours" est affichée à Louhansk.

AP



14h21 TU. Nouvelles frappes russes à Kiev et ailleurs, Moscou évacue les civils de Kherson



La Russie a commencé mercredi à évacuer la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine où ses troupes sont confrontées à une situation particulièrement "tendue", alors que des frappes russes visaient à nouveau différentes régions du pays, dont Kiev.

Les batteries ukrainiennes de défense anti-aérienne ont abattu "plusieurs missiles russes" au-dessus de la capitale ukrainienne, a déclaré son maire, Vitaly Klitschko. Plusieurs explosions avaient été entendues par des journalistes de l'AFP en début d'après-midi dans la ville, peu après que la sirène antiaérienne a retenti.

"Restez aux abris. La défense anti-aérienne est toujours en action", a précisé M. Klitschko sur Telegram.



13h26 TU. La défense anti-aérienne a abattu des missiles russes au-dessus de Kiev

Les batteries de défense anti-aérienne ukrainiennes ont abattu "plusieurs missiles russes" au-dessus de Kiev, a déclaré le maire de la capitale, Vitaly Klitschko.

Plusieurs explosions avaient été entendues en début d'après-midi dans la capitale ukrainienne par des reporters de l'AFP, peu après le déclenchement des sirènes anti-aériennes.

"L'alerte anti-aérienne n'est pas finie. Restez aux abris. La défense anti-aérienne est toujours en action", a précisé M. Klitschko sur Telegram.

Depuis lundi, la capitale ukrainienne a été attaquée à plusieurs reprises par des drones kamikazes russes. Ces frappes ont visé notamment des infrastructures énergétiques et ont fait cinq morts, dont une femme enceinte lundi, et trois autres civils mardi.

Peu avant les explosions, le gouverneur de la région de Kiev, Oleksiï Kouleba, avait annoncé que la défense anti-aérienne était "en action" dans cette zone.

En parallèle, le gouverneur de la région de Vinnytsia (sud-ouest) a affirmé que ce territoire était visé par des missiles russes. Il a appelé les habitants à rester dans leurs abris.

L'armée ukrainienne a annoncé pour sa part avoir abattu deux missiles russes dans la région de Tcherniguiv, dans le nord du pays. Un drone de fabrication iranienne a ainsi explosé à Tcherniguiv, capitale de la région éponyme, selon son gouverneur.



(Re)voir : Ukraine : la guerre des drones



13h00 TU - Ukraine: Poutine instaure la loi martiale dans les territoires annexés​

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia annexés en septembre par Moscou.

Le président russe a annoncé cette mesure lors d'une réunion de son Conseil de sécurité diffusée à la télévision. Le Kremlin a ensuite publié un décret annonçant l'entrée en vigueur de la loi martiale dans ces territoires à partir de jeudi 20 octobre minuit.

Chargement du lecteur...

12h15 TU - Israël ne fournira pas d'armes à l'Ukraine

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré qu'Israël ne fournirait pas d'armes à l'Ukraine, deux jours après une mise en garde de Moscou contre la fourniture d'armement israélien à Kiev.

Le ministre de la Défense israélienne Benny Gantz à Tokyo le 30 août 2022. AP/David Mareuil

"Notre politique à l'égard de l'Ukraine ne changera pas. Nous continuerons à soutenir l'Occident et à nous tenir à ses côtés, nous ne fournirons pas de système d'armement à l'Ukraine", a déclaré Benny Gantz lors d'un briefing aux ambassadeurs de l'Union européenne, selon un communiqué de ses services.

Il a cependant réitéré l'engagement d'Israël à continuer de fournir de l'aide humanitaire à l'Ukraine.

"Israël a une politique de soutien à l'Ukraine via l'aide humanitaire et la livraison d'équipements défensifs vitaux. Je prévois d'examiner et d'approuver un ensemble d'aides supplémentaires, comme nous l'avons fait dans le passé", a-t-il ajouté.

12h00 TU - Explosions entendues dans le centre de Kiev

Plusieurs explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, peu après le déclenchement de la sirène anti-aérienne. Depuis lundi 17 octobre, Kiev a été attaquée à plusieurs reprises par des drones kamikazes russes, qui ont fait plusieurs morts et visé notamment des infrastructures énergétiques.

Chargement du lecteur...

Peu avant les explosions, le gouverneur de la région de Kiev Oleksiï Kouleba avait indiqué sur Telegram que la défense anti-aérienne était "en action" dans cette zone.

Le gouverneur de la région de Vinnytsia (sud-ouest) a de son côté affirmé sur Telegram que ce territoire était visé par des missiles russes et appelé les habitants à rester dans les abris. L'armée ukrainienne a annoncé pour sa part avoir abattu deux missiles russes dans la région de Tcherniguiv, dans le nord du pays. Un drone de fabrication iranienne a explosé à Tcherniguiv, capitale de la région éponyme, selon son gouverneur.

Le groupe paramilitaire Wagner a entamé la construction d'une ligne fortifiée de défense dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, annexée par Moscou en septembre, a annoncé mercredi son patron Evguéni Prigojine.

"Un complexe de fortifications est en cours de construction sur la ligne de contact, communément appelée la 'ligne Wagner' ", a déclaré cet homme d'affaires proche du Kremlin sur les réseaux sociaux de son entreprise Concord.

Evguéni Prigojine à Moscou, le 4 juillet 2017. AP/Sergei Ilnitsky

Selon lui, "il s'agit d'une défense à plusieurs niveaux", mais il n'a pas donné de précisions sur la longueur de cette ligne, ni sur son emplacement exact ou le temps que pourraient prendre les travaux.

Evguéni Prigojine, 61 ans, a toutefois estimé que cette ligne de défense ne devrait pas être "nécessaire" face à l'armée ukrainienne, "la simple présence des unités Wagner sur la ligne de front étant déjà un mur imprenable", selon lui.

10h25 TU - L'Ukraine accuse la Russie d'"essayer de faire peur" aux habitants de Kherson en évacuant la ville

Kiev accuse la Russie d'"essayer de faire peur" aux habitants de Kherson en organisation l'évacuation de cette ville importante du sud de l'Ukraine, située dans la région du même nom annexée par Moscou fin septembre.

"Les Russes essaient de faire peur aux habitants de Kherson avec de fausses newsletters sur le bombardement de la ville par notre armée", a dénoncé sur Telegram le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, estimant que ce "spectacle de propagande (...) ne fonctionnera pas".

Un soldat ukrainien circule dans des tranchées creusées par les Russes dans une partie reconquise de la région de Kherson, le 12 octobre 2022. AP/Leo Correa

10h00 TU - L'armée ukrainienne affirme avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre, alors que Téhéran a nié à plusieurs reprises ces derniers jours fournir des armes et des drones à la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

"Depuis le premier abattage d'un drone kamikaze Shahed 136 de fabrication iranienne sur le territoire ukrainien le 13 septembre à Koupiansk, la défense aérienne de l'armée de l'air et d'autres composantes des Forces de défense ont détruit 223 drones de ce type", a-t-elle indiqué sur Telegram.

Un drone aperçu ce lundi 17 octobre 2022 dans le ciel de Kiev (Ukraine) quelques instants avant qu'il ne frappe un immeuble de la ville. © AP Photo/Efrem Lukatsky

Chargement du lecteur...

08h00 TU - L'administration d'occupation russe évacue Kherson

L'armée russe annonce évacuerles civils et l'administration pro russe de la ville de Kherson. L'armée russe promet de "se battre jusqu'à la mort".

Des soldats russes dans Kherson, le 20 mai 2022. AP

Pourquoi la ville de Kherson est-elle un point stratégique ?

Ancienne base de la flotte russe de la mer Noire, Kherson ouvre la voie entre la Crimée à l'est, et à l'ouest Odessa puis les frontières avec la Roumanie et la Moldavie, membres de l'OTAN. Kherson est un port hautement stratégique sur la rive ouest du Dniepr qui contrôle les abords de la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Ville de construction navale, elle compte environ 287.000 habitants.

"Dès aujourd'hui, toutes les structures de pouvoir qui se trouvent dans la ville, l'administration civile et militaire, tous les ministères, se déplacent aussi vers la rive gauche" du fleuve Dniepr qui borde Kherson, a indiqué Vladimir Saldo, le chef de l'administration d'occupation russe, en direct sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

"Toute la ville sera tenue, mais nous devons nous assurer que les civils soient en sécurité. Personne ne prévoit de laisser Kherson. Les militaires se battront jusqu'à la mort", a-t-il ajouté.

Vladimir Saldo a par ailleurs annoncé que l'entrée dans la région de Kherson sous contrôle russe sera interdite aux civils "pendant sept jours".



06h00 TU - L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan relevé de ses fonctions

L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, Petro Vroublevskiï, qui avait déclaré fin août nécessaire pour les Ukrainiens de "tuer le plus de Russes possible", a été démis de ses fonctions, selon un décret publié sur le site de l'administration présidentielle. Le texte ne précise pas pourquoi l'ambassadeur, qui s'est depuis excusé pour ses propos, a été relevé de ses fonctions.

Mais début octobre, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan avait déclaré que Petro Vroublevskiï allait être rappelé à Kiev, en accord avec l'Ukraine. Selon la même source, le Kazakhstan avait reçu une demande de l'Ukraine pour nommer un nouvel ambassadeur.

04h00 TU - Moscou s'apprête à évacuer les civils de Kherson

Les autorités d'occupation russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, prévoient d'évacuer plus de 50 000 personnes face à la contre-offensive ukrainienne, la Russie ayant indiqué qu'elle allait assurer "une évacuation sécurisée".

Les troupes russes sont confrontées à une situation particulièrement "tendue" face à la contre-offensive de Kiev, qui a dénoncé les nombreuses frappes ayant de nouveau visé ses infrastructures énergétiques.

Le général russe Sergueï Sourovikine, chargé des opérations en Ukraine depuis dix jours, a affirmé sur la chaîne Rossiya 24 que l'armée russe allait "assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population" de Kherson, sans autre indication.

TV5MONDE

Capitale de la région éponyme occupée par la Russie depuis le printemps et annexée en septembre, cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes sur ses "infrastructures sociales, économiques et industrielles", a-t-il relevé.

Ce qui entraîne, selon lui, des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture, représentant dès lors une "menace directe pour la vie des habitants" et donc la nécessité de l'évacuer.



01h00 TU- Moscou aura besoin d'au moins deux ans pour rebâtir son armée, selon le ministre estonien de la Défense

La Russie aura probablement besoin de deux à quatre années pour rebâtir ses forces armées au niveau d'avant la guerre qu'elle mène en Ukraine, a estimé le ministre estonien de la Défense, plaidant pour une pression continue sur Moscou.

Lors d'un déplacement à Washington, Hanno Pevkur a prédit un long conflit et a exhorté l'Occident à se tenir aux côtés des Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils parviennent à la victoire pour "le monde libre".