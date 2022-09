DIRECT - Ukraine : Kiev progresse à l'Est face aux Russes, les ministres européens de l'énergie attendus à Bruxelles

Des manifestants se sont rassemblés pour commémorer le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Prague, République tchèque - 24 août 2022. AP/Petr David Josek

Ereintées par une inflation au plus haut depuis de longues années, inquiètes sur leur capacité à se chauffer cet hiver du fait de leur dépendance au gaz, divisées sous l'effet de la désinformation, les sociétés européennes ne sont pas en ordre de marche pour endurer les conséquences d'une guerre longue.Fin août, 70.000 personnes ont défilé à Prague contre leur gouvernement, l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine ravagée par la guerre qu'à ses propres citoyens. Selon un récent sondage, 68% des Français se disent prêts à manifester "contre la guerre, pour la paix".Une guerre figée en Ukraine ne serait pas une bonne nouvelle pour ses soutiens occidentaux pris dans la crise économique, les incertitudes des élections américaines et l'hypothèse d'un conflit entre Pékin et Washington. L'effet sur la Russie reste lui incertain tant l'état réel du pays est inconnu. Malgré les récentes avancées revendiquées ces derniers jours par l'Ukraine, la situation pourrait s'enliser en hiver et au-delà.Dans son intervention quotidienne sur internet, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que ses forces avaient repris à l'armée russe la ville de Balaklia, dans la région de Kharkiv (Est)."Les choses sont comme elles doivent l'être. Le drapeau ukrainien flotte sur une ville ukrainienne libérée, sous le ciel d'Ukraine", a publié M. Zelensky, avec une vidéo montrant des soldats ukrainiens marchant dans cette ville de 27.000 habitant, conquise par l'armée russe début mars.Les ministres européens de l'Énergie sont réunis ce vendredi à Bruxelles. Ils tenteront de se mettre d'accord sur une série de mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoquée par l'offensive russe en Ukraine.Sous forte pression, la Commission a soumis aux 27 États membres une panoplie de mécanismes - certains très complexes - avec l'espoir d'aboutir la semaine prochaine un texte suffisamment consensuel pour être rapidement approuvé.