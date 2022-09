DIRECT - Ukraine : Kiev progresse à l'Est face aux Russes, les ministres européens de l'énergie réunis à Bruxelles

Ce qu'il faut retenir ce vendredi 9 septembre 2022.



- Les combats se poursuivent le front. Kiev assure reprendre la main sur plusieurs zones tombées aux mains des russes.



- Un nouvel appui financier est accordé à l'Ukraine par les États-Unis.



- Les 27 ministres européens de l'énergie se réunissent à Bruxelles. Ils vont tenter de trouver des moyens de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et limiter les impacts sur la population continentale.

10h52 TU. Crise énergétique: les Européens tentent de s'accorder sur des mesures d'urgence.



Les ministres européens de l'Energie tentaient vendredi, dans la douleur, de se mettre d'accord sur des mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoquée par l'offensive russe en Ukraine. "Il faut des mesures exceptionnelles (...) Nous allons connaître un hiver très difficile, mais notre union énergétique est solide et prévaudra", a assuré la commissaire à l'Energie Kadri Simson à son arrivée à la réunion à Bruxelles. Avant de commencer, les ministres ont observé une minute de silence en hommage à Elisabeth II.



10h08 TU. Nouvelles frappes russes sur Bakhmout.



Huit civils ont été tués jeudi et 17 autres blessés dans des frappes russes sur la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko, au lendemain de l'annonce par l'armée de gains territoriaux face aux Russes. "Bakhmout a été la ville la plus touchée: huit personnes ont été tuées dans la journée, 17 autres ont été blessées", a indiqué M. Kyrylenko sur Telegram. Bakhmout, qui comptait 70.000 habitants avant le début du conflit fin février, n'a plus l'accès à l'eau ni à l'électricité pour le quatrième jour consécutif, a détaillé la même source.

Bakhmout, région de Donetsk en Ukraine le 31 août 2022. Les bombardements russes sont nombreux sur cette ville qui comptait 70.000 habitants avant le début de l'offensive russe le 24 février 2022. AP/Kostiantyn Liberov

“This year, the entire education system in #Ukraine was disrupted by armed attack by the Russian Federation. Many children were forced to move or seek refuge in other countries. Others have to study hiding in basements or the subway”, – @UNHumanRightsUA⬇️https://t.co/R4PoRg0OBP pic.twitter.com/fDttI1rIjB — UN Ukraine (@UN_Ukraine) September 9, 2022

Le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères Antony Blinken rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite en Ukraine. Kiev, 8 septembre 2022. AP/Genya Savilov

Si, aujourd'hui, on ne montre pas au monde ce qui se passe exactement en Ukraine, (...) alors nous commettons un nouveau crime.

Evgeny Afineevsky, cinéaste américain à la Mostra de Venise.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en visite à Kiev en Ukraine, le 8 septembre 2022. AP Photo/Emilio Morenatt.

Des manifestants se sont rassemblés pour commémorer le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Prague, République tchèque - 24 août 2022. AP/Petr David Josek

Dans le Donbass, bassin minier de l'est de l'Ukraine où les combats les plus violents de la guerre s'étaient déroulés ces derniers mois, Kiev a affirmé jeudi avoir avancé de 2 à 3 kilomètres près de Kramatorsk et de Sloviansk et repris le village d'Ozerné, à 45 km au nord de Bakhmout. L'Ukraine a revendiqué une série de succès dans le nord-est, l'est et le sud du pays, affirmant avoir repris des territoires et de nombreuses localités, en particulier aux abords de Kharkiv. Ces gains sont les plus importants pour l'Ukraine depuis le retrait des troupes russes des environs de Kiev fin mars. Des images de blindés ukrainiens entrant dans Balakliïa tournent sur les réseaux sociaux en nombre, alors que les autorités ukrainiennes n'ont jusqu'ici pas révélé les noms des zones reconquises. Le Kremlin a lui refusé de commenter les annonces ukrainiennes.L'ONU a indiqué vendredi avoir documenté plus de quatre cents détentions arbitraires et disparitions forcées par les forces russes en Ukraine ainsi que 51 arrestations arbitraires par les forces ukrainiennes. Depuis le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme rassemble des informations sur une série de violations dont sont victimes les prisonniers de guerre. La torture notamment, si elle est prouvée devant un tribunal, "serait un crime de guerre", a expliqué Matilda Bogner, qui dirige la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, lors d'un point de situation par visioconférence depuis Odessa.Des élections locales et régionales ont débuté vendredi à travers la Russie, en l'absence d'opposition crédible face à des vagues de répression exacerbées depuis l'offensive du Kremlin en Ukraine. Selon la Commission électorale, 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans 82 régions. Quatorze d'entre elles éliront leurs gouverneurs au suffrage direct, tandis que six autres doivent renouveler les députés des Parlements régionaux. En outre, dans douze grandes villes, dont la capitale Moscou, les électeurs doivent élire les responsables d'organes municipaux.L'Europe a l'occasion de se défaire de sa dépendance énergétique de la Russie qui a coupé dans ses livraisons gazières, a estimé vendredi le chef de la diplomatie américaine, avant de se rendre à l'Otan à Bruxelles. "Il y a une opportunité énorme (...) de se débarrasser une bonne fois pour toute de cette dépendance à l'égard de la Russie, de se débarrasser de ce pouvoir que la Russie a sur l'Europe en utilisant l'énergie comme d'une arme", a dit Antony Blinken à la presse avant de s'envoler depuis la Pologne vers Bruxelles, au lendemain d'une visite à Kiev.Avec "La liberté en feu : le combat de l'Ukraine pour la liberté" le cinéaste américain Evgeny Afineevsky dévoile un nouveau chapitre de l'Histoire ukrainienne. En 2015, il signait"Winter on fire" sur la révolution de la place Maidan, ce qui lui valu une nomination aux Oscars. Avec des images tournées jusqu'en août et montées juste avant la Mostra, ce nouveau documentaire communique un indéniable sentiment d'urgence. "Si, aujourd'hui, on ne montre pas au monde ce qui se passe exactement en Ukraine, (...) alors nous commettons un nouveau crime", a jugé le cinéaste devant la presse.Antony Blinken est arrivé en Ukraine. Il est venu pour discuter d'une nouvelle tranche de 2,8 milliards pour Kiev et 18 pays de la région. Dans cette somme, 675 millions iront directement à Kiev sous forme de livraisons d'armements, de munitions et de systèmes d'artillerie HIMARS qui ont déjà permis à Kiev de frapper les lignes d'approvisionnement russes. Pour les 2,2 milliards restants, ils seront versés en tant que prêts et subsides à l'Ukraine et aux pays se sentant menacés par la Russie, pour l'achat d'armes américaines. Cette nouvelle tranche fixe à 15,2 milliards de dollars le montant total de l'aide américaine à l'Ukraine depuis le début de l'invasion.Les troupes ukrainiennes mènent depuis la semaine dernière une contre-offensive. Kiev tente reprendre la région occupée de Kherson (sud). Jeudi, l'état-major avait revendiqué une série de succès. Dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est, les forces ukrainiennes affirment avoir percé les défenses russes sur 50 kilomètres de profondeur.Dans le sud de l'Ukraine, les forces de Kiev disent avoir percé "profondément", jusqu'à "plusieurs dizaines de kilomètres", les lignes russes et "libéré plusieurs localités", selon Oleksiï Gromov, un haut responsable de l'état-major ukrainien.Dans le Donbass, bassin minier de l'Est où les combats les plus violents de la guerre s'étaient déroulés ces derniers mois, Kiev dit que ses troupes ont avancé de deux à trois kilomètres près de Kramatorsk et de Sloviansk et repris le village d'Ozerné. Ces gains, qui ne peuvent pas être vérifiés de source indépendante dans l'immédiat, seraient les plus importants pour l'Ukraine depuis le retrait des troupes russes des environs de Kiev fin mars."C'est très tôt encore, mais on voit des progrès clairs et réels sur le terrain, notamment dans la zone autour de Kherson mais aussi des développements intéressants à l'Est dans le Donbass", a commenté le diplomate américain Antony Blinken, en visite en Ukraine.Ereintées par une inflation au plus haut depuis de longues années, inquiètes sur leur capacité à se chauffer cet hiver du fait de leur dépendance au gaz, divisées sous l'effet de la désinformation, les sociétés européennes ne sont pas en ordre de marche pour endurer les conséquences d'une guerre longue.Fin août, 70.000 personnes ont défilé à Prague contre leur gouvernement, l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine ravagée par la guerre qu'à ses propres citoyens. Selon un récent sondage, 68% des Français se disent prêts à manifester "contre la guerre, pour la paix".Une guerre figée en Ukraine ne serait pas une bonne nouvelle pour ses soutiens occidentaux pris dans la crise économique, les incertitudes des élections américaines et l'hypothèse d'un conflit entre Pékin et Washington. L'effet sur la Russie reste lui incertain tant l'état réel du pays est inconnu. Malgré les récentes avancées revendiquées ces derniers jours par l'Ukraine, la situation pourrait s'enliser en hiver et au-delà.Dans son intervention quotidienne sur internet, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que ses forces avaient repris à l'armée russe la ville de Balaklia, dans la région de Kharkiv (Est)."Les choses sont comme elles doivent l'être. Le drapeau ukrainien flotte sur une ville ukrainienne libérée, sous le ciel d'Ukraine", a publié M. Zelensky, avec une vidéo montrant des soldats ukrainiens marchant dans cette ville de 27.000 habitant, conquise par l'armée russe début mars.Les ministres européens de l'Énergie sont réunis ce vendredi à Bruxelles. Ils tenteront de se mettre d'accord sur une série de mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoquée par l'offensive russe en Ukraine.Sous forte pression, la Commission a soumis aux 27 États membres une panoplie de mécanismes - certains très complexes - avec l'espoir d'aboutir la semaine prochaine un texte suffisamment consensuel pour être rapidement approuvé.