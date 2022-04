DIRECT-Ukraine : Kiev rejette l'ultimatum russe de capituler à Marioupol, les soldats appelés à combattre jusqu'au bout

Ce qu'il faut retenir de l'actualité du 17 avril : L'Ukraine accuse les Russes de vouloir "détruire le Donbass"

Cette semaine risque d'être difficile (gouverneur ukrainien)

Les Ukrainiens combattront jusqu'au bout

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2.



6h16 TU. Cette semaine risque d'être difficile (gouverneur ukrainien)



Le ministère russe de la Défense assure que "des missiles de haute précision ont détruit des entrepôts de carburant et de munitions" à Barvinkove (région d'Izioum) et Dobropillia (non loin de Donetsk). "Le bombardement constant de la région (de Lougansk) se poursuit", a dans le même temps déploré son gouverneur ukrainien, Serguiï Gaïdaï. La localité de "Zolote a été durement touchée aujourd'hui. Ils ont délibérément visé un immeuble de cinq étages".

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'exprime depuis Kiev, en Ukraine, le 17/04/2022. Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP.





2h50 TU. Les Ukrainiens combattront jusqu'au bout



Les derniers défenseurs ukrainiens de Marioupol tiennent toujours des secteurs de la ville et ils "combattront jusqu'au bout", a prévenu le Premier ministre Denys Chmygal. "Non, la ville n'est pas tombée. Nos forces militaires, nos soldats y sont toujours. Ils combattront jusqu'au bout. A l'heure où je vous parle, ils sont toujours dans Marioupol".

00h06 TU. L'Ukraine accuse les Russes de vouloir "détruire le Donbass" qui continuera à être défendu





Les soldats russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays dans un avenir proche. Ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass. Tout comme les militaires russes détruisent Marioupol, ils veulent anéantir d'autres villes et d'autres communautés dans les régions de Donetsk et de Lougansk.



Message vidéo de Volodymyr Zelensky, président ukrainien