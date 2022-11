DIRECT - Ukraine : Kiev reprend Kherson, "la guerre continue"

Dans son allouction quotidienne sur Telegram, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, vendredi soir, qu"'aujourd'hui eest un jour historique. Et même si la ville n'est pas encore complètement nettoyée de la présence de l'ennemi, les habitants de Kherson eux-mêmes enlèvent déjà des rues et des bâtiments les symboles russes et toute trace du séjour des occupants à Kherson."Il a ajouté que ce succès en appelait d'autres similaires. "L'Ukraine viendra à tous ses habitants."



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a affirmé que "la guerre continue" malgré la reconquête de la ville de Kherson.

Il s'est expimé lors d'un sommet de l'Asie du Sud-Est au Cambodge."Nous sommes en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue. Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque. Mais tant que la guerre se poursuivra, et que nous verrons la Russie mobiliser davantage de conscrits et acheminer davantage d'armes vers l'Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu."

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, lors d'une conférence de presse au sommet de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) à Phnom Penh, au Cambodge, le 12 novembre 2022. Vincent Thian (AP)

La Maison Blanche salue une "victoire extraordinaire" pour l'Ukraine après le retrait forcé de l'armée russe et la reprise de la ville de Kherson.

"Il semble que les Ukrainiens viennent de remporter une victoire extraordinaire: la seule capitale régionale que la Russie avait saisie dans cette guerre est maintenant de retour sous le drapeau ukrainien, ce qui est tout à fait remarquable", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, alors qu'il se rendait au sommet de l'ASEAN au Cambodge.



