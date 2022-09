DIRECT-Ukraine : Kiev revendique des avancées dans le nord-est

"Cette semaine, nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv", selon le président Volodymyr Zelensky dans son discours vidéo du soir diffusé sur les réseaux sociaux. Refusant de les nommer, il a évoqué des "localités où le drapeau ukrainien est revenu".Des observateurs avaient fait état ces derniers jours d'une percée des forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv, sans que ces informations soient toutefois vérifiables de source indépendante.Il existe des "accusations crédibles" d'enfants seuls transférés de force d'Ukraine vers la Russie, selon la sous-secrétaire générale des Nations unies pour les droits de l'Homme, s'inquiétant de leur possible adoption par des familles russes."Il y a des accusations crédibles de transferts forcés d'enfants non accompagnés vers le territoire occupé par la Russie ou vers la Fédération de Russie elle-même.Nous sommes inquiets du fait que les autorités russes aient adopté une procédure simplifiée pour accorder la nationalité russe aux enfants qui ne sont pas sous la garde de leurs parents, et que ces enfants soient éligibles à l'adoption par des familles russes."

