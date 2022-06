DIRECT-Ukraine : Kiev s'attend à ce que Moscou "intensifie ses attaques" avant une décision de l'UE

Ce qu'il faut retenir de ce lundi 20 juin La Russie va intensifier ses attaques cette semaine, selon Kiev





05H18 TU. "Notre armée tient le coup", selon le président ukrainien



Les Russes "regroupent leurs forces en direction de Kharkiv (nord-est) et dans la région de Zaporijjia (sud), et bombardent encore nos infrastructures de carburant". Mais "nous répondrons à ces attaques, notre armée tient le coup", selon Volodymyr Zelensky.



Les Russes "ont tenté une percée dans la zone de Toshkivka, ils ont partiellement réussi, mais notre artillerie a fonctionné et nous pouvons dire que la tentative de percée n'a pas réussi", selon Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la province de Lougansk, qui constitue, avec celle de Donestk, le Donbass.



03H59 TU. La Russie va intensifier ses attaques cette semaine, selon Kiev



Il faut s'attendre "à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine", selon le président Ukrainien Volodymyr Zelensky, quelques jours avant les discussions des 27 pays de l'Union européenne sur une candidature de Kiev à l'UE.

Ce lundi s'ouvre une semaine vraiment historique. Nous aurons la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat de l'Ukraine. Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l'Ukraine que celle que nous attendons aujourd'hui.



Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

00h00 TU. L'Allemagne recourt au charbon face à la baisse des livraisons de gaz russe



L'Allemagne a pris des mesures d'urgence pour sécuriser son approvisionnement en énergie face aux baisses récentes de livraison de gaz russe, avec notamment un recours à la plus polluante des énergies, le charbon.



"Pour réduire la consommation de gaz, il faut utiliser moins de gaz pour produire de l'électricité. A la place, les centrales à charbon devront être davantage utilisées", a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué.



Le recours accru au charbon est un revirement pour le gouvernement de coalition d'Olaf Scholz, qui a promis d'abandonner cette source d'énergie d'ici à 2030.