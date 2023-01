DIRECT - Ukraine : l'Allemagne confirme la livraison de chars Leopard à l'Ukraine

15h06 TU. Nouveaux limogeages à Kiev après un scandale de corruption



De nouveaux hauts responsables ukrainiens ont été démis de leurs fonctions ce mercredi, au lendemain d'une série de limogeages jusque dans l'administration présidentielle sur fond d'un scandale de corruption lié à l'approvisionnement de l'armée.



Le Parquet général ukrainien a annoncé dans un communiqué le départ "à leur propre demande" de cinq procureurs régionaux dans les régions de Zaporijjia (sud), Kirovograd (centre), Poltava, Soumy et Tcherniguiv (nord).



Le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov a de son côté indiqué sur Facebook que le responsable du département des achats de l'armée, Bodgan Khmelnytsky, a également été limogé, après avoir été suspendu en décembre.



Ces nouveaux départs viennent après une cascade de démissions et de renvois mardi en Ukraine.



Au cours de la journée, cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale avaient été poussés au départ, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint.



À l'origine du remaniement, un scandale portant sur un contrat signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué et portant sur les produits alimentaires destinés à ses soldats.



Selon Anastassia Radina, qui préside le comité anti-corruption du Parlement ukrainien, le ministère de la Défense reconnait qu'il y avait des "erreurs" dans le contrat et que des "révisions de prix" étaient en cours pour les corriger.

Le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov avait pourtant assuré dans un premier temps que le scandale relevait d'une "attaque informationnelle artificielle" fondée sur un "faux prétexte" et son ministère avait évoqué des accusations "infondées".



Mercredi, le ministère a annoncé sur Telegram une réforme du système de restauration de l'armée et dit être prêt à rendre "ouverts" une "partie des marchés publics de la Défense".



Toutes les démissions ne sont cependant pas liées à ce scandale, mais aussi à d'autres infractions.



Le pays était régulièrement secoué par de tels scandales avant la guerre.





15h01 TU. La France "se félicite" du feu vert allemand mais n'a pas encore pris de décision concernant ses chars Leclerc



La France "se félicite" du feu vert allemand à l'envoi en Ukraine de chars Leopard, estimant qu'il "prolonge et amplifie" le soutien en armement "engagé" par Paris, déclare ce mercredi l'Élysée. "La France se félicite de la décision allemande qui prolonge et amplifie le soutien que nous avions engagé avec la livraison des AMX10-RC", a réagi l'Élysée.



Le gouvernement français n'a de son côté pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de ses propres chars lourds Leclerc, mais ne l'exclut pas, comme l'a répété la Première ministre française Élisabeth Borne. "Rien n'est exclu et nous sommes mobilisés pour les soutenir dans la durée", a affirmé Élisabeth Borne lors de la séance des questions d'actualité au Sénat. "S'agissant des chars Leclerc, nous poursuivons l'analyse avec le ministre des Armées".



Paris avait annoncé le 4 janvier l'envoi de ces "chars de combat légers", suivie dans la foulée par une décision similaire de l'Allemagne et des États-Unis.



Au sujet des chars Leclerc -un type de matériel comparable au Leopard allemand-, le président Macron a assuré dimanche que "rien" n'était "exclu". Mais, il a émis trois critères: "que ce ne soit pas escalatoire", "que ça puisse apporter un soutien réel et efficace" aux Ukrainiens en tenant compte des délais de formation, et que ça n'affaiblisse pas les capacités de défense françaises.



Selon des responsables français, si les réflexions en cours ont permis d'établir que l'envoi de ce type de chars ne serait pas "escalatoire", les discussions sont toujours en cours sur les deux autres critères. Ces responsables semblent à ce stade réservés sur l'utilité d'envoyer des Leclerc, dont les temps de formation sont longs et qui existent en Europe en nombre beaucoup plus réduit que les Leopard.



Aucune décision sur ce sujet n'est en tout cas attendue à très court terme, prévient-on à Paris.



La France doit par ailleurs accélérer les discussions avec l'Italie pour livrer à l'Ukraine un système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA : le ministre français des Armées Sébastien Lecornu ce rendra le 27 janvier à Rome pour avancer sur ce dossier.







Elle étudie aussi la fourniture de batteries de missiles Crotale supplémentaires.

Élisabeth Borne a souligné que "la question de l'aide à l'Ukraine ne se limite pas à tel ou tel équipement".



Une source au ministère des Armées se demande si la livraison de chars Leclerc "ne serait pas un cadeau empoisonné" en rappelant que ce type de char est "bourré d'électronique" et "c'est un équipement complexe", même s'il n'y a "pas d'obstacle politique" à cette livraison comme en Allemagne.



L'Ukraine "n'attend pas spécialement de chars Leclerc" mais plus de canons Caesar et de batteries de missiles Crotale, ajoute cette source. "C'est sur l'artillerie et sur les cessions de carburant que nous sommes attendus. Pour les chars ils regardent les Leopard".





14h11 TU. Le président Biden va s'exprimer sur l'Ukraine selon la Maison Blanche, annonce attendue sur les chars



Le président américain Joe Biden va s'exprimer aujourd'hui sur "le soutien continu à l'Ukraine", a indiqué la Maison Blanche, alimentant les spéculations sur une annonce de livraison de chars Abrams au pays en guerre.

L'allocution de Joe Biden est prévue à 17H00 TU, a ajouté l'exécutif américain sans autres précisions. Elle interviendra alors que l'Allemagne vient de donner son aval à l'envoi de chars lourds Leopard 2 à l'Ukraine après des semaines de tergiversations.



13h58 TU. La Finlande se joint aux efforts pour fournir des chars à l'Ukraine



"La Finlande sera impliquée dans cette coopération et les formes de cette coopération vont être définies", a déclaré à la presse le ministre de la Défense Mikko Savola à Helsinki.

Mais la contribution finlandaise à ce projet ne peut pas être "très large ni abondante", au vu de la "situation sécuritaire en Europe", très tendue, a-t-il prévenu.

"Nous ne sommes pas encore un membre de l'Otan et nous ne pouvons affaiblir notre défense sous aucun prétexte", a expliqué Mikko Savola.



Son ministère et l'armée travaillent sur les détails de la contribution finlandaise, et "la décision finale sera prise par le gouvernement finlandais", a-t-il expliqué.

Mikko Savola n'a pas précisé si la Finlande allait envoyer en Ukraine certains de ses quelque 200 Leopard, soulignant que l'initiative occidentale concernait aussi "la maintenance, les compétences d'entretien et l'entraînement".

"Ce sont aussi ces formes de participation que la Finlande envisage", selon le ministère.



Hier, le président finlandais Sauli Niinisto avait déclaré que son pays devrait réfléchir "attentivement" à l'envoi de chars en Ukraine, considérant sa frontière de 1.300 km avec la Russie. Et même si une décision d'envoyer des chars à Kiev est prise, "nous ne fournirons pas de détails" sur la quantité, a indiqué le ministre de la Défense.



Une décision sera prise "rapidement" mais il faudra du temps avant que des Leopard soient opérationnels en Ukraine, a encore dit Mikko Savola. "Ils ne seront pas disponibles la semaine prochaine, cela nécessite de l'entraînement et de se pencher sur toute la chaîne d'approvisionnement".





13h13 TU. Volodymyr Zelensky remercie Olaf Scholz



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, lors d'une conversation avec le chancelier allemand Olaf Scholz, être "sincèrement reconnaissant" pour le feu vert donné par Berlin pour l'envoi de chars Leopard.

German main battle tanks, further broadening of defense support & training missions, green light for partners to supply similar weapons. Just heard about these important & timely decisions in a call with @OlafScholz. Sincerely grateful to the Chancellor and all our friends in . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023





12h43 TU. L'Espagne "disposée" à envoyer des chars Leopard à Kiev

I strongly welcome the leadership of @Bundeskanzler & #Germany in providing #Leopard2 tanks to #Ukraine in consultation with other #NATO Allies & partners. At a critical moment in Russia’s war, these can help Ukraine to defend itself, win & prevail as an independent nation. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 25, 2023

La ministre de la Défense a ajouté que son pays comptait participer à "la formation" des soldats ukrainiens à leur "utilisation" et à leur "maintenance".Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime ainsi devant le Bundestag, juste après avoir donné son feu vert à la livraison de chars Leopard à Kiev. "Nous faisons ce qui est nécessaire et possible pour soutenir l'Ukraine mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre, vers une guerre entre la Russie et l'Otan".Le ton du chancelier, qui s'exprimait juste après avoir annoncé que Berlin acceptait la fourniture à l'Ukraine de chars lourds de fabrication allemande, était particulièrement prudent.Olaf Scholz a rappelé à plusieurs reprises le besoin de mesure et de réflexion dans la gradation du soutien militaire apporté à Kiev."Il est juste et intentionnel que nous ayons progressé petit à petit et nous continuerons à suivre ce principe à l'avenir", a-t-il insisté. "C'est le seul principe qui garantit la sécurité de l'Europe et de l'Allemagne dans une affaire aussi dangereuse", a-t-il poursuivi.Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué la décision de l'Allemagne, assurant que les chars aideront Kiev à l'emporter face aux envahisseurs russes.Devant la chambre basse du parlement, le chancelier a bien précisé que, pour éviter une escalade avec la Russie, il n'était pas question d'intervenir dans les airs et au sol en Ukraine, une position partagée par les États-Unis."Lorsqu'il a été question de zones d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, j'ai entendu le président américain dire que nous ne le ferions pas, que cette position n'avait pas changé et ne changerait pas, et que nous n'enverrions en aucun cas des troupes au sol", a déclaré Olaf Scholz.Sergueï Netchaev, l'ambassadeur russe en Allemagne, a estimé que la décision "va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation".

"Cela nous persuade une fois encore que l'Allemagne, à l'instar de ses alliés les plus proches, ne veut pas d'une solution diplomatique à la crise ukrainienne, et qu'elle veut une escalade permanente", a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a également accusé Berlin, à travers ces livraisons de chars, de "revenir sur sa responsabilité historique" pour "les crimes du nazisme" durant la Deuxième guerre mondiale.

Andriï Iermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, a réclamé qu'une "coalition" internationale fournisse des chars lourds à son pays. "Nous avons besoin de beaucoup de Leopards".

Paris estime que la décision "prolonge et amplifie" le soutien en armement "engagé". Le gouvernement français n'a de son côté pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de ses propres chars lourds Leclerc.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

Le président ukrainien a promulgué une loi alourdissant les peines encourues par les militaires pour désobéissance et désertion. ​Elle interdit notamment aux tribunaux de réduire les peines ou d'accorder des peines conditionnelles aux militaires reconnus coupables. Le texte est critiqué par les défenseurs des droits humains.

Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement allemand, Seffen Hebestreit, l'Allemagne va livrer à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A6, provenant des stocks de la Bundeswehr. Elle va aussi autoriser les pays qui le souhaitent à fournir à Kiev les blindés qu'ils détiennent.

L'armée ukrainienne a admis avoir cédé aux Russes la ville de Soledar, dans l'est du pays, deux semaines après l'annonce de sa prise par Moscou.

"Après des mois de combats difficiles (...) les forces armées ukrainiennes l'ont quittée" pour "se replier sur des positions préparées", a indiqué à l'AFP le porte-parole militaire de la zone Est Serguiï Tcherevaty. Il a cependant refusé de préciser quand cette retraite a eu lieu.



(Re)voir : Ukraine : dans les tranchées et sur le front de Soledar

Chargement du lecteur...

L'auteur présumé d'une salve de lettre piégées adressées en fin d'année dernière à l'ambassade d'Ukraine en Espagne ou au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été arrêté.Le chargé de sécurité de l'ambassade d'Ukraine à Madrid avait été légèrement blessé à la main droite lors de l'ouverture de l'une de ces lettres, destinée à l'ambassadeur.L'Occident "surestime le potentiel que (les chars) pourraient donner à l'armée ukrainienne", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Ces chars vont brûler comme tous les autres".Selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains, les États-Unis envisagent finalement de livrer à Kiev des chars d'assaut Abrams M1. Ils refusaient jusqu'à présent de faire, évoquant des problèmes de maintenance et de formation."Si les États-Unis décident de livrer des chars, il sera impossible de justifier un tel acte par des arguments liés aux 'armes défensives'. Il s'agirait d'une nouvelle provocation flagrante à l'encontre de la Fédération de Russie", a averti sur Facebook l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov.



Volodymyr Zelensky a défendu des décisions "nécessaires" pour avoir "un État fort" après qu'une série de hauts responsables ont été démis de leurs fonctions dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée.

"C'est juste, c'est nécessaire à notre protection et cela aide à notre rapprochement avec les institutions européennes", a-t-il insisté. "Tous les problèmes internes qui empêchent l'État de se renforcer sont en train d'être réglés et le seront encore davantage" à l'avenir.

(Re)voir : Guerre en Ukraine : l'indécision allemande

Chargement du lecteur...

21h42 TU. Zelensky attend des décisions des Occidentaux sur les chars

"Les discussions doivent se finir par des décisions", a exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, "les alliés ont le nombre requis de tanks" nécessaires à l'armée ukrainienne pour renverser les troupes de Moscou. Il a souligné que "les besoins sont plus importants" que "cinq, dix ou quinze chars".