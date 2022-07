DIRECT - Ukraine : l'armée de Kiev progresse à Kherson, les autorités craignent une nouvelle offensive dans le Donbass

Ce qu'il faut retenir ce mardi 12 juillet 2022 :

- L'Ukraine annonce avoir bombardé un dépôt de munitions russe dans la région de Kherson



- Le bilan de l'attaque de Tchassiv Iar s'alourdit, au moins 33 civils ont été tués.



- Selon plusieurs observateurs, la Russie va intensifier son offensive dans le Donbass.



- L'Europe est entrée dans une période d'incertitude sur la poursuite des livraisons de gaz par la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou. 4 mars 2022. Andrei Gorshkov /ASSOCIATED PRESS

Les avantages quantitatifs de l'armée russe sont compensés par la précision des missiles et de l'artillerie dont dispose l'Ukraine

Oleksiï Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien.

La ville d'Odessa tente de se protéger et ralentir les troupes russes. Ukraine - 24 mai 2022. Petros Giannakouris / ASSOCIATED PRESS

Il existe des signes selon lesquels les unités ennemies se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmout

L'état-major ukrainien

"Des dizaines de maisons ont été touchées (...) On sort les gens des décombres", a déclaré M. Leontiev. "C'est une tragédie terrible (...) Le nombre (de victimes) va augmenter, car l'ampleur des dégâts est énorme", a déclaré Vladimir Leontiev, chef de l'administration militaro-civile à Kherson. "Il est clair que c'est (une attaque) délibérée, violente, cynique avec des missiles de haute précision, il n'y a pas de cibles militaires ici(...) Des entrepôts ont été touchés, des magasins, une pharmacie, des stations-services et même une église", a-t-il encore affirmé, dénonçant un "acte de terrorisme".Une vice-dirigeante de l'administration d'occupation de Kherson, Ekaterina Goubareva a fait état de sept morts. Elle accuse les forces ukrainiennes d'avoir mené cette frappe avec des lance-roquettes multiples américains Himars.L'armée ukrainienne mène depuis plusieurs semaines une contre-offensive sur le front de Kherson, alors que le gros des troupes russes est déployé dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Kiev est parvenu à regagner du terrain et à se rapprocher de Kherson, une grande ville de 290.000 habitants, mais ne parvient pas pour l'heure à percer profondément les défenses russes.Les forces d'occupation russes de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine,affirment que sept personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans une frappe ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi.Vladimir Poutine a présenté un décret dans lequel il annonce qu'il veut faciliter l'accès à la nationalité russe de tous les Ukrainiens. Une mesure que le ministère ukrainien des Affaires étrangères a "fermement" condamnée car constituant "un nouvel empiètement sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, incompatible avec les normes et principes du droit international".Les attaques contre les responsables mis en place par Moscou se multiplient dans les régions occupées de Kherson et de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Les autorités d'occupation annoncent ce lundi qu'un attentat à la bombe a coûté la vie au chef de l'administration installée par les Russes à Veliki, dans la région de Kharkiv. Cette région a été partiellement conquise par Moscou. Cet "acte terroriste" a été commis, à une date non précisée, par un groupe de saboteurs ukrainiens infiltré derrière les lignes russes, d'après ces sources.Confrontée, selon Washington, à des problèmes pour entretenir son armement, la Russie devrait recevoir "des centaines de drones" livrés par l'Iran. "Nos renseignements indiquent que le gouvernement iranien s'apprête à livrer à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court", a affirmé lundi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Les drones ont joué un rôle important depuis le début de la guerre le 24 février, pour les opérations de reconnaissance, les tirs de missiles ou les largages de bombes.Selon Serguiï Khlan, un conseiller du chef de l'administration militaire fidèle au gouvernement ukrainien dans la région de Kherson (sud), un centre de commandement militaire russe, des radars et des systèmes de défense antiaérienne ont été détruits dans la nuit par l'armée ukrainienne à Tavryisk, localité occupée par les Russes située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Kherson.Des avions russes ont tiré quatre missiles lundi sur la région d'Odessa, cité portuaire sur la mer Noire, annonce Kiev. Selon le Commandement opérationnel sud, les frappes n'ont pas fait de victime. Elles ont touché des infrastructures portuaires, une habitation ainsi que des terres agricoles.A Kharkiv (nord-est), "des bâtiments civils - un centre commercial et des logements - ont essuyé le feu ennemi. Plusieurs missiles ont touché des maisons", a déclaré le responsable de son administration, Oleg Synegoubov. Selon le parquet régional, "31 personnes ont été blessées dont deux enfants de quatre et 16 ans. Six civils, dont un adolescent de 17 ans et son père, ont été tués".Le bilan du bombardement dimanche d'un immeuble d'habitation de Tchassiv Iar, dans la région de Donetsk, est monté à 33 morts, dont un enfant d'une dizaine d'années, a annoncé lundi le Service ukrainien des situations d'urgence. Neuf personnes ont été extraites vivantes des décombres, où les opérations de secours vont se poursuivre mardi. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a pour sa part assuré que "plus de 300" combattants ukrainiens avaient péri près de Tchassiv Iar, sans dire quand.L'ambassade de la région séparatiste de Donetsk sera inaugurée mardi à Moscou, en présence du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov.Kramatorsk, centre administratif du Donbass encore sous contrôle ukrainien, et sa voisine Sloviansk sont considérées comme les prochaines cibles des militaires russes dans leur plan de conquête totale du Donbass, quatre mois et demi après le début de l'invasion de l'Ukraine. Ce bassin minier est partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes soutenus par Moscou, après l'annexion russe de la péninsule ukrainienne de Crimée.Sur le terrain, les Ukrainiens anticipent d'âpres combats dans la région de Donetsk (est), dans le Donbass. "Il existe des signes selon lesquels les unités ennemies se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmout", a averti l'état-major ukrainien.Opposé à la restitution de turbines du Nord Stream 1, Volodymyr Zelensky assure que ce geste "sera perçue à Moscou uniquement comme un signe de faiblesse". Il estime que la Russie pourrait de toute façon, si elle le souhaitait "arrêter complètement l'approvisionnement en gaz de l'Europe au moment le plus aigu". Les turbines faisaient l'objet d'une maintenance sur un site canadien appartenant au groupe allemand Siemens, et la Russie imputait à leur absence la réduction de livraisons via le gazoduc.L'Allemagne a obtenu du Canada la restitution de turbines en maintenance du gazoduc Nord Stream 1. Ce geste met en colère Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a annoncé la convocation de l'ambassadeur canadien à Kiev "en raison d'une exception absolument inacceptable au régime de sanctions contre la Russie".