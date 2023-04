DIRECT-Ukraine : la Chine doit "appeler l'agresseur russe à arrêter la guerre"​ (cheffe de la diplomatie allemande)

05H46 TU. La Chine doit "appeler l'agresseur russe à arrêter la guerre"​



La Chine doit "appeler l'agresseur russe à arrêter la guerre", a lancé la cheffe de la diplomatie allemande.



La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté vendredi Pékin à demander "à l'agresseur russe d'arrêter la guerre" en Ukraine, estimant qu'"aucun autre pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine".

Je dois dire ouvertement que je me demande pourquoi la position chinoise n'inclut pas jusqu'à présent une demande à l'agresseur russe d'arrêter la guerre.



Cheffe de la diplomatie allemande.

La ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock parle avec les médias alors qu'elle arrive pour une réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN au siège de l'OTAN à Bruxelles le 4 avril 2023. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert.

20h12 TU. Le groupe russe Wagner sur la liste des sanctions de l'UE pour ses activités en Ukraine

L'Union européenne a ajouté l'organisation paramilitaire russe Wagner sur sa liste des individus et entités sanctionnés pour "participation active à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine".

Ce groupe de mercenaires, qui combat dans l'est du territoire ukrainien pour tenter de s'emparer des villes de Bakhmout et de Soledar, avait déjà été placé en février sur une autre liste de sanctions de l'UE pour violation des droits de l'Homme et "déstabilisation" de pays en Afrique.

Le Conseil européen, qui représente les 27 États membres de l'Union européenne, a expliqué que la nouvelle liste de sanctions "complétait" la précédente.

Wagner, a-t-il poursuivi, y a été inscrit pour "des actions sapant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine".



18h30 TU. Le parquet russe entame un examen de la vidéo de décapitation d'un soldat ukrainien

Le parquet russe a indiqué avoir entamé l'examen d'une vidéo virale montrant un individu russophone en uniforme décapiter au couteau une personne qui semble être un prisonnier de guerre ukrainien, images qui ont provoqué le choc et la colère en Ukraine et en Occident.

"Afin de déterminer l'authenticité de ce contenu et tirer les conclusions (judiciaires) qui s'imposent, (la vidéo) a été transmise aux organes d'investigation pour examen", a indiqué le bureau du procureur.

Cette décision est une étape préliminaire qui peut déboucher, ou non, sur l'ouverture d'une enquête criminelle. L'annonce du parquet est néanmoins inhabituelle, la Russie démentant d'ordinaire immédiatement, systématiquement et en bloc les accusations de crimes de guerre portées contre ses troupes en Ukraine, comme les exécutions sommaires de Boutcha.