DIRECT - Ukraine : l'armée russe attaque l'usine d'Azovstal

L'armée russe et les forces prorusses ont lancé une offensive sur l'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de Marioupol, dont des civils ont pu être évacués ces derniers jours grâce à un cessez-le-feu."Des unités de l'armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l'artillerie et des avions, commencent à détruire" les "positions de tir" de combattants ukrainiens sortis de l'usine, a indiqué le ministère de la Défense.

10h13 TU. Macron parle à Poutine, premier appel depuis fin mars

Les présidents français et russe, qui s'étaient entretenus à de nombreuses reprises - près de 20 fois depuis décembre 2021 dont huit fois depuis le début de la guerre le 24 février -, n'ont pas échangé depuis la découverte du massacre de Boutcha début avril."Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du ministre des Affaires étrangères (israélien) Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué."L'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis".

Un tribunal fidjien a ordonné la saisie d'un superyacht qui appartiendrait à un oligarque russe sanctionné. La valeur du bien visé est estimée à plus de 300 millions de dollars.

Le pape François se déclare disposé à se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et tenter d'arrêter les combats en Ukraine, dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera.Le sixième paquet de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie concernera notamment "le secteur bancaire" : "il y aura d'autres banques russes qui sortiront de Swift", d'après le haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell. Et "dans le secteur énergétique, nous sommes en train de travailler pour préparer des propositions qui permettent de limiter les importations énergétiques de Russie, notamment le pétrole", a-t-il ajouté."Ces mesures représentent 14 milliards d'euros, qui s'ajoutent aux 15,5 milliards déjà prévus, on arrive donc à un total de près de 30 milliards d'euros, soit deux points de pourcentage du PIB", a annoncé le Premier ministre Mario Draghi.