DIRECT Ukraine - L'armée russe bombarde la région de Donetsk

Ce qu'il faut retenir de ce jeudi 7 juillet, 134ème jour de guerre

- L'armée russe bombarde les positions ukrainiennes sur le front du Donbass causant des victimes parmi la population de la région de Donetsk. Le gouverneur, Pavlo Kyrylenko, a fait état d'au moins sept civils tués à Kramatorsk.

- Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre ISW, la Russie a entamé une "pause opérationnelle".

- Le cargo battant pavillon russe Zhibek Zholy, accusé par Kiev d'être chargé de 7.000 tonnes de blé ukrainien volé au port occupé de Berdiansk, est entré dans les eaux territoriales russes en mer Noire.

Alexei Gorinov, a Moscow Councilor, is facing 10 years in prison for calling what's happening in Ukraine 'war.' For the past 2 months he's been held in solitary confinement. Despite this, today in court he lifted this sign "I'm against the war" pic.twitter.com/STdMtdq6f9 — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) June 21, 2022

Novis Sad. Capture d'écran du site Radio Free europe. D.R.

Brittney Griner arrivant à son audience, le 7 juillet 2022, au tribunal de Khimko près de Moscou. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Full solidarity and understanding with @AndrzejDuda today in Suwalki.



Lithuania and Poland will stand together in defense of every inch of our territories.



Kartu esame stiprūs!

Razem jesteśmy silni!

pic.twitter.com/AoP9ploRjQ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 7, 2022

Des soldats ukrainiens courent se mettre à l'abri dans un quartier résidentiel de Kramatorsk bombardé. © AP Photo/Nariman El-Mofty

Serguei Lavrov et Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, se sont rencontrés avavnt le début du G20 à Bali. © Russian Foreign Ministry Press Service via AP

We regret that Russia’s ship Zhibek Zholy which was full of stolen Ukrainian grain, was allowed to leave Karasu port despite criminal evidence presented to the Turkish authorities. Türkiye’s Ambassador in Kyiv will be invited to @MFA_Ukraine to clarify this unacceptable situation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 7, 2022

Un procureur russe a requis sept ans de prison contre un élu municipal de Moscou, Alexeï Gorinov, pour avoir critiqué l'offensive contre l'Ukraine.Agé de 60 ans, Alexeï Gorinov est le premier élu d'opposition à risquer la prison ferme pour avoir critiqué l'intervention en Ukraine.Le procureur l'accuse d'avoir "disséminé de fausses informations sur les forces armées" et "induit en erreur un grand nombre de personnes", selon une correspondante de l'AFP présente à l'audience."Je vous demande de reconnaître la culpabilité de Gorinov et de le condamner à un emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour une durée de sept ans", a-t-il ajouté, accusant l'élu d'opposition d'avoir été motivé par "la haine politique".Lors de l'audience, Alexeï Gorinov a déclaré qu'il était "contre toutes les guerres", citant en exemple celles menées en Afghanistan, en Tchétchénie et en Irak. "Mon père est revenu invalide de la Seconde Guerre mondiale. Et son frère, avec une jambe en moins", a-t-il ajouté.Alexeï Gorinov a été arrêté le 26 avril à Moscou. Son procès a débuté le 1er juin.Il est poursuivi pour "diffusion d'informations mensongères" sur l'armée russe, une infraction introduite début mars afin de faire taire les critiques de l'offensive en Ukraine. Il est accusé d'avoir agi "en groupe" et "en usant de sa "position officielle" avec une autre députée municipale, Elena Kotenotchkina, qui a fui la Russie.Juriste de formation, Alexeï Gorinov avait dénoncé le 15 mars l'"agression" de Moscou contre l'Ukraine, pendant une réunion de travail filmée.C'est Radio Free Europe qui donne la nouvelle. Des milliers de lettres "Z" sont apparues sur les murs de la ville de Novi Sad. La ville heberge un festival de musique du 7 au 11 juillet auquel était invité les vainqueurs de l'Eurovision le groupe de rap Kalush Orchestra. Mais le 6 juillet, les organisateurs ont annullé leur concert."Je souhaite plaider coupable concernant toutes les accusations (...) Mais je n'avais pas l'intention de violer la loi russe", a déclaré la joueuse devant un tribunal de Khimki, en banlieue de Moscou, selon une journaliste de l'AFP.Avant le début de la deuxième audience du procès aujourd'hui, la diplomatie russe avait dénoncé le "battage public" des dirigeants américains autour de son cas, estimant que cela "parasitait" l'affaire."Ce qui peut aider (...), c'est la prise en considération par la partie américaine de signaux qu'elle reçoit de Russie", a souligné le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.La veille, la Maison Blanche avait assuré que faire libérer Brittney Griner était une "priorité" pour le président américain, qui a lu une lettre poignante de la sportive et s'est entretenu avec son épouse.Avant cela, les plus hautes autorités à Washington avaient déclaré que la Russie détenait "injustement" la star de la NBA.Les deux présidents ont souligné la sécurité de ce passage stratégique, entre les États baltes, l'exclave russe de Kaliningrad et le Bélarusse.Le maire appelle les habitants à rester dans les abris. La capitale de la partie du Donbass tenue par les Ukrainiens a été bombardés. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles d'habitation, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils y ont vu le corps d'une personne tuée et des blessés, ainsi que deux voitures en feu.Les nouveaux amendements à la loi finlandaise sur les gardes-frontières faciliteront la construction de barrières plus solides le long de la frontière de 1.300 kilomètres que la Finlande partage avec la Russie.Les deux ministres des affaires étrangères russe et chinois ont eu un entretien et se sont serré la main, selon des photos prises à Bali.Ils ont souligné l'importance du G20 et discuté de ce que Moscou décrit comme l'"opération militaire spéciale" en Ukraine, a précisé dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. "Les deux parties ont souligné le caractère inacceptable de sanctions unilatérales adoptées en contournant l'ONU", selon le ministère russe.Pékin a conservé de bonnes relations avec la Russie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février, malgré les efforts des pays occidentaux pour isoler le régime de Vladimir Poutine politiquement et économiquement.Josep Borrell n'a programmé aucune rencontre avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov pendant ces deux journée, ont indiqué ses services."La guerre effroyable contre l'Ukraine et les conséquences de l'agression de la Russie seront abordées au cours de ces réunions, mais nous ne permettrons pas que Moscou utilise le G20 comme une plateforme pour sa propagande", a déclaré sa porte-parole, Nabila Massrali, au cours du point de presse quotidien de la Commission européenne."La participation de la Russie à un haut niveau peut constituer une menace pour la crédibilité, l'efficacité et la pertinence du G20", a-t-elle mis en garde.L'Indonésie a invité le président russe Vladimir Poutine au sommet de novembre à Bali, malgré la pression occidentale, notamment des Etats-Unis, pour l'isoler. En guise de solution de compromis, Jakarta a également convié le président ukrainien Volodymyr Zelensky.L'AFP a constaté qu'au moins un civil avait été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe sur Kramatorsk, centre administratif dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. Les journalistes ont vu le corps d'une personne tuée et des blessés, ainsi que deux voitures en feu."Il est entré dans les eaux territoriales russes, mais sans s'approcher d'un port", a détaillé un responsable turc.L'ambassadeur turc a été convoqué par Kiev."La Russie a choisi de participer alors qu'elle se met elle-même dans une situation où elle viole un certain nombre des principes fondamentaux du G20, qui sont la coopération, le dialogue et le traitement des différends par des méthodes pacifiques et pas par la force", a indiqué une source diplomatique française.Il est accusé par Kiev d'être chargé de blé ukrainien volé. Le cargo était immobilisé depuis vendredi 1juillet sur les côtes turques.



Le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko a annoncé que "les Russes avaient tué sept civils": trois dans la ville de Toretsk, deux à Avdiïvka, un à Kodema et un à Siversk.

Les États-Unis pensent que la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 à Bali pourra permettre de faire avancer les discussions sur l'Ukraine, d'après un responsable américain. Il a déclaré s'attendre à ce que "pratiquement tous les pays du G20" s'accordent sur des initiatives visant à remédier à l'insécurité alimentaire mondiale et à la volatilité des prix de l'énergie entraînées par l'invasion russe de l'Ukraine.

Jacinda Ardern a fustigé "l'échec" de l'ONU à empêcher la guerre en Ukraine. Elle a accusé la Russie d'avoir imposé au Conseil de sécurité sa position "moralement corrompue".

La Première ministre critique depuis longtemps le droit de véto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie). Elle a renouvelé son appel à une réforme des Nations unies.

La ville représente l'une des priorité des forces russes dans leur plan de conquête totale du bassin du Donbass, après quatre mois et demi de conflit.

Un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) impute en partie à la guerre en Ukraine cette flambée des prix, ce que dément la Russie.

Les autorités séparatistes de la République populaire de Donetsk ont annoncé sur Telegram que deux enfants ont été tués et trois autres blessés, ainsi que trois adultes, par des bombardements ukrainiens qui ont visé Makeïevka, près de Donetsk.