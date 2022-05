DIRECT - Ukraine : l'armée russe cherche à s'emparer de Severodonetsk, Kiev réclame des armes lourdes

5H08 TU. Ukraine : l'étau se resserre sur le Donbass



L'Ukraine est-elle en train de perdre la bataille du Donbass ? L'armée russe avance en tout cas chaque jour un peu plus en bombardant les régions de Donetsk et Lougansk, en particulier la ville de Severodonetsk.

Chargement du lecteur...

4H47 TU. Le Brésil se tourne vers les engrais naturels​

Confronté à un risque de pénurie des engrais et à une envolée de leurs prix avec les sanctions visant la Russie, le secteur agricole brésilien se tourne vers des solutions alternatives naturelles pour diminuer ses coûts de production tout en assurant ses récoltes.

Le géant sud-américain est le 4e consommateur mondial d’engrais chimiques NPK - fabriqués à partir d’azote, de phosphore et de potassium -, utilisés pour préparer les sols des champs de soja, de maïs, de coton, de canne à sucre et de café.

Il importe ces intrants à hauteur d’environ 80%, et près d’un quart de ces achats proviennent de la Russie, son premier fournisseur.



2H32 TU. Dans l'est, "l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement, en nombre de soldats", selon Volodymyr Zelensky



Dans certaines régions de l'est de l'Ukraine, où se concentre l'offensive russe depuis des semaines, "l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement, en nombre de soldats", a reconnu mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Chargement du lecteur...

22H56 TU. À Davos, l'Ukraine réclame plus d'armes lourdes



L'Ukraine a grandement besoin d'unités mobiles capables d'envoyer plusieurs roquettes simultanément, pour avoir des armes égales face à la puissance de feu de la Russie, a insisté mercredi à Davos son ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"La bataille pour le Donbass ressemble beaucoup aux batailles de la deuxième guerre mondiale", a indiqué Dmytro Kuleba aux journalistes après une série de discussions à Davos avec des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprises.



21H21 TU. Kiev remercie Paris de soigner des "blessés de guerre ukrainiens"

Kiev a remercié la France d'accueillir "des blessés de guerre ukrainiens au sein de ses hôpitaux, et notamment au sein des hôpitaux des armées", selon un communiqué publié mercredi 25 mai au soir par le ministère français des Armées.

Lors d'un échange téléphonique avec son nouvel homologue français Sébastien Lecornu, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov "a remercié la France pour les soins qu’elle offre à des blessés de guerre ukrainiens", selon ce communiqué.



20H27 TU. Entretien entre Emmanuel Macon et Recep Tayyip Erdogan ce jeudi 26 mai



Le président français Emmanuel Macron s'entretiendra ce jeudi 26 mai avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui menace de mettre son veto à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan, en pleine crise ukrainienne.

Cet entretien aura lieu à 11H30 à Paris (9H30 GMT) par téléphone, a ajouté la présidence française, qui a précisé qu'Emmanuel Macron se trouvait au Fort de Brégançon, l'une des résidences de la présidence qui se situe sur la Côte d'Azur, où il restera durant quelques jours, jeudi étant un jour férié en France.