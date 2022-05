DIRECT - Ukraine : l'armée russe continue de pilonner le Donbass, ouverture du Forum de Davos avec l'Ukraine en invitée d'honneur

Ce qu'il faut retenir de ce lundi 23 mai Toutes les forces russes lancées sur le Donbass

Duda ovationné à Kiev sur l'UE

Plus de 100 millions de personnes déracinées dans le monde (ONU)

L'Ukraine en invitée vedette pour le retour du forum de Davos

Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse des 100 millions pour la première fois, sous l'effet de la guerre en Ukraine et d'autres conflits meurtriers.



Communiqué du Haut commissariat aux réfugiés.

La situation devient "de plus en plus difficile" pour les Ukrainiens dans le Donbass où Moscou bombarde Severodonetsk "24 heures sur 24", alors qu'est attendu lundi à Kiev le verdict dans le premier procès pour crimes de guerre contre un soldat russe.Moscou continue à intensifier sa puissance de feu le Donbass. On y trouve, selon Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk, les unités retirées de la région de Kharkiv (nord-est), les assaillants du siège de Marioupol (sud-est), les milices des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk, les forces tchétchènes et des troupes mobilisées en renfort depuis la Sibérie et l'Extrême-Orient russe.Le président polonais Andrzej Duda a apporté à Kiev un soutien farouche à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, au moment où la Russie a lancé toutes ses forces dans la bataille du Donbass dans l'est du pays.Premier chef d'Etat à parler devant le Parlement ukrainien depuis l'invasion russe le 24 février, le président polonais, dont le discours a été interrompu par plusieurs ovations debout, a promis qu'il ne relâcherait pas ses efforts "tant que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne"."Il faut respecter" les peuples qui "versent leur sang" pour appartenir à l'Europe, a-t-il ajouté, soutenant son homologue ukrainien à la veille d'un discours très attendu de Volodymyr Zelensky aux élites politiques et économiques mondiales réunies à Davos.Le maire installé par Moscou d'Energodar, ville du sud de l'Ukraine accueillant la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a été blessé dans une explosion dimanche, selon un responsable ukrainien et des agences de presse russes.Andreï Chevtchik a été nommé maire d'Energodar après la prise de contrôle par les troupes russes de cette ville et de la centrale nucléaire de Zaporijjia située sur son territoire."Nous avons la confirmation précise que lors de l'explosion, Chevtchik, le chef auto-proclamé de l'administration populaire, et ses gardes du corps ont été blessés", a annoncé Dmytro Orlov, maire élu d'Energodar.L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées au-dessus de la barre des 100 millions, ont alerté les Nations unies lundi.