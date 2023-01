DIRECT-Ukraine : l'armée ukrainienne annonce avoir tué 800 soldats, lors de la dernière journée

09H11 TU. Le patriarche russe Kirill appelle à un cessez-le-feu en Ukraine pour la Noël orthodoxe.



Le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill appelle Moscou et Kiev à un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe.



"Moi, Kirill, patriarche de Moscou et de toute la Russie, je m'adresse à toutes les parties impliquées dans le conflit fratricide pour les appeler à instaurer un cessez-le-feu et sceller une trêve de Noël de 12H00 le 6 janvier à 00H00 le 7 janvier", a-t-il indiqué dans un message posté sur le site internet de l'Eglise.





07H26 TU. Le rouble russe en hausse contre le dollar et l'euro.



Le rouble russe a montré une dynamique positive face au dollar et à l'euro avec un rebond des prix du pétrole dans les faibles échanges de jeudi 4 janvier



A 07h11 (TU.), le rouble gagnait 1,3% face au dollar pour s'échanger à 71,06 à la Bourse de Moscou.



Face à l'euro, le rouble est remonté de 0,85% à 75,50.



Les indices boursiers russes étaient en hausse au début des échanges.



L'indice RTS libellé en dollar (.IRTS) progresse de 1,21% à 961,27 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble (.IMOEX) a gagné 0,04% à 2 169 points.



07H17 TU. L'armée ukrainienne dit avoir tué 800 soldats russes au cours de la dernière journée.



L'armée ukrainienne estime que 800 soldats russes ont été tués au cours de la dernière journée, principalement lors de combats dans la région orientale de Donetsk.



Donnant son tour d'horizon matinal des combats, l'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes se concentraient sur une offensive dans le secteur de Bakhmut et que ses attaques dans les secteurs d'Avdiivka et de Kupiansk avaient échoué.



En plus des 800 soldats russes, un avion, un hélicoptère et trois chars auraient été détruits au cours de la dernière journée.



Kiev a également fait état d'un nombre indéterminé de victimes civiles à la suite d'attaques aériennes, de missiles et de roquettes russes contre la ville de Bakhmut, tenue par les Ukrainiens, en grande partie en ruine, et deux autres villes de la région de Donetsk - Kostiantynivka et Kurakhove.



La Russie nie avoir pris pour cible des civils dans ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.



05h45 TU. Pour Volodymyr Zelensky : il n'y a "aucune raison rationnelle" pour l'Occident de ne pas avoir envoyé de chars.



Les alliés occidentaux sont prêts à fournir à l'Ukraine des véhicules de combat blindés, mais pas les chars plus lourds que Kiev a demandés pour combattre la Russie.



Le président français Emmanuel Macron a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy que son gouvernement enverrait des véhicules de combat blindés légers AMX-10 RC pour soutenir son effort de guerre, a déclaré mercredi un responsable français après un appel téléphonique entre eux.



Dans une allocution vidéo en soirée, Volodymyr Zelensky a remercié Emmanuel Macron pour l'annonce et a déclaré que cela montrait la nécessité pour d'autres alliés de fournir des armes plus lourdes.



"Cela envoie un signal clair à tous nos partenaires. Il n'y a aucune raison rationnelle pour laquelle l'Ukraine n'a pas encore été approvisionnée en chars occidentaux", a-t-il déclaré.



04H57 TU. Les critiques montent en Russie après la frappe meurtrière de Makiïvka.



Les critiques montent en Russie après la frappe de la nuit du Nouvel an contre des soldats russes à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine, dont le bilan est de 89 morts selon Moscou qui a mis en cause l'usage de téléphones portables par les militaires.



L'état-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe et le département des communications stratégiques de l'armée ukrainienne a revendiqué un bilan bien plus lourd dans les rangs russes, chiffré à 400 morts et 300 blessés. Cette affirmation n'a cependant pas été confirmée par l'état-major.



Les Etats-Unis ne se sont pas non plus prononcés sur ces chiffres. Mais John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a déclaré qu'il n'y a "aucune lamentation de la part de l'administration (américaine). C'est la guerre. (Les Ukrainiens) ont été envahis et ils ripostent et se défendent", a-t-il dit lors d'un entretien avec la presse.



"Les soldats russes qui se trouvent sur leur territoire sont une cible légitime d'action militaire pour l'Ukraine, point final", a-t-il ajouté.



Côté russe, le bilan initialement annoncé de 63 morts a été revu à la hausse mercredi après la découverte de nouveaux corps dans les ruines du bâtiment à Makiïvka, visé par une frappe ukrainienne le 1er janvier à 00H01 (22H01 GMT), a indiqué le général russe Sergueï Sevrioukov dans un message vidéo diffusé par son ministère.



23h58 TU. L'Ukraine va obtenir plus de véhicules blindés mais demande des chars pour combattre la Russie.



Les alliés occidentaux ont décidé de fournir des véhicules de combat blindés à l'Ukraine, mais pas les chars plus lourds qu'elle avait demandés pour combattre la Russie. Washington a prédit que des combats intenses se poursuivraient pendant des mois sur la ligne de front orientale.



Le président français Emmanuel Macron a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que son gouvernement enverrait des véhicules de combat blindés légers AMX-10 RC pour soutenir son effort de guerre, selon un responsable français après un appel téléphonique entre eux.



L'Australie a déclaré en octobre qu'elle avait donné à Kiev 90 de ses véhicules à mobilité protégée Bushmaster, une unité blindée renforcée contre les mines terrestres, et d'autres tirs.



Le président américain Joe Biden a déclaré que Washington envisageait d'envoyer des véhicules de combat Bradley en Ukraine.



22H54 TU."Aucune lamentation" à Washington après une frappe ukrainienne ayant tué de nombreux soldats russes (Maison Blanche).



Il n'y a pas de "lamentations" à Washington après qu'une frappe ukrainienne a tué de nombreux soldats russes dans l'est de l'Ukraine, indique un porte-parole de la Maison Blanche.



Plus tôt dans la journée, la Russie avait admis un bilan plus lourd de la frappe ayant visé dans la nuit du Nouvel an des soldats russes à Makiïvka, grimpant à 89 morts.



John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché au président Joe Biden, ne s'est pas prononcé sur les chiffres, alors que le département des communications stratégiques de l'armée ukrainienne a revendiqué un bilan bien plus élevé dans les rangs russes, chiffré à 400 morts et 300 blessés.



Il n'y a "aucune lamentation de la part de l'administration (américaine). C'est la guerre. (Les Ukrainiens) ont été envahis et ils ripostent et se défendent", a-t-il dit lors d'un entretien avec la presse.



"Les soldats russes qui se trouvent sur leur territoire sont une cible légitime d'action militaire pour l'Ukraine, point final", a-t-il ajouté.



La frappe a eu lieu dans une zone "de durs combats. Et la guerre c'est une affaire sanglante", a ajouté cet ancien militaire de haut rang.



Selon l'armée russe, cette attaque a été menée à l'aide de systèmes lance-missiles Himars, une arme fournie par les Etats-Unis.



John Kirby a déclaré: "Nous fournissons et nous continuerons à fournir (aux Ukrainiens) les équipements et l'aide dont ils ont besoin pour se défendre. Et oui, nous avons fourni des Himars et nous pourrions très bien en fournir d'autres à l'avenir."