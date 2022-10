DIRECT-Ukraine : l'Assemblée générale de l'ONU se penche sur les annexions russes, fortes explosions à Kiev

05H47 TU. Trois fortes explosions entendues à Kiev

Trois fortes explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine, selon des journalistes de l'AFP. Les explosions ont eu lieu vers 08H15 heure locale (05H15 GMT). Les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations.

Plusieurs gros panaches de fumée noire étaient visibles à plusieurs endroits de la ville sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux.



04 H44 TU. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de "terrorisme"



"Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a résumé dimanche Vladimir Poutine à l'issue d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique", a-t-il ajouté.

C'était la première réaction de Vladimir Poutine à l'explosion survenue samedi, un nouveau revers majeur pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine.



Le Kremlin a indiqué que le président russe convoquait lundi son conseil de sécurité, qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes.



03H50 TU. L'Assemblée générale de l'ONU se penche sur les annexions russes



L'Assemblée générale de l'ONU se penche à partir de ce lundi sur une résolution condamnant l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l'isolement de Moscou sur la scène internationale.

La décision de porter le dossier à l'attention de l'Assemblée générale, où les 193 Etats membres de l'ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire lors d'une réunion du Conseil de sécurité le 30 septembre.



"Si le système onusien et la communauté internationale, via l'Assemblée générale, ne réagissaient pas à ce type de tentatives illégales, nous serions dans une très mauvaise situation", a commenté devant la presse Olof Skoog, ambassadeur de l'Union européenne en charge de rédiger le projet de résolution en collaboration avec l'Ukraine et d'autres pays.



Bombardements à Zaporijjia le 6 octobre 2022. © Ukrainian Emergency Service via AP

19h19 TU. La centrale de Zaporijjia reconnectée au réseau.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué que la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a été reconnectée au réseau électrique.

"Notre équipe à Zaporijjia confirme que la ligne d'alimentation extérieure perdue hier (samedi) a été rétablie et que (la centrale) est reconnectée au réseau — un soulagement temporaire face à une situation toujours intenable", a écrit le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur son compte Twitter.

"Nous avons besoin désormais d'une zone de protection" autour de la centrale, a ajouté le chef de l'agence de sûreté nucléaire des Nations unies, en indiquant qu'il comptait se rendre en Russie et voir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans peu de temps "afin d'établir cette zone".

​17h57 TU. Vladimir Poutine accuse Kiev de l'attaque sur le pont de Crimée



"Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens, a déclaré le président russe, Vladimir Poutine, lors d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique."

La Russie s'était jusqu'alors gardé d'accuser Kiev de cette attaque qui a fait trois morts. L'Ukraine n'a de son côté pas revendiqué de responsabilité.

"C'est un acte terroriste préparé par les services secrets ukrainiens. Le but était de détruire une grande infrastructure civile très importante pour la Russie", a abondé le chef du Comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine.