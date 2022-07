DIRECT - Ukraine : l'est bombardé par les Russes, Moscou maintient la pression sur l'Europe pour le gaz

Ce qu'il faut retenir ce lundi 11 juillet 2022 :

- L'armée de Kiev dénonce des bombardements russes concentrés sur l'est de l'Ukraine. Au moins 15 sont mortes dimanche dans une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, selon les autorités ukrainiennes.



- L'armée russe, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Lougansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Donbass.



- Gaz russe en Europe : les travaux sur deux tuyaux du gazoduc Nord Stream 1 inquiète les Européens. Moscou pourrait en profiter pour couper les livraisons de gaz vers l'Europe.

L'ennemi dans notre zone opérationnelle reste derrière les lignes de défense, n'avance pas par voie terrestre, n'a pas les possibilités et les capacités de créer de nouveaux groupes de frappe.Commandement opérationnel Sud de l'Ukraine, lundi 11 juillet 2022

Il est possible que le gaz coule à nouveau, même en quantité supérieure à avant. Il est possible que plus rien ne vienne et nous devons nous préparer comme toujours au pire.

Robert Habeck, le vice-chancelier allemand

Une maison a été complètement détruite par des bombardements russes à Tchassiv Yar, à l'est de l'Ukraine. Au moins 15 personnes ont été tuées, selon Kiev. 10 juillet 2022. Nariman El-Mofty / ASSOCIATED PRESS

Dans son discours de dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné "tous ceux qui ordonnent de telles frappes, tous ceux qui les exécutent en visant nos villes ordinaires, nos zones résidentielles, tuent de manière absolument délibérée". Le chef de guerre a promis de les traduire en justice.Dans le Donetsk, "il existe des signes que les unités ennemies se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmut", a indiqué l'état-major ukrainien dans son point de situation de lundi matin. L'armée ukrainienne a fait état de nombreux bombardements dans tout l'est de l'Ukraine, mais d'une "pause" dans les attaques terrestres russes.Les forces ukrainiennes ont frappé une base russe dans la région méridionale occupée de Kherson, a indiqué l'état-major ukrainien, sans donner plus de détails. "L'armée ukrainienne tient bon, repoussant les attaques dans diverses directions", a déclaré le président Zelensky. "Mais, bien sûr, il reste encore beaucoup à faire".A Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays, le gouverneur Oleg Synegoubov a fait état sur Telegram de nouveaux tirs de missiles qui ont touché un "établissement d'enseignement" et une maison, faisant un blessé. D'autres frappes russes sont rapportées notamment près de Siversk et Sloviansk (est) ainsi que dans la région de Mykolaïv (sud).L'armée russe, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Lougansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Donbass.Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk que l'armée russe cherche à conquérir, indique qu'au moins 591 civils ont été tués et 1.548 autres blessés à ce jour dans la région de Donetsk depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Vendredi, il avait déclaré que Moscou préparait "de nouvelles actions" dans l'Est.L'Allemagne et avec elle l'Europe entrent lundi dans une période de grande incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe. Elles sont déjà fortement réduites depuis ces dernières semaines et pourraient bientôt se tarir complètement.Le géant russe Gazprom entame dans la matinée des travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1, qui acheminent une grande quantité de son gaz livré encore à l'Allemagne ainsi qu'à plusieurs autres pays de l'Ouest de l'Europe. Cet arrêt pour dix jours des deux tuyaux, annoncé de longue date, ne devait en théorie n'être qu'une formalité technique. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l'énergie, personne ne peut parier sur la suite.La frappe s'est produite dans la nuit à Tchassiv Iar, dans cette petite ville de quelque 12.000 habitants. Selon les secours, 24 personnes se trouvent encore sous les décombres, dont un enfant, tandis que cinq autres ont été sauvées des gravats. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il y avait "15 noms dans la liste des morts et, malheureusement, ce n'est pas le nombre final".Pour la première fois depuis le début du conflit russo-ukrainien, le président du Sénat français Gérard Larcher (Les Républicains) a fait le déplacement en Ukraine. Sur place, il a notamment rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.