DIRECT - Ukraine : l'évacuation des civils à Kherson a commencé

08h00 TU - L'administration d'occupation russe évacue Kherson

L'armée russe annonce évacuerles civils et l'administration pro russe de la ville de Kherson. L'armée russe promet de "se battre jusqu'à la mort".

Des soldats russes dans Kherson, le 20 mai 2022. AP

Pourquoi la ville de Kherson est-elle un point stratégique ?

Ancienne base de la flotte russe de la mer Noire, Kherson ouvre la voie entre la Crimée à l'est, et à l'ouest Odessa puis les frontières avec la Roumanie et la Moldavie, membres de l'OTAN. Kherson est un port hautement stratégique sur la rive ouest du Dniepr qui contrôle les abords de la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Ville de construction navale, elle compte environ 287.000 habitants.

"Dès aujourd'hui, toutes les structures de pouvoir qui se trouvent dans la ville, l'administration civile et militaire, tous les ministères, se déplacent aussi vers la rive gauche" du fleuve Dniepr qui borde Kherson, a indiqué Vladimir Saldo, le chef de l'administration d'occupation russe, en direct sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

"Toute la ville sera tenue, mais nous devons nous assurer que les civils soient en sécurité. Personne ne prévoit de laisser Kherson. Les militaires se battront jusqu'à la mort", a-t-il ajouté.

Vladimir Saldo a par ailleurs annoncé que l'entrée dans la région de Kherson sous contrôle russe sera interdite aux civils "pendant sept jours".



06h00 TU - L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan relevé de ses fonctions

L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, Petro Vroublevskiï, qui avait déclaré fin août nécessaire pour les Ukrainiens de "tuer le plus de Russes possible", a été démis de ses fonctions, selon un décret publié sur le site de l'administration présidentielle. Le texte ne précise pas pourquoi l'ambassadeur, qui s'est depuis excusé pour ses propos, a été relevé de ses fonctions.

Mais début octobre, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan avait déclaré que Petro Vroublevskiï allait être rappelé à Kiev, en accord avec l'Ukraine. Selon la même source, le Kazakhstan avait reçu une demande de l'Ukraine pour nommer un nouvel ambassadeur.

04h00 TU - Moscou s'apprête à évacuer les civils de Kherson

Les autorités d'occupation russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, prévoient d'évacuer plus de 50 000 personnes face à la contre-offensive ukrainienne, la Russie ayant indiqué qu'elle allait assurer "une évacuation sécurisée".

Les troupes russes sont confrontées à une situation particulièrement "tendue" face à la contre-offensive de Kiev, qui a dénoncé les nombreuses frappes ayant de nouveau visé ses infrastructures énergétiques.

Le général russe Sergueï Sourovikine, chargé des opérations en Ukraine depuis dix jours, a affirmé sur la chaîne Rossiya 24 que l'armée russe allait "assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population" de Kherson, sans autre indication.

Capitale de la région éponyme occupée par la Russie depuis le printemps et annexée en septembre, cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes sur ses "infrastructures sociales, économiques et industrielles", a-t-il relevé.

Ce qui entraîne, selon lui, des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture, représentant dès lors une "menace directe pour la vie des habitants" et donc la nécessité de l'évacuer.



01h00 TU- Moscou aura besoin d'au moins deux ans pour rebâtir son armée, selon le ministre estonien de la Défense

La Russie aura probablement besoin de deux à quatre années pour rebâtir ses forces armées au niveau d'avant la guerre qu'elle mène en Ukraine, a estimé le ministre estonien de la Défense, plaidant pour une pression continue sur Moscou.

Lors d'un déplacement à Washington, Hanno Pevkur a prédit un long conflit et a exhorté l'Occident à se tenir aux côtés des Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils parviennent à la victoire pour "le monde libre".