DIRECT - Ukraine : l'exécution présumée d'un déserteur russe commentée par le chef de Wagner

La Russie déclare que la formation militaire reviendra dans ses écoles à partir de l'année prochaine. Le ministre russe de l'Éducation, Sergey Kravstov, a précisé que la formation militaire reviendrait dans les écoles russes en septembre prochain. Le programme est soutenu par le ministère russe de la Défense, qui précise que pas moins de 140 heures par année universitaire doivent être consacrées à cette formation.Le chef des mercenaires du groupe Wagner, qui combattent en Ukraine aux côtés de l'armée russe, commente l'exécution présumée, à l'aide d'un coup de masse sur la tête, d'un de ses ex-membres accusé de désertion."Dans ce spectacle, on voit que (cet homme) n'a pas trouvé son bonheur en Ukraine, mais qu'il a rencontré des personnes peu aimables mais justes", estime Evguéni Prigojine, le chef de Wagner, cité dimanche par son service de presse.Des comptes Telegram proches de Wagner ont publié une vidéo montrant un homme, le crâne scotché à un bloc de pierre, être frappé à la tête avec une masse. Selon ces sources, il s'agirait d'un soldat du groupe s'étant rendu délibérément à l'armée ukrainienne, mais ayant ensuite été repris par les Russes. "C'est un magnifique travail de réalisation, cela se regarde d'une seule traite, ajoute Evguéni Prigojine. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé lors du tournage".La situation humanitaire de Kherson est "grave" en raison des pénuries d'eau et de médicaments indique le maire de la ville. Les forces russes ont détruit des infrastructures clés dans la grande cité, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy. Avant de fuir Kherson, les occupants ont détruit toutes les infrastructures critiques : communications, eau, chauffage, électricité.Le maire de Kherson a précisé que la situation humanitaire était "grave" en raison du manque d'eau, de médicaments et de pain, alors que les habitants célébraient leur libération lors de ce que le Président Zelenskiy a qualifié d'une "journée historique".

Après plus de huit mois d'occupation de son village, près de Kherson, et aussi de mauvais traitement commis sur des habitants par les soldats russes, Svitlana Galak a eu des "larmes de bonheur" à l'arrivée des soldats ukrainiens venus les libérer.

"Je ne sais pas quand les Russes sont arrivés dans le village, mais je ne sais qu'une chose, c'est ce que j'ai vu hier, ou avant-hier, j'ai vu un soldat ukrainien et j'ai été soulagée", raconte-t-elle, encore émue, devant sa maison, à un journaliste de l'AFP.

Chargement du lecteur...

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi 12 novembre par téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, a annoncé le Kremlin, au moment où Téhéran apparait comme un allié majeur de Moscou dans son intervention en Ukraine.

Les deux dirigeants ont évoqué "une série de questions" liées aux relations bilatérales entre l'Iran et la Russie "en mettant l'accent sur une intensification de la coopération dans les domaines politique, économique et commercial", a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Chargement du lecteur...

Des actions de déminage ont commencé à Kherson mais aussi la documentation de "crimes" imputables à Moscou selon les autorités ukrainiennes. Pour Kiev, l'Occident est sur la voie d'une "victoire commune" sur la Russie après la reconquête de Kherson, où l'hymne national ukrainien a retenti vendredi après le retrait des troupes russes.

Kherson, annexée fin septembre par Moscou, avait été la première grande ville à tomber après l'invasion russe déclenchée fin février.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov sera présent au sommet du G20 en Indonésie ce mardi 15 novembre. L'invasion russe de l'Ukraine risque de revenir sur la table de la séquence chargée qui arrive, à Bali puis au le Forum de l'Asie-Pacifique (Apec) à Bangkok, où Sergueï Lavrov continuera de représenter le président Vladimir Poutine.