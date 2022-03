DIRECT - Ukraine : l'intervention de Zelensky attendu devant le Parlement français

Pavel Latouchko, ex-ambassadeur et ex-ministre bélarusse, vit actuellement en exil à Varsovie.

Selon le président ukrainien, 100 000civils sont toujours coincés dans la grande ville portuaire. Ils sont piégés "dans des conditions inhumaines" dans les ruines de Marioupol, "en état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants".Pavel Latouchko, figure de l'opposition bélarusse, a appelé à des sanctions contre le Bélarus aussi dures que celle visant la Russie. Il a aussi évoqué des poursuites judiciaires contre son président Alexandre Loukachenko, "complice" de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine."Il a beau être le pion de Poutine, un dirigeant fantoche dans un État fantoche, c'est aussi un acteur majeur dans cette situation horrible, et il est temps que l'Occident s'en rende compte et agisse en conséquence". À défaut, les pays occidentaux laisseront "une faille énorme", prévient-il, en permettant de contourner les sanctions via la Biélorussie, "où les Russes ont toujours accès aux marques occidentales".Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, a appelé les partenaires internationaux dont la Banque mondiale à aider l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Il a notamment mentionné le fait de lui réallouer les droits de tirage spéciaux (DTS) - une sorte de monnaie créée par le FMI -des pays riches.

(Re)voir : Mali : augmentation du prix des carburants, conséquence de la guerre en Ukraine​



L'Union européenne a condamné "fermement" la nouvelle condamnation de l'opposant russe Alexeï Navalny à neuf ans de détention. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé un verdict "aux motivations politiques".