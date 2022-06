DIRECT - Ukraine : l'offensive russe s'intensifie dans le Donbass, "consensus total" des 27 pour l'adhésion du pays à l'UE

05h00 TU. "Ils veulent détruire tout le Donbass"



"Lyssytchansk est sous le feu de tirs d'artillerie et d'attaques aériennes", selon le dernier point mercredi soir de Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk.

"Ils veulent détruire tout le Donbass, pas à pas. Entièrement. Lyssytchansk, Sloviansk, Kramatorsk... Ils veulent tranformer toutes les villes en Marioupol", ville martyre de la guerre, a déclaré le président Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi.

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.



4h00 TU. "Consensus total" des 27 au sujet de l'entrée de l'Ukraine dans l'UE.



L'exécutif européen a par ailleurs rendu il y a quelques jours un avis favorable sur la candidature de l'Ukraine. Mardi, la France, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, a indiqué qu'un "consensus total" entre les Vingt-Sept avait émergé sur cette question.



03h00 TU. Von der Leyen renouvelle son soutien à Zelensky.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a appelé les dirigeants européens à "se montrer à la hauteur" en accédant à la demande de Kiev pour la livraison d'armes de combat plus modernes.



02h00 TU. Zelensky demande une nouvelle fois aux alliés de livrer des armes modernes.

"Aussi activement que nous nous battons pour une décision positive de l'Union européenne sur la candidature de l'Ukraine, nous nous battons quotidiennement pour obtenir des livraisons d'armes modernes", a martelé mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit participer de façon virtuelle au sommet du Conseil européen de Bruxelles.



Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.

01h00 TU. Sommet des 27 à Bruxelles pour discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.



Les 27 États membres de l'UE se penchent dès ce jeudi sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce sommet marque un jalon hautement symbolique près de quatre mois après son invasion par l'armée russe.



00h00 TU. L'étau russe se resserre sur Lyssytchansk et Severodonetsk.



La poche de résistance ukrainienne autour des villes industrielles de Lyssytchansk et Severodonetsk est de plus en plus étroitement cernée par les Russes. Dans cette région de Lougansk, tout a été détruit par les combats d'artillerie.