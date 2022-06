DIRECT - Ukraine : l'offensive russe s'intensifie dans le Donbass, discussions des 27 pour l'adhésion du pays à l'UE

08h08 TU. Bientôt une pénurie de gaz en Allemagne ?



L'Allemagne a activé jeudi le "niveau d'alerte" de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Le pays se rapproche d'une situation de rationnement, dans le sillage de la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. "Nous sommes dans une crise gazière. Le gaz est désormais une ressource rare", a déclaré le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck lors d'une conférence de presse.



07h16 TU. Selon l'Unesco, plus de 150 sites culturels ont été endommagés ou détruits en Ukraine depuis le début de la guerre.



"Selon les vérifications effectuées par ses experts, 152 sites culturels ont été détruits partiellement ou totalement en raison des combats, dont 70 édifices religieux, 30 bâtiments historiques, 18 centres culturels, 15 monuments, 12 musées et 7 bibliothèques", indique l'Unesco dans un communiqué. Trois régions concentrent les trois-quarts des dommages depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe : celles de Donetsk (45 sites touchés), Kharkiv (40) et Kiev (26), précise l'organisation onusienne.

Ces atteintes répétées aux sites culturels ukrainiens doivent cesser. Le patrimoine culturel, sous toutes ses formes, ne saurait en aucun cas être pris pour cible.Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco.

06h00 TU. Joe Biden veut mobiliser les Occidentaux face à Moscou.



Le président américain Joe Biden s'envole samedi pour l'Allemagne, qui accueille la réunion des sept grandes démocraties composant le G7 (États-Unis, Allemagne, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Canada). Il ira ensuite en Espagne, où l'alliance militaire occidentale se retrouve. Le chef d'État veut profiter de tous ces déplacements pour convaincre les pays alliés de rester mobilisés face à Moscou.

Le président Joe Biden lors d'une réunion sur la migration au Sommet des Amériques, le 10 juin 2022, à Los Angeles. AP Photo/Evan Vucci.

05h00 TU. "Ils veulent détruire tout le Donbass".



"Lyssytchansk est sous le feu de tirs d'artillerie et d'attaques aériennes", selon le dernier point mercredi soir de Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk.

"Ils veulent détruire tout le Donbass, pas à pas. Entièrement. Lyssytchansk, Sloviansk, Kramatorsk... Ils veulent tranformer toutes les villes en Marioupol", ville martyre de la guerre, a déclaré le président Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi.

04h30 TU. À Mykolaïv, les bombardements russes détruisent deux terminaux stratégiques.



Au moins deux terminaux de stockage de grains ont été touchés par des bombardements russes mercredi dans la ville portuaire de Mykolaïv, en Ukraine, ont indiqué à l'AFP leurs opérateurs. "Les occupants ont frappé Mykolaïv, avec sept missiles", a confirmé le président Zelensky, dans son dernier message vidéo dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant état de cinq blessés. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont vraisemblablement repris la rive orientale de la rivière Inhoulets, située entre Mykolaïv, toujours tenue par les Ukrainiens, et Kherson, plus à l'est, occupée par les Russes.





04h00 TU. "Consensus total" des 27 au sujet de l'entrée de l'Ukraine dans l'UE.



L'exécutif européen a par ailleurs rendu il y a quelques jours un avis favorable sur la candidature de l'Ukraine. Mardi, la France, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, a indiqué qu'un "consensus total" entre les Vingt-Sept avait émergé sur cette question.



03h00 TU. Von der Leyen renouvelle son soutien à Zelensky.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a appelé les dirigeants européens à "se montrer à la hauteur" en accédant à la demande de Kiev pour la livraison d'armes de combat plus modernes.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev en avril 2022. Adam Schreck / ASSOCIATED PRESS

02h00 TU. Zelensky demande une nouvelle fois aux alliés de livrer des armes modernes.

"Aussi activement que nous nous battons pour une décision positive de l'Union européenne sur la candidature de l'Ukraine, nous nous battons quotidiennement pour obtenir des livraisons d'armes modernes", a martelé mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit participer de façon virtuelle au sommet du Conseil européen de Bruxelles.



01h00 TU. Sommet des 27 à Bruxelles pour discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.



Les 27 États membres de l'UE se penchent dès ce jeudi sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce sommet marque un jalon hautement symbolique près de quatre mois après son invasion par l'armée russe.







00h00 TU. L'étau russe se resserre sur Lyssytchansk et Severodonetsk.



La poche de résistance ukrainienne autour des villes industrielles de Lyssytchansk et Severodonetsk est de plus en plus étroitement cernée par les Russes. Dans cette région de Lougansk, tout a été détruit par les combats d'artillerie.