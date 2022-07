DIRECT - Ukraine : l'offensive se poursuit dans plusieurs régions du sud, l'économie russe résiste aux sanctions occidentales

Ce qu'il faut retenir ce mercredi 27 juillet 2022.

- En dépit des sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, l'économie russe se porte bien mieux que prévue et résiste, annonce le Fonds monétaire international.



- Des vidéos diffusées mardi par les autorités ukrainiennes montrent les destructions subies par une station balnéaire du sud de l'Ukraine.



-Les pays de l'Union européenne se sont accordés pour réduire leur consommation de gaz, après une nouvelle baisse des livraisons russes.



- La Russie a annoncé qu'elle allait arrêter de participer à la Station spatiale internationale (ISS) "après 2024". Cette décision soulève la question de sa survie, sur fond de tensions russo-occidentales en raison de l'offensive russe en Ukraine.

La Banque centrale russe et les décideurs politiques russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement financier lorsque les sanctions ont été imposéesPierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMI.

Les combats se sont poursuivis mardi en Ukraine. Les régions du sud ont fait l'objet de bombardements russes "massifs", notamment sur un village balnéaire près d'Odessa et sur le port de Mykolaïv, selon les autorités ukrainiennes. "Nous riposterons bien sûr à cela, quels que soient les mensonges du ministère russe de la Défense sur ces frappes", a assuré dans son message du soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.Volodymyr Zelensky a dénoncé "une nouvelle augmentation provoquée des prix du gaz" visant les Européens. "Il est clair pour tout le monde qu'il s'agit d'une terreur des prix délibérée de la Russie contre l'Europe", a-t-il ajouté.D'après le FMI, une cessation complète des exportations de gaz russe réduirait "nettement" la croissance dans la zone euro en 2022 et 2023. Cela forcerait en effet les pays européens à mettre en place un rationnement de l'énergie, touchant les grands secteurs industriels.

02h00 TU. Quelles sont les conséquences des sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie ?

Les pays occidentaux ont, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, pris à l'encontre de la Russie une salve de sanctions destinées à l'étrangler financièrement et économiquement. Mais "la Banque centrale russe et les décideurs politiques russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement financier lorsque les sanctions ont été imposées", annonce mardi Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI. Et la hausse des prix du pétrole "fournit une énorme quantité de revenus à l'économie russe et cela a aidé à soutenir leur économie".L'économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée par les sanctions internationales que ce qui était attendu. C'est ce que souligne le FMI, précisant que le Produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se contracter de 6,0% en 2022, soit bien moins que le plongeon de 8,5% sur lequel il tablait lors de ses précédentes prévisions publiées en avril.Les États-Unis ont exhorté mardi l'Ukraine à choisir un procureur général crédible pour remplacer celle récemment renvoyée, appelant à des efforts renouvelés pour lutter contre la corruption au moment où Kiev tente par ailleurs de repousser les assauts russes.