DIRECT-Ukraine : L'ONU accuse Ukrainiens et Russes d'"exécutions sommaires" de prisonniers de guerre

Chargement du lecteur...

L'ONU a accusé les forces ukrainiennes et russes d'avoir commis des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine."Nous sommes profondément préoccupés par l'exécution sommaire de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russes" ainsi que par celle de "15 prisonniers de guerre ukrainiens", a déclaré Matilda Bogner, cheffe de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine.Selon Mme Bogner, l'ONU a documenté ces exécutions de Russes par les forces armées ukrainiennes, "souvent" perpétrées "immédiatement après la capture sur le champ de bataille".L'ONU est au courant de cinq enquêtes menées par Kiev et qui impliquent 22 victimes, mais "nous n'avons connaissance d'aucune poursuite à l'encontre des auteurs" de ces crimes, a-t-elle ajouté.En ce qui concerne les exécutions de 15 prisonniers de guerre ukrainiens "peu après leur capture par les forces armées russes", 11 d'entre elles ont été perpétrées par le groupe paramilitaire russe Wagner, a encore indiqué la responsable.L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de mauvais traitement de prisonniers constituant des crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.Le groupe Wagner est en première ligne de combats pour la ville de Bakhmout, épicentre d'hostilités dans l'est de l'Ukraine.Début mars, une vidéo montrant l'exécution présumée d'un prisonnier de guerre ukrainien par des soldats russes a provoqué un choc en Ukraine.En novembre, le Kremlin s'était lui indigné de deux vidéos montrant l'exécution présumée d'une dizaine de militaires russes qui venaient de se rendre aux forces ukrainiennes.Le français Leroy Merlin, géant de la vente de matériel de bricolage et l'un des principaux employeurs étrangers en Russie, a annoncé vouloir céder la totalité de ses magasins dans ce pays à un "management local", plus d'un an après le début du conflit en Ukraine.Adeo, la maison mère de Leroy Merlin, a indiqué "son intention de céder le contrôle" de la société, implantée depuis 18 ans en Russie, son deuxième marché après la France. Cette opération "doit permettre de préserver les emplois des 45 000 collaborateurs et de pérenniser l'activité de l'entreprise", fait valoir dans un communiqué le groupe français, détenu par la famille Mulliez.L'opération sera soumise à l'approbation des autorités compétentes en Russie, précise le communiqué, qui cite "un travail entamé depuis plusieurs mois dans le respect des réglementations applicables".Plusieurs enseignes détenues par la famille Mulliez restaient très implantées en Russie, en dépit de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Les 113 magasins de Leroy Merlin dans ce pays représentent entre 18 à 20% du chiffre d'affaire total de la société, a-t-elle indiqué à l'AFP.Le président Luiz Inacio Lula da Silva quitte le Brésil dimanche pour une visite d'État en Chine à la tête d'une importante délégation de ministres et de patrons. Il compte, notamment, proposer un plan de paix pour l'Ukraine.Cinq personnes ont été tuées dans une frappe russe contre la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, selon le service d'Etat pour les Situations d'urgence.

"Trois femmes et deux hommes sont morts" dans la frappe d'un missile russe qui a touché un bâtiment d'un étage accueillant un centre d'accueil humanitaire dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bakhmout, épicentre de combats avec l'armée russe, ont indiqué les secours sur Telegram.



07h30 TU. Dmitri Medvedev menace l'Ukraine



Face aux difficultés des forces russes à Bakhmout, l’ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, est monté un peu plus haut dans l'escalade verbale. "S’il faut aller à Kiev, alors il faut aller à Kiev, s’il faut aller à Lviv, alors il faut aller à Lviv pour exterminer cette contagion", a-t-il déclaré à l’agence Ria Novosti.

Je pense qu'il va y avoir des territoires en Ukraine pour lesquels les Ukrainiens seront déterminés à se battre sur le terrain, et peut-être des territoires qu'ils décideront qu'ils devront tenter de récupérer par d'autres moyens.

Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis

Le Danemark a invité le consortium Nord Sream à participer à la récupération d'un objet cylindrique trouvé près du gazoduc Nord Stream 2, six mois après l'opération de sabotage contre les pipelines en mer Baltique.La date de l'opération n'est pas encore connue, tout comme la réponse de l'opérateur, dont le russe Gazprom est l'actionnaire majoritaire.Près de six mois après les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la responsabilité de l'attaque sous-marine reste encore mystérieuse malgré des enquêtes criminelles dans les pays frontaliers du sabotage (Allemagne, Suède et Danemark). Début mars, l'Allemagne a annoncé enquêter sur un bateau suspecté d'avoir acheminé les explosifs sur le site, sans pouvoir encore tirer de conclusions sur l'identité des auteurs.S'exprimant devant une commission parlementaire à Washington, le secrétaire d'État américain a réaffirmé que toute paix éventuelle avec la Russie devra être "juste et durable", c'est-à-dire qui respecte l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais "comment cela est défini précisément sur le terrain, nous attendons des Ukrainiens qu'ils nous le disent".Il a ainsi semblé entériner le fait que les Ukrainiens auraient du mal à récupérer tous les territoires annexés par la Russie, en particulier la Crimée.Antony Blinken était spécifiquement interrogé par l'élu républicain Chris Stewart pour savoir si les États-Unis soutenaient la volonté du président Volodymyr Zelensky de récupérer la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.