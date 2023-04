DIRECT UKRAINE - l'ONU demande la libération de l'opposant russe Kara-Mourza 

Le président russe Vladimir Poutine a fait l'éloge lundi des manoeuvres russes de "très haut niveau" dans le Pacifique impliquant des dizaines de navires et d'avions, sur fond de rapprochement avec Pékin et de tensions avec les Occidentaux.

"La première étape de ces exercices suprises s'est en effet déroulée en suivant un très haut niveau", s'est félicité M. Poutine, lors d'une rencontre avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

Les exercices qui ont été annoncés la semaine dernière et qui interviennent en pleine visite en Russie du ministre chinois de la Défense Li Shangfu, impliquent plus de 25.000 militaires, 167 navires et bateaux, parmi lesquels 12 sous-marins, ainsi que 89 avions et hélicoptères, a précisé de son côté M. Choïgou lors de cette rencontre.



10H15 TU. L'ONU demande la libération "sans délai" de l'opposant russe Kara-Mourza

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk a demandé la libération "sans délai" de l'opposant russe Vladimir Kara-Mourza condamné lundi à 25 ans de prison.

"Personne ne devrait être privé de sa liberté pour avoir exercé ses droits humains, et j'appelle les autorités russes à le libérer sans délai. Tant qu'il est détenu, il doit être traité avec humanité", a-t-il indiqué dans une déclaration envoyée aux médias.



9H49 TU. Russie: l'opposant Vladimir Kara-Mourza condamné à 25 ans de prison



Un tribunal de Moscou a condamné lundi l'opposant Vladimir Kara-Mourza à 25 ans de prison pour plusieurs accusations, dont celle de "haute trahison", dans un contexte de répression tous azimuts en plein conflit en Ukraine.

A l'issue d'un procès à huis clos, le tribunal a annoncé qu'il reconnaissait M. Kara-Mourza coupable de "haute trahison", diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe et travail illégal pour une organisation "indésirable", selon une journaliste de l'AFP.

Sur cette photo publiée par le tribunal municipal de Moscou, l'opposant russe Vladimir Kara-Mourza écoute le verdict de osn procès, à côté de son avocate, Maria Eismont, lundi 17 avril 2023. Il a été reconnu coupable de trahison et de dénigrement de l'armée russe et a été condamné à 25 ans de prison, à l'issue d'un procès qui a marqué la dernière étape d'une répression implacable contre l'opposition, en marge des combats en Ukraine.

Image : tribunal municipal de Moscou via AP

"Nous avons des liens très forts, qui dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la Guerre froide" et sont "très stables", a-t-il dit lors de cette rencontre retransmise à la télévision russe, selon leur traduction.

Il a ajouté que les relations entre la Russie et la Chine étaient "déjà entrées dans une nouvelle ère".

"Il s'agit de ma première visite à l'étranger depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre de la Défense. J'ai choisi spécifiquement la Russie, afin de mettre l'accent sur la nature spéciale et l'importance stratégique de nos relations bilatérales", a ajouté M. Li.

Li Shangfu a par ailleurs transmis à Vladimir Poutine les "salutations cordiales" du président chinois Xi Jinping, a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué publié lundi.

"La Chine est disposée à travailler avec la Russie" pour "renforcer la communication stratégique entre les deux armées" et "apporter de nouvelles contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité mondiales et régionales", selon la même source, qui ne mentionne pas le conflit en Ukraine.



Le président russe Vladimir Poutine s'adresse au ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, à gauche et au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au Kremlin de Moscou, en Russie, dimanche 16 avril 2023.

5H30 TU. Au Japon, le G7 en profite pour afficher son soutien à l'Ukraine



Au pied du mont Asama au Japon, les chefs de la diplomatie des pays du G7 s'efforcent lundi d'afficher un front uni face aux défis posés par la Chine, après les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron.

Arrivés dès dimanche soir dans la station de ski huppée de Karuizawa, à une centaine de kilomètres de Tokyo, les ministres des Affaires étrangères des grands pays industrialisés doivent consacrer une bonne part de leurs discussions à la montée en puissance de la Chine, et afficher leur soutien continu à l'Ukraine face à la Russie.