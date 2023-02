DIRECT - Ukraine : L'ONU se prononce ce soir sur une résolution de soutien à Kiev

06H56 TU. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Kiev​



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé qu'il se rendait à Kiev, "un an après le début de la guerre".

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023



05H02 TU. L'accueil des Ukrainiens a coûté un demi-milliard d'euros à la France en un an



Selon le ministère français de l'Intérieur,​ l'accueil des réfugiés ukrainiens a coûté près de 500 millions d'euros à la France, essentiellement pour l'hébergement et l'allocation versée aux quelque 100 000 déplacés installés sur le territoire.

Entre le 10 mars 2022 et le 30 janvier 2023, la France a accueilli plus de 100 000 Ukrainiens, "dont près de 80% de femmes", a également précisé le ministère. Il explique avoir délivré des "autorisations provisoires de séjour" (APS) à 87 928 Ukrainiens (hors enfants) sur cette période. Soit près de 146 000 APS délivrées lorsqu'on prend en compte les renouvellements.



03H30 TU. La résistance ukrainienne à l'honneur à la Berlinale

Premier grand festival européen de l'année, la Berlinale, qui se termine samedi 25 février, affiche sa solidarité avec les producteurs, réalisateurs et acteurs ukrainiens en programmant films et discussions sur le pays.

C'est le président Volodymyr Zelensky qui a ouvert la manifestation, jeudi dernier, en appelant, dans un message vidéo, l'art et le cinéma à s'engager. Celui qui fut comédien avant de devenir dirigeant est au coeur d'un documentaire réalisé par la star américaine Sean Penn et présenté en avant première à Berlin.

Vendredi 24 février, un an jour pour jour après l'invasion russe, une manifestation de solidarité à l'Ukraine aura lieu sur le tapis rouge de la Berlinale.

Parmi les films ukrainiens présentés, "Eastern Front" (Front de l'Est, ndlr), du cinéaste et ambulancier volontaire Yevhen Titarenko, dépeint la vie du personnel médical près de la ligne de front. Le cinéaste se trouve à la Berlinale, avec d'autres cinéastes ukrainiens, pour y montrer la guerre filmée "de l'intérieur"



02H30 TU. D'après Biden, Moscou ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire

Joe Biden a critiqué à nouveau la suspension par la Russie de sa participation au traité russo-américain New Start, important traité de désarmement nucléaire.

Il a néanmoins ajouté qu'il ne "voit pas" dans la décision annoncée par le président Vladimir Poutine d'éléments indiquant "qu'il réfléchit à faire usage d'armes nucléaires ou de quelque chose de ce type". Il rapporte n'avoir vu "aucune preuve" permettant d'établir un changement dans la politique nucléaire de la Russie.



23H59 TU. Résolution de l'ONU : "Ce vote restera dans l'Histoire", selon l'ambassadrice américaine

Après deux journées de discours, l'Assemblée générale de l'ONU devrait se prononcer jeudi 23 février au soir sur une résolution qui "souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies".

Comme de précédentes résolutions, toutes non contraignantes, le texte réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine", "exige" le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une "cessation des hostilités".



"J'en appelle à vous: c'est un moment décisif pour montrer soutien, unité et solidarité", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba à la tribune. "Jamais dans l'Histoire récente la ligne entre le bien et le mal n'a été aussi claire. Un pays veut simplement survivre. L'autre veut tuer et détruire".

"Ce vote restera dans l'Histoire", a renchéri l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. Elle a appelé à voter contre les amendements "hostiles" déposés par le Bélarus, allié de Moscou.



21H24 TU La Russie accuse l'Occident à l'ONU d'être "prêt à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre"



À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a déclaré, en parlant des Occidentaux : "Dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier, ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre".



