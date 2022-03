DIRECT - Ukraine : "l'Otan n'a jamais été aussi unie", pour Joe Biden

8h19 TU. La Russie affirme avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne.

La Russie a affirmé avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière.

Jeudi 24 mars au soir, "des missiles Kalibr de haute précision ont visé une base (de stockage) de carburant près du village de Kalinovka, près de Kiev", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué.

"La plus grande réserve de carburant qui restait à l'armée ukrainienne, qui servait à approvisionner les unités dans la partie centrale du pays, a été détruite", a-t-il ajouté.

M. Konachenkov a en outre déclaré que les forces russes avaient détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens depuis la veille, dont trois systèmes de défense anti-aérienne et quatre drones.

Il n'était pas possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.





02h19 TU. À Bruxelles, Joe Biden vante l'unité occidentale, mais en éprouve aussi les limites.

Joe Biden a vanté à Bruxelles lors d'un marathon diplomatique hors du commun l'unité des Occidentaux, mais le président américain en a aussi éprouvé les limites, que ce soit en termes de sanctions ou de posture militaire face à la Russie.

Lors d'une conférence de presse, le démocrate de 79 ans a clamé que l'Otan n'avait "jamais, jamais été aussi unie".

Mais alors qu'une journaliste l'interrogeait sur l'absence d'effet dissuasif sur la Russie des mesures occidentales, le président américain, sur la défensive, a laissé percer un certain agacement.



(Re)voir Ukraine : Joe Biden avertit la Russie lors de son marathon diplomatique en Europe

"Les sanctions ne dissuadent jamais. Vous (les journalistes, ndlr) n'arrêtez pas d'en parler. Les sanctions ne dissuadent jamais", a reconnu Joe Biden, un mois exactement après le début de l'invasion en Ukraine, et alors que les civils payent un tribut toujours plus lourd sous les bombardements russes.

L'objectif, a dit Joe Biden, est de "faire mal" au président russe Vladimir Poutine, pas seulement pendant quelques semaines ou quelques mois, mais "pour le reste de l'année. C'est ça qui va l'arrêter".



01h37 TU. Joe Biden se rendra vendredi près de la frontière ukrainienne, en Pologne, selon la Maison Blanche.

Le président américain Joe Biden va se rendre vendredi 25 mars dans la ville de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine en guerre, à l'occasion d'une visite en Pologne, seconde étape de son voyage en Europe, a annoncé la Maison Blanche.

Arrivant de Bruxelles après un marathon de sommets, il sera reçu par le président polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à deux heures et demie de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine.

Il recevra ensuite un briefing sur "la réponse humanitaire afin d'apaiser la souffrance des civils en Ukraine et de répondre au flux croissant de réfugiés qui fuient la guerre que (Vladimir) Poutine a choisie", a précisé la Maison Blanche dans son communiqué.

Joe Biden ira ensuite à la rencontre de soldats américains positionnés dans cette région et "qui contribuent, aux côtés de notre allié polonais, aux efforts de dissuasion de l'Otan sur son flanc est".



00h25 TU. Joe Biden promet une "réponse" de l'Otan si la Russie a recours à l'arme chimique en Ukraine.

Le président américain Joe Biden a promis pour la première fois une "réponse" de l'Otan dans le conflit en Ukraine si la Russie y recourait à l'arme chimique, un risque jugé bien réel lors de sommets de l'alliance et du G7 réunis à Bruxelles après un mois d'une guerre meurtrière et dévastatrice lancée par Vladimir Poutine.

Sur le terrain, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov affirmait que sa milice paramilitaire, qui combat aux côtés de l'armée russe, avait pris la mairie de la ville assiégée et bombardée de Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine. Une information impossible à confirmer de source indépendante.

Cette ville portuaire sur la mer d'Azov, lourdement bombardée et où des témoins ont décrit des cadavres jonchant les rues, serait le cas échéant la première agglomération significative à être prise par la Russie, après une offensive d'un mois qui a vu l'armée russe à la peine face à la résistance acharnée des Ukrainiens, armés par l'Otan.

Dans cette situation, les Occidentaux ont jugé très crédible le risque d'une attaque chimique, contre lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky les a mis en garde jeudi dans une intervention vidéo depuis Kiev, où il est retranché.

"Nous répondrons s'il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation", a déclaré M. Biden à l'issue des sommets de l'Otan et du G7 à Bruxelles.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a indiqué à ce stade que les alliés avaient "convenu de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires".



22h47 TU. Les Occidentaux se mobilisent face aux risques de pénuries alimentaires.

Les Occidentaux se sont concertés pour répondre aux risques de pénuries alimentaires mondiales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux exportateurs majeurs de blé.

"Les pénuries alimentaires vont se concrétiser", a mis en garde le président américain Joe Biden à Bruxelles après des sommets du G7 et de l'Otan, assurant que les Etats-Unis comme le Canada, gros producteurs de céréales, allaient augmenter leurs exportations en conséquence.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient consacrer 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) ces cinq prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire et à la malnutrition dans le monde.

La France, pour sa part, a proposé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire au niveau de l'UE et du G7.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé Moscou à être "responsable" en permettant que les semis en Ukraine aient lieu. Faute de quoi la guerre provoquera dans 12 à 18 mois "une famine inéluctable", avec des pénuries de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord --où l'Egypte dépend notamment "à 80%" des céréales russes et ukrainiennes pour nourrir sa population.

Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell, à gauche, le président français Emmanuel Macron, au centre, et le Premier ministre slovène Janez Jansa parlent lors d'une table ronde lors d'un sommet de l'UE à Bruxelles, le jeudi 24 mars 2022. ( Photo AP/Evan Vucci)

S'exprimant en tant que président du Conseil de l'UE "et en lien avec l'Union africaine", le président français a proposé à Bruxelles une "initiative pour la sécurité alimentaire" avec d'abord un "plan d'urgence de libération des stocks en cas de crise pour éviter toute pénurie et modérer les hausses de prix".

22h12 TU. Ramzan Kadyrov dit avoir pris la mairie de Marioupol, avant de revenir sur ses propos.

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a assuré jeudi 24 mars que ses forces avaient pris la mairie de Marioupol, avant de publier une vidéo où il n'est question que d'un bâtiment officiel de la périphérie de cette grande ville du sud-est de l'Ukraine que l'armée russe assiège.

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov lors d'un discours face à ses troupes, à Grozny, le 25 février 2022.

(AP Photo/Musa Sadulayev)

"Les gars rapportent par radio qu'ils ont libéré le bâtiment de l'administration de Marioupol et qu'ils y ont hissé notre drapeau", a déclaré M. Kadyrov sur Telegram, assurant que les forces ukrainiennes avaient "abandonné leurs positions".

Il a ajouté que d'autres unités russes avançaient parallèlement dans ce grand port en grande partie détruit par les bombardements. "Inch'Allah, Marioupol sera bientôt complètement nettoyé", a-t-il lancé.

Mais dans une vidéo publiée quelques heures plus tard, M. Kadyrov assure que les forces de Moscou "ont complètement nettoyé les quartiers résidentiels de la partie orientale de la ville".

Les images montrent un groupe de soldats hissant un drapeau à l'effigie du dirigeant tchétchène sur un bâtiment endommagé.

"Les soldats ont hissé un drapeau au-dessus du bâtiment du bureau du procureur du district de Levoberejny, le dernier libéré", a-t-il écrit.





19h55 TU. L’ONU "exige" de la Russie l'arrêt "immédiat" de son "agression" contre l'Ukraine.

Une seconde résolution "historique" mais qui reste non contraignante: l'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à une écrasante majorité de 140 voix un nouveau texte qui "exige" de la Russie l'arrêt "immédiat" de son "agression" contre l'Ukraine lancée il y a un mois.

Lors d'un vote de cette Assemblée réunie depuis mercredi au siège des Nations unies à New York, 140 pays ont voté pour, 38 se sont abstenus et cinq ont voté contre, dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord.