DIRECT - Ukraine : l'Otan s'engage à soutenir militairement Kiev

06h24 TU - 2023, un tournant pour la suite de la guerre en Ukraine mais la fin hypothétique

L'offensive de la Russie en Ukraine se voulait une "guerre éclair", le conflit s'est enlisé. Près d'un an après l'invasion russe, la question de savoir à quoi pourrait ressembler la fin de la guerre reste entière. Pour l'heure, les experts s'attendent plutôt à un regain du conflit.

La guerre "ne montre assurément aucun signe d'être près de se terminer", constate Jon Alterman, expert au centre de réflexion américain CSIS (Center for Strategic and International Studies). "Chaque camp a le sentiment que la période lui est favorable, et que baisser les armes maintenant est une erreur".

Des soldats ukrainiens portent un cercueil dans la région d'Odessa, le 16 mai 2022. AP Photo/Francisco Seco

Dans le camp russe en effet, l'armée, qui a enregistré quelques succès récemment dans le Donbass, pourrait lancer une offensive d'ampleur au printemps. Dans le camp ukrainien, la volonté de reconquérir les territoires perdus reste intacte, le soutien des Etats-Unis et des pays de l'Union européenne, pour le moment indéfectible.

05h17 TU - l'Otan engagée dans une course à la logistique sur les munitions

Les membres de l'Otan tenteront d'accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine et discuteront de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie.

Les Alliés se sont engagés à fournir à l'Ukraine de l'artillerie, des véhicules blindés et chars, des systèmes de défense anti-aériens et "d'autres engagements vont être pris" lors de la réunion du groupe de soutien à l'Ukraine dirigé par les Etats-Unis aujourd'hui, a assuré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'organisation transatlantique.

"Nous sommes engagés dans une course à la logistique pour des capacités clés, (...) Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Il lance de nouvelles offensives. Nous devons donc continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour vaincre", a-t-il insisté, soulignant que le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov serait présent à Bruxelles.

"Les munitions, le carburant et les pièces de rechange doivent parvenir à l'Ukraine avant que la Russie ne puisse prendre l'initiative sur le champ de bataille", a-t-il poursuivi.