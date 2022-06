DIRECT-Ukraine : L'UE valide la candidature de l'Ukraine, Severodonetsk sous la pression russe

Ce qu'il faut retenir de ce vendredi 24 juin Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk (gouverneur)

Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Severodonetsk, dans l'est du pays, théâtre d'âpres combats avec l'armée russe, selon le gouverneur régional.

"Les forces armées ukrainiennes vont devoir se retirer de Severodonetsk. Ils en ont reçu l'ordre", a déclaré Sergiy Gaiday, le gouverneur de Lougansk, où se situe cette localité stratégique.

Un char ukrainien est en position lors de combats sur la ligne de front à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 8 juin 2022. AP Photo/Oleksandr Ratushniak.

La journée d'"aujourd'hui marque une étape cruciale sur votre chemin vers l'UE", "nous avons un avenir ensemble" a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel, en félicitant le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce dernier, dans son allocution en visioconférence devant les représentants des Vingt-Sept, s'est félicité d'une "victoire politique, que son peuple attendait selon lui depuis l'indépendance de la république soviétique d'Ukraine en 1991."



Jeudi, 19h54 TU . Les États-Unis fournissent à l'Ukraine une nouvelle aide militaire de 450 millions de dollars (Maison Blanche)



Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine pour 450 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire, annonce ce soir John Kirby, qui coordonne la communication de la Maison Blanche sur les questions stratégiques.



Cela porte à "environ 6,1 milliards" le montant total d'aide militaire fourni par Washington à Kiev depuis l'invasion du pays par la Russie, a-t-il déclaré à propos de ce nouveau volet d'assistance qui comprendra en particulier une livraison supplémentaire de lance-roquettes perfectionnés.



Les dirigeants des Vingt-Sept reconnaissent à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant un "moment historique", en pleine offensive russe.Cette décision très attendue par Kiev, prise lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE à Bruxelles, marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue "un moment unique et historique" .