DIRECT-Ukraine : L'Ukraine au coeur d'un sommet décisif pour le futur de l'Otan à Madrid

Ce qu'il faut retenir de ce mercredi 29 juin ​L'Ukraine au coeur d'un sommet décisif pour le futur de l'Otan à Madrid

08H24 TU. La Russie est une "menace directe" pour la "sécurité" des pays de l'Otan (Jens Stoltenberg)



La Russie représente une "menace directe" pour la sécurité des pays de l'Otan, réunis en sommet à Madrid, a déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance atlantique.

Nous allons dire clairement lors du sommet qui doit réviser la feuille de route de l'Alliance pour la première fois depuis 2010 que la Russie représente une menace directe pour notre sécurité.



Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance atlantique.

04H18 TU. L'Ukraine au coeur d'un sommet décisif pour le futur de l'Otan à Madrid

"Le sommet de Madrid va être un sommet pivot" pour le futur de l'Otan, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, à l'ouverture de cette réunion prévue de longue date. Invité à participer aux échanges, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera à deux reprises en visioconférence.



Les pays de l'Otan, qui ont déjà fourni des milliards de dollars d'aide à Kiev, vont convenir à Madrid "d'un programme d'assistance complet à l'Ukraine pour l'aider à faire respecter son droit à la légitime défense", selon Jens Stoltenberg.

Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien parce que l'Ukraine fait face aujourd'hui à une brutalité que nous n'avions plus vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.





Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance atlantique.

Le président français s'entretient avec la Première ministre danoise en présence du président américain au Palais Royal de Madrid, en Espagne, le 28 juin 2022. AP Photo/Andrea Comas.



Un message relayé par le président français Emmanuel Macron, qui a appelé l'Alliance à un "message d'unité et de force" à l'issue d'une rencontre du G7 en Allemagne, organisée en amont du sommet de l'Otan. "La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre".

De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson appellera mercredi tous les pays de l'Alliance à augmenter leurs dépenses militaires en réponse à l'invasion russe, afin de "rétablir la dissuasion et assurer la défense au cours de la décennie à venir", selon Downing Street.



Au sommet de l'OTAN à Madrid le 28 juin. Jens Stoltenberg, le ministre des Affaires érangères turc Mevlut Cavusoglu, le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan et le président finlandais Sauli Niinisto. © AP Photo/Bernat Armangue



00H42 TU. Ankara lève son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Otan

Obstacle depuis la mi-mai à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Otan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fini par lever son veto mardi, évitant un revers à l'Alliance qui ouvre son sommet à Madrid.

"Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan" et qui répond "aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme", a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg devant la presse.

Les membres de l'Otan vont donc pouvoir "inviter" officiellement mercredi les deux pays nordiques à rejoindre l'Alliance.

Un homme dépose une fleur sur le site d'un centre commercial, après une attaque à la roquette à Krementchouk, en Ukraine, le 28 juin 2022. AP Photo/Efrem Lukatsky.

Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a "félicité la Turquie, la Finlande et la Suède" pour la signature de cet accord. L'intégration de la Finlande et de la Suède va "renforcer la sécurité collective de l'Otan et va bénéficier à l'ensemble de l'Alliance transatlantique. Alors que nous commençons ce sommet historique à Madrid, notre Alliance est forte, plus unie et plus déterminée que jamais".





Mercredi, 19h29 TU. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la bombardement d'un centre commercial à Krementchouk



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer "une commission d'enquête" pour prouver que le centre commercial de Krementchouk a été détruit par un missile russe.



Lors d'une intervention en direct devant le Conseil, sa deuxième après un premier discours le 5 avril, le président ukrainien a aussi une nouvelle fois réclamé que la Russie soit expulsée de son siège permanent au Conseil de sécurité et qu'un tribunal soit créé pour juger les "actes terroristes quotidiens" de Moscou.



"Si vous pouviez rendre hommage à tous les Ukrainiens qui ont été tués dans cette guerre, tous les adultes, tous nos enfants, des dizaines de milliers de personnes... Je vous demande de leur rendre hommage avec une minute de silence", a déclaré à la fin de son intervention Volodymyr Zelensky, en se mettant debout.