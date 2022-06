DIRECT - Ukraine : la Commission européenne se prononce sur le statut de candidat de l'Ukraine à l'UE

Vendredi 17 juin

Pour être candidat à l'adhésion à l'UE, un pays doit satisfaire à une série de critères politiques (démocratie, Etat de droit, protection des minorités) et économiques (économie de marché viable). Il doit également s'engager à intégrer les règles du droit européen.



Cinq pays sont déjà officiellement candidats: la Turquie depuis 1999 (un processus aujourd'hui gelé), la Macédoine du Nord depuis 2005, Monténégro depuis 2010, la Serbie depuis 2012 et Albanie depuis 2014.

Jeudi 16 juin

La Commission européenne doit se prononcer aujourd'hui sur l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'Union européenne (UE). Toutefois, tout feu vert sera assorti de conditions et devra être validé à l'unanimité par les Vingt-Sept lors d'un sommet les 23 et 24 juin prochain. S'en suivront de longues négociations en vue de son adhésion.Il faut néanmoins noter que jamais un avis n'aura été rendu en si peu de temps sur une demande de candidature. Kiev a présenté sa candidature fin février, peu après le début de l'invasion russe. Le président, Volodymyr Zelensky, n'a depuis cessé de mettre l'UE au défi de prouver que "les mots sur l'appartenance du peuple ukrainien à la famille européenne ne sont pas vains".L'Ukraine est déjà liée à l'UE par un accord d'association entré en vigueur en septembre 2017. La reconnaissance du statut de candidat sera le début d'un long processus, avec la mise en place par la Commission d'une "stratégie de pré-adhésion". A savoir, un programme de soutien aux réformes nécessaires à l'intégration, assorti d'une aide financière.

Cité par l'agence britannique PA, le chef d'état-major des armées britannique, l'amiral Tony Radakin, estime que la Russie a "déjà perdu sur le plan stratégique" sa guerre en Ukraine et qu'elle "ne prendra jamais le contrôle" du pays.

Selon lui, "le président Poutine a utilisé 25% de la puissance de son armée pour engranger des gains territoriaux minuscules [...] Toute affirmation comme quoi il s'agit d'un succès pour la Russie n'a aucun sens. La Russie est en train de perdre."

Le gradé a ajouté qu'"elle va peut-être avoir des succès tactiques dans les prochaines semaines" mais qu'elle "a déjà perdu sur le plan stratégique", soulignant que "l'Otan est plus puissante."

Près de quatre mois après le début de l'invasion russe, l'armée de Vladimir Poutine "est bientôt à court d'hommes et bientôt à court de missiles sophistiqués", a-t-il poursuivi. Il a également admis que "c'est dur pour l'Ukraine mais ça va être un long combat."



(Re)voir : Ukraine : faut-il envoyer plus d'armes ?

Chargement du lecteur...

20h49 TU. Washington demande à ce que les Américains faits prisonniers en Ukraine soient traités humainement par les Russes.

Les Etats-Unis exhortent la Russie à considérer tout combattant volontaire américain capturé en Ukraine comme prisonnier de guerre et à ainsi lui garantir un traitement humain.

Le département d'Etat américain a par ailleurs annoncé qu'un troisième Américain était porté disparu en Ukraine. Deux autres, des anciens militaires, Alexander Drueke et Andy Huynh, auraient été capturés par des troupes russes lors d'affrontements la semaine dernière.

"Les Russes ont certaines obligations et les membres des forces armées ukrainiennes -y compris les volontaires qui peuvent être issus de pays tiers incorporés au sein des forces armées- devraient être traités comme des prisonniers de guerre en accord avec les conventions de Genève", a fait savoir, devant la presse, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Les prisonniers de guerre doivent bénéficier du "traitement et des protections correspondant à ce statut, y compris un traitement humain et des garanties fondamentales de procèdures et de procès justes", a-t-il ajouté.

Les conventions de Genève, écrites à l'origine au 19e siècle puis mises à jour après la Seconde Guerre mondiale, définissent les droits des prisonniers de guerre. Elles interdisent notamment toute torture et garantissent l'accès à des soins médicaux.

20h38 TU. Macron, Scholz, Draghi et Iohannis favorable au statut de candidat de l'Ukraine à l'UE.



Au cours de leur visite à Kiev, les dirigeants français, allemand, italien et roumain, respectivement, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et Klaus Iohannis, se sont dits prêts à accorder "immédiatement" à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ils se sont également engagés à la soutenir militairement "aussi longtemps qu'il le faudra."

"Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion, a déclaré le président français, Emmanuel Macron, à l'issue d'entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce statut sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie."

Olaf Scholz a abondé en espérant une "décision positive" de l'Union européenne sur l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine comme à la Moldavie.



Les Vingt-Sept doivent prendre une décision à l'unanimité lors du sommet européen des 23 et 24 juin. Parmi eux, les pays d'Europe de l'Est appuient cette candidature. D'autres comme le Danemark ou les Pays-Bas émettent des réserves.



(Re)voir : Ukraine : vers une acceptation de la candidature à l'UE

Chargement du lecteur...

18h00 TU. Les obsèques du journaliste français, Frédéric Leclerc-Imhoff, se dérouleront le 21 juin



Les obsèques de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste français, reporter d'images pour BFM TV, tué par un éclat d'obus dans le Donbass le 30 mai dernier, se dérouleront le mardi 21 juin, au Père Lachaise à Paris.