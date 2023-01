DIRECT - Ukraine : la Corée du Nord dément fournir des armes à la Russie

10H31 TU. Open d'Australie : le père de Djokovic de nouveau absent pour la finale



Le père de Novak Djokovic n'a pas assisté au début de la finale de l'Open d'Australie qui oppose son fils au Grec Stefanos Tsitsipas. Une polémique était née d'images sur lesquelles on le voyait poser avec des supporters pro-russes à l'extérieur du stade à Melbourne.



10H22 TU. Le nouveau président tchèque plus ouvert à l'UE et l'Ukraine



Le président tchèque fraîchement élu, Petr Pavel, est un ancien général de l'Otan. Il va promouvoir des liens étroits avec l'UE et aider l'Ukraine à tenir face à l'invasion russe, selon des analystes interrogés par l'AFP.



"Il est très favorable à l'Ukraine (...), très critique envers la Russie", souligne par exemple Jiri Pehe, analyste politique à l'Université New York à Prague.



02H56 TU. La Corée du Nord dément fournir des armes à la Russie

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche a diffusé des images du renseignement américain montrant des supposés wagons russes revenir de Corée du Nord chargés d'équipements militaires, dont des roquettes pour Wagner.



Le directeur général du Département des affaires américaines nord-coréen, Kwon Jong Gun, a rejeté cette "rumeur créée de toutes pièces" et prévenu les États-Unis qu'ils s'exposeraient à un "résultat vraiment indésirable" s'ils continuaient à la répandre.