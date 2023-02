DIRECT - Ukraine : la France et la Chine ont "le même objectif de contribuer à la paix"

Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé, ce matin, à Kiev. C'est la première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis l'invasion russe il y a près d'un an.

"Nous avons été aux côtés du peuple ukrainien et de l'Ukraine cette dernière année", a déclaré, à son arrivée, M. Cohen, qui doit rencontrer son homologue Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien.



06h35 TU. La guerre en Ukraine au coeur des discussions entre Emmanuel Macron et Wang Yi

Après s'être entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping en novembre et avant une future visite en Chine, Emmanuel Macron a reçu le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à l'Elysée.Ils ont notamment abordé les conséquences de la guerre sur les pays les plus vulnérables, "notamment en matière de sécurité alimentaire et de capacité de financement".Le président français ne cache pas son espoir de voir Pékin, allié important de Moscou qui n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a près d'un an, faire pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la "table des négociations".