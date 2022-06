DIRECT-Ukraine : La France propose d'aider à débloquer le port d'Odessa, combats dans l'est et le sud

Ce qu'il faut retenir ce samedi 11 juin Paris propose d'aider à débloquer le port d'Odessa

Violents combats dans le Donbass

06H27 TU. Violents combats dans le Donbass, selon Kiev



Dans le Donbass, la bataille pour la ville-clé de Severodonetsk et Lyssytchansk continue.

Dans son habituel message quotidien du soir, Volodymyr Zelensky a fait état "de très violents combats" dans le Donbass.

"La Russie veut dévaster chaque ville du Donbass, chacune, sans exagération. Comme Volnovakha, comme Marioupol. Les militaires ukrainiens font tout pour arrêter les attaques des occupants, autant que possible avec autant d'armes lourdes et de l'artillerie moderne que l'Ukraine possède, tout ce qu'on demandait et qu'on continue de demander à nos partenaires".



À re(voir) : Immersion dans les tranchées du Donbass

Chargement du lecteur...

Le président Joe Biden lors d'une réunion sur la migration au Sommet des Amériques, le 10 juin 2022, à Los Angeles. AP Photo/Evan Vucci.



04H09 TU. Joe Biden assure que Volodymyr Zelensky "ne voulait pas entendre" ses avertissements sur une invasion russe

"Beaucoup de gens pensaient que j'exagérais en évoquant une attaque russe contre l'Ukraine avant qu'elle ne débute" a déclaré le président américain lors d'une réception à Los Angeles.

"Mais je savais que nous avions des informations en ce sens. Le président russe Vladimir Poutine allait traverser la frontière. Il n'y avait aucun doute et Zelensky ne voulait pas l'entendre", a-t-il ajouté devant des journalistes.



00H52 TU. Paris propose d'aider à débloquer le port d'Odessa



La France s'est dite prête à aider à lever le blocus du port ukrainien d'Odessa, afin de débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale.

Nous sommes à disposition des parties pour, au fond, que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée.



Conseiller du président Emmanuel Macron.

00H46 TU. ONU: manque de soutiens pour Moscou



L'Assemblée générale de l'ONU s'est séparée vendredi après six tours de vote infructueux à bulletins secrets, sans élire la Russie, candidate à un siège au Conseil économique et social, l'un des six organes principaux des Nations unies.

Plusieurs diplomates ont mis cet échec inédit de Moscou pour cet organe depuis la création de l'ONU sur le compte de son invasion de l'Ukraine qui lui a fait perdre depuis février des soutiens au sein de l'Organisation.



À re(voir) : En manque d'armes, des soldats ukrainiens abandonnent le front