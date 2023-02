DIRECT - Ukraine : la Norvège va fournir huit chars Leopard 2 à l'Ukraine

12h11 TU- La Norvège va donner huit chars Leopard 2 à l'Ukraine

La Norvège va donner à l'Ukraine huit chars de combat Leopard 2 ainsi que des munitions, des pièces de rechange et jusqu'à quatre véhicules de soutien, a indiqué le gouvernement norvégien, qui quantifie ainsi une contribution déjà annoncée.

La date de livraison des chars n'a pas été précisée dans le communiqué du ministère norvégien de la Défense, mais le ministre Bjorn Arild Gram, actuellement à Bruxelles pour une réunion des donateurs, a précisé aux médias norvégiens qu'elle interviendrait sous peu.

La Norvège va en outre verser 250 millions de couronnes (23 millions d'euros) à la Facilité européenne pour la paix, un fonds mis en place par l'Union européenne - dont le pays scandinave n'est pas membre - pour financer l'assistance militaire fournie à l'Ukraine.

L'enveloppe norvégienne servira à acheter des munitions supplémentaires et des pièces de rechange pour les chars donnés.

Un tank Leopard 2 en action durant une visite du ministre allemand de la Défense Boris Pistorius à Augustdorf, en Allemagne, le 1er février 2023. AP Photo/Martin Meissner

11h28 TU - L'UE ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux

L'Union européenne a ajouté la Russie à la liste noire des paradis fiscaux, une mesure avant tout symbolique, ce pays étant déjà sous le coup de sanctions économiques liées à l'invasion de l'Ukraine.

Outre la Russie, les Iles Vierges britanniques, le Costa Rica, les Iles Marshall ont également été inclus dans cette liste comprenant désormais seize entités.

10h36 TU - JO-2024 : des sportifs ukrainiens invoquent l'Histoire contre la participation des Russes

Thomas Bach devrait tirer des leçons de l'Histoire: plusieurs sportifs ukrainiens de renom qui reprochent au président du Comité international olympique (CIO) d'envisager la présence de sportifs russes et bélarusses lors des JO-2024 de Paris, s'insurgent et agitent le chiffon rouge du souvenir de la Seconde Guerre mondiale.

"Souvenons-nous de ce qui s'est passé en 1936 lors des JO de Berlin", assène ainsi Olha Saladukha, ex-championne du monde du triple saut devenue parlementaire. "C'est après les Jeux d'hiver de Sotchi en 2014 que la guerre en Ukraine a commencé"

"Même après la 2e Guerre mondiale, l'Allemagne (qui n'avait pas été invité en 1948, NDLR) a été exclu des Jeux", poursuit la championne, dans un échange par mails, alors que la date anniversaire de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 approche. "Après tout ce mal, c'était compliqué de faire autrement".

Bach est "intelligent", mais "il veut qu'il y ait le plus de sportifs possible" à Paris, juge-t-elle encore. "Son raisonnement est compréhensible mais on ne peut pas être d'accord avec. Un Etat meurtrier, dont le peuple, même les athlètes soutient les crimes, devrait être écarté".

Un drapeau russe flotte lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, le 18 férvier 2014. AP/David J. Phillip

08h45 TU - La Russie dément tout plan pour "déstabiliser" la Moldavie

La Russie a démenti tout "plan de déstabilisation de la Moldavie", la présidente moldave Maïa Sandu ayant accusé la veille Moscou de préparer de "violentes attaques" dans son pays, un voisin pro-occidental de l'Ukraine.

Les affirmations de la dirigeante moldave "sont absolument infondées et sans preuves", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Il accuse en outre l'Ukraine d'être à l'origine de cette "désinformation" pour nourrir les tensions entre Moscou et Chisinau.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit la semaine dernière que son pays avait intercepté des documents faisant état d'un plan de déstabilisation de la Moldavie.

06h24 TU - 2023, un tournant pour la suite de la guerre en Ukraine mais la fin hypothétique

L'offensive de la Russie en Ukraine se voulait une "guerre éclair", le conflit s'est enlisé. Près d'un an après l'invasion russe, la question de savoir à quoi pourrait ressembler la fin de la guerre reste entière. Pour l'heure, les experts s'attendent plutôt à un regain du conflit.

La guerre "ne montre assurément aucun signe d'être près de se terminer", constate Jon Alterman, expert au centre de réflexion américain CSIS (Center for Strategic and International Studies). "Chaque camp a le sentiment que la période lui est favorable, et que baisser les armes maintenant est une erreur".

Des soldats ukrainiens portent un cercueil dans la région d'Odessa, le 16 mai 2022. AP Photo/Francisco Seco

Dans le camp russe en effet, l'armée, qui a enregistré quelques succès récemment dans le Donbass, pourrait lancer une offensive d'ampleur au printemps. Dans le camp ukrainien, la volonté de reconquérir les territoires perdus reste intacte, le soutien des Etats-Unis et des pays de l'Union européenne, pour le moment indéfectible.

05h17 TU - l'Otan engagée dans une course à la logistique sur les munitions

Les membres de l'Otan tenteront d'accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine et discuteront de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie.

Les Alliés se sont engagés à fournir à l'Ukraine de l'artillerie, des véhicules blindés et chars, des systèmes de défense anti-aériens et "d'autres engagements vont être pris" lors de la réunion du groupe de soutien à l'Ukraine dirigé par les Etats-Unis aujourd'hui, a assuré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'organisation transatlantique.

"Nous sommes engagés dans une course à la logistique pour des capacités clés, (...) Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Il lance de nouvelles offensives. Nous devons donc continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour vaincre", a-t-il insisté, soulignant que le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov serait présent à Bruxelles.

"Les munitions, le carburant et les pièces de rechange doivent parvenir à l'Ukraine avant que la Russie ne puisse prendre l'initiative sur le champ de bataille", a-t-il poursuivi.