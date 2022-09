DIRECT - Ukraine : La présidence tchèque de l'UE réclame un tribunal spécial pour Izioum

5H50 TU. Les Occidentaux réagissent à la découverte de centaines de corps enterrés



Ce macabre spectacle a soulevé une nouvelle vague d'indignation en Occident, un peu plus de cinq mois après que l'armée russe, chassée des environs de Kiev, avait laissé derrière elle des centaines de cadavres de civils, dont un certain nombre portaient des traces de tortures et d'exécutions sommaires, notamment dans la localité de Boutcha.



Les États-Unis et l'Union européenne ont fait part de leur indignation, tenant pour responsable la direction russe qui, a assuré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, devra "rendre des comptes". Le président américain Joe Biden a de son côté une nouvelle fois mis en garde son homologue russe Vladimir Poutine ce samedi contre l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires dans le conflit avec Kiev.

5H30 TU. La présidence tchèque de l'UE réclame un tribunal spécial pour Izioum



La présidence tchèque de l'UE a appelé samedi à la création d'un tribunal international spécial après la découverte de centaines de corps enterrés près d'Izioum, ville reprise aux Russes dans l'est du pays. "Au XXIe siècle, de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses", a déclaré samedi sur Twitter le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne. "J'appelle à la création rapide d'un tribunal international spécial".

I call for the speedy establishment of a special international tribunal that will prosecute the crime of aggression. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022

Les autorités ukrainiennes ont fait état vendredi de "450 corps de civils portant des traces de mort violente et de torture" enterrés dans un bois à la périphérie d'Izioum.



"Nous savons que certains ont été tués (abattus), d'autres sont morts à cause de tirs d'artillerie, de traumatismes dus à l'explosion de mines. Certains sont morts dans des frappes aériennes" et "de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés", a expliqué Serguiï Botvinov, un responsable de la police régionale. Dans une allocution, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi soir que "le processus d'exhumation se poursuit" et que "de nouvelles preuves de torture ont été trouvées".

