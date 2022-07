DIRECT - Ukraine : la Russie affirme avoir pris le contrôle de toute la région de Lougansk

Ce qu'il faut retenir de ce dimanche 3 juillet, 130e jour de guerre :



- Les combats se poursuivent dans l'est du pays, où l'armée russe vise la domination totale. Plusieurs villes du Donbass sont en difficulté. Moscou affirme avoir pris le contrôle de toute la région de Lougansk, et notamment la grande ville de Lyssytchansk. L'Ukraine n'a pour le moment pas confirmé ces informations.

- Côté russe, de violentes explosions ont été rapportées dans la ville de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne. Au moins trois personnes sont mortes selon les autorités russes, qui accusent Kiev d'avoir orchestré cette attaque.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou affirm que les forces du Kremlin contrôlent toute la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, après avoir conquis la ville-clé de Lyssytchansk, au coeur d'intenses combats depuis plusieurs jours.

"Sergueï Choïgou a informé le commandant en chef des forces armées russes, Vladimir Vladimirovitch Poutine, de la libération de la république populaire de Lougansk", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense cité par les agences de presse russes.



Les forces russes auraient pris "le contrôle complet de Lyssytchansk et d'autres villes proches dont les plus notables sont Belogorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo et Belaïa Gora", ajoute le communiqué des autorités russes.

Un immeuble en ruine à Lyssytchansk, dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 3 juillet 2022. AP

L'armée russe affirme avoir abattu trois missiles ukrainiens lancés contre la ville de Belgorod, proche de l'Ukraine.

"Les défenses anti-aériennes russes ont abattu les trois missiles Totchka-U à sous-munitions lancés par les nationalistes ukrainiens contre Belgorod. Après la destruction des missiles ukrainiens, les débris de l'un d'entre eux sont tombés sur une maison", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Un incendie dans un dépôt pétrolier à Belgorod, en Russie, le 1er avril 2022. Le Kremlin avait accusé l'Ukraine d'être l'auteur de frappes ayant provoqué l'incendie. AP

Le gouvernement américain finance des outils de contournement de la censure en Russie. Les outils informatiques anti-censure sont devenus essentiels pour de nombreux citoyens et militants : depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou a intensifié sa propagande et restreint drastiquement l'accès aux sources d'informations non officielles.



Le réseaux virtuels privés (VPN) sont donc sur-sollicités par les internautes qui cherchent à contourner la censure. Psiphon, un service de VPN affirme compter plus de 1,45 million d'utilisateurs quotidiens en moyenne - vingt fois plus que l’année dernière.

Sans le soutien financier de l'administration américaine, "nous n'aurions simplement pas les moyens de fournir des outils aussi sophistiqués, et donc d'avoir un tel impact", indique Dirk Rodenburg, directeur de Psiphon.



06h56 TU. Au moins trois morts après des explosions dans la ville russe de Belgorod.

Une série de "fortes explosions" a fait au moins trois morts et quatre blessés dans la ville russe de Belgorod, indique Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de cette région frontalière de l'Ukraine.



Sur Telegram, le gouverneur a indiqué que les explosions avaient eu lieu très tôt dimanche. Onze immeubles résidentiels et 39 maisons ont été endommagés.



"Les circonstances de l'incident sont en train d'être établies, visiblement les défenses antiaériennes ont été activées", a-t-il affirmé, sans plus de précisions. Belgorod a déjà été touchée par des tirs dans le passé.

Des passants observent un obus fiché dans le sol au beau milieu d'une rue dans la ville de Lysychansk, dans la région de Louhansk, le vendredi 13 mai 2022. AP / Leo Correa

Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe, a affirmé que l'armée de l'air russe avait frappé à Kharkiv l'usine de tracteurs locale, un bâtiment qui abritait des troupes et du matériel militaire ukrainien."L'activité ennemie dans la région de Kharkiv s'intensifie" a reconnu le président ukrainien Volodymyr Zelensky.La situation reste incertaine dans la ville de Lyssytchansk. Théâtre de violents combats depuis plusieurs jours, Lyssytchansk serait cernée de toutes parts par les forces pro-russes. Mais côté ukrainien, on assure que la ville reste sous le contrôle de l'armée régulière."Heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne", a assuré Rouslan Mouzytchouk, porte-parole de la Garde nationale de l'Ukraine, dans la journée de samedi.Lyssytchansk est la dernière grande ville à ne pas être aux mains des Russes dans la région de Lougansk, l'une des deux provinces du Donbass. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est "l'épicentre des combats".