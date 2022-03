Direct - Ukraine : la Russie annonce réduire "radicalement" son activité militaire dans les régions de Kiev et Tcherniguiv 

Chargement du lecteur...

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2, depuis le passage à l'heure d'été."Les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non-nucléaire de l'Ukraine entrant dans une dimension pratique (...), il a été décidé, pour accroître la confiance, de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", a déclaré le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine. D'après un négociateur russe, les pourparlers à Istanbul ont été "significatifs".Le négociateur en chef ukrainien a déclaré de son côté que Kiev voulait un "accord international" garantissant sa sécurité. "Nous voulons un mécanisme international de garanties de sécurité où les pays garants agiront de façon analogue au chapitre 5 de l’Otan et même de façon plus ferme", a-t-il ajouté.Les accréditations de quatre diplomates de l'ambassade de Lituanie, trois de celle de Lettonie et trois des missions estoniennes ont été retirée. Il s'agit de représailles à une mesure similaire contre des représentants de Moscou."Il n'y avait pas de visées militaires à Mykolaïv, les habitants de Mykolaïv ne présentaient aucune menace contre la Russie. Et malgré cela, comme tous les Ukrainiens, ils sont devenus les cibles des troupes russes", a affirmé le président lors d'une adresse au Parlement danois.

11h11 TU. Budapest annule une réunion après les divergences avec Prague et Varsovie

La Pologne et la République Tchèque venaient de décider de boycotter la réunion, en raison des liens de la Hongrie avec le Kremlin.Le président ukrainien accuse Moscou de bombarder volontairement les abris des civils dans cette ville assiégée.

10h33 TU. Le Kremlin insiste sur le paiement du gaz russe en roubles



Moscou a ainsi rejeté les critiques du G7. "Personne ne va livrer de gaz gratuitement. C'est tout simplement impossible. Et on ne peut le payer qu'en roubles", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"La situation a changé dans le contexte d'une guerre économique menée contre la Russie", a-t-il souligné. "Les entreprises (commandant du gaz russe) doivent (le) comprendre".



10h20 TU. La Finlande s'inquiète d'une ingérence russe dans son débat sur l'Otan​

"L'ensemble de la société finlandaise doit être vigilant sur des tentatives russes d'influencer le processus de décision de la Finlande sur la question de l'Otan", a déclaré le directeur du Service de sûreté (Supo).

Dans son rapport annuel sur les menaces visant la Finlande, l'agence de renseignement souligne le danger "d'une vaste interférence et d'une surveillance illégale russes".



10h08 TU. Le Kremlin confirme que l'oligarque Abramovitch est un médiateur avec l'Ukraine​

L'oligarque russe Roman Abramovitch joue bien un rôle de médiateur dans les pourparlers russo-ukrainiens. C'est le Kremlin qui l'a indiqué, balayant au passage les affirmations selon lesquelles il aurait été empoisonné.

"Il est présent à Istanbul", bien qu'il ne soit pas un membre officiel de la délégation russe.



10h01 TU. 3 000 à 3 500 journalistes sur place, une "guerre de l'information"

L'invasion russe de l'Ukraine constitue "une guerre de l'information", selon une enquête de l'ONG grecque iMedD, centrée sur la transparence et l'indépendance du journalisme. Elle est caractérisée par "une grande concentration de journalistes sur le terrain", avec un nombre évalué "entre 3.000 et 3.500".La guerre représente "le premier conflit militaire avec une telle concentration de journalistes sur le terrain" dont nombreux sont "inexpérimentés"."Plateformes, réseaux sociaux, propagande, provocation, fausses nouvelles, concurrence, interdictions de circulation, embargos (...) sont les armes 'nucléaires' d'une guerre de l'information - non seulement en termes de manipulation de l'opinion publique, mais aussi dans un contexte des stratégies et tactiques de l'Est et de l'Occident sur le terrain", estime cette enquête.

La France se prépare à de possibles coupures ciblées de gaz chez d'importants consommateurs, d'après le gouvernement et le gestionnaire du réseau de distribution. Elles auraient pour objectif de faire face à une éventuelle interruption de l'approvisionnement russe l'hiver prochain.

Les particuliers ne sont pas concernés par cette idée. Les sites assurant des missions d'intérêt général seraient épargnés.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique se trouve en Ukraine "pour des discussions avec des responsables du gouvernement". L'objectif de l'instance onusienne est de fournir "une assistance technique" garantissant la sécurité des installations nucléaires.

Les journalistes de l'AFP ont vu deux cadavres être retirés des décombres du bâtiment. Sa section centrale s'est partiellement effondrée après la frappe.

Les ministres polonais de la Défense des deux pays ne participeront pas mercredi 30 à une réunion à Budapest du groupe de Visegrad, dit V4, en raison des liens de la Hongrie avec le Kremlin.Pour faire face à une fuite des cerveaux provoquée par l'offensive russe en Ukraine, la Russie va accorder un sursis de service militaire aux jeunes travaillant dans le secteur des hautes technologies.

Les entreprises du secteur des hautes technologies ont jusqu'au 1er mai 2022 pour établir la liste de leurs collaborateurs de moins de 27 ans pour lesquels elles veulent obtenir une telle dispense. Les étudiants dans une soixantaine de spécialités universitaires sont aussi concernés : mathématiques, cartographie, robotique, aéronautique, nanotechnologies,...

Une frappe russe a touché le siège de l'administration régionale de Mykolaïv, ville proche d'Odessa. Le gouverneur Vitaly Kim a assuré que la plupart des personnes se trouvant à l'intérieur étaient indemnes. "On cherche huit civils et trois militaires", a précisé le responsable.

Les pourparlers entre les délégations russe et ukrainienne à Istanbul ont commencé peu après 07h30 (GMT), soit 10h30 en Turquie."Le monde entier attend de bonnes nouvelles de votre part", a déclaré le président turc. "Aujourd'hui, en tant que seul pays dont l'équité, la sincérité et l'amitié sont reconnues par les deux parties, nous faisons tous les efforts en faveur de la paix", avait-il insisté la veille.L'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via trois couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol. Ils avaient été suspendus une journée par crainte de "provocations" russes.En accueillant les délégations de négociateurs des deux pays à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdoganles les a ainsi appelés à "mettre un terme à cette tragédie"."Non seulement ils ont cessé de progresser vers la ville mais (...) ils ne font aucun effort pour avancer", se contentant de tirer des missiles, a-t-il relevé.L'association dénonce une "multiplication des crimes de guerre", notamment à travers l'emploi des mêmes tactiques qu'en Syrie et en Tchétchénie. Elle appelle à abandonner toute position de neutralité vis-à-vis de Moscou.

L'armée américaine a déployé six avions spécialisés dans la guerre électroniques sur la base aérienne de Spangdahlem, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il s'agit d'"améliorer les positions de défense" de l'Otan, d'après le ministère de la Défense.

Les avions "ne sont pas déployés pour être utilisés contre les forces russes en Ukraine", a souligné dans un communiqué le porte-parole du Pentagone.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué que des mercenaires russes du groupe Wagner se sont déployés dans l'est de l'Ukraine. IL estime que plus de 1 000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays.Le président ukrainien a déclaré dans une vidéo : "Les occupants sont repoussés d'Irpin, repoussés de Kiev. Cependant, il est trop tôt pour parler de sécurité dans cette partie de notre région. Les combats continuent. Les troupes russes contrôlent le nord de la région de Kiev, disposent de ressources et de main-d'œuvre".Sept pays de l'UE - la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique - ont appelé leurs ressortissants à s’abstenir de s'engager comme volontaires en Ukraine.