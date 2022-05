DIRECT - Ukraine : la Russie intensifie son offensive dans le Donbass, Joe Biden signe l'aide de 40 milliards à Kiev

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

"Le président Andrzej Duda est en Ukraine. Dimanche, à la Verkhovna Rada de Kiev, il prononcera un discours en tant que premier chef d'État étranger depuis le déclenchement de la guerre".

L'état-major ukrainien a relevé dans son point matinal quotidien, ce dimanche, que l'armée russe continuait "ses frappes de missiles et aériennes sur tout le territoire", et même avait "augmenté l'intensité en utilisant l'aviation pour détruire des infrastructures cruciales".

La Russie a affirmé avoir frappé un important stock d'armes fournies par les Occidentaux à l'Ukraine.

"Des missiles Kalibr à longue portée et de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a affirmé le ministère russe de la Défense. Il n'était pas possible de vérifier cette information de source indépendante.

Dans son habituel message vidéo posté dans la soirée, Volodymyr Zelensky a relevé que la situation militaire n'avait "pas évolué de manière significative" samedi 21 mai "mais ça a été très difficile".

"La situation dans le Donbass est extrêmement difficile", a-t-il insisté. Mais l'armée ukrainienne "repousse cette offensive. Chaque jour que nos défenseurs perturbent les plans des Russes nous rapproche du jour crucial, (...) que nous désirons tous et pour lequel nous combattons. Le jour de la victoire".

Chargement du lecteur...

La Russie a continué samedi 21 mai, son offensive dans l'est de l'Ukraine et affirmé avoir détruit avec des missiles de croisière un stock d'armes livrées par les Occidentaux, au moment où le président américain Joe Biden signait la loi apportant une nouvelle aide gigantesque de 40 milliards de dollars à Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine et Viktor Medvedtchouk s'entretiennent avec le lors d'une rencontre à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 18 juillet 2019. ©Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la phase actuelle de la guerre, où les Russes concentrent leurs efforts dans l'est, "sera sanglante", mais qu'in fine elle devra se résoudre "via la diplomatie"."Les discussions entre l'Ukraine et la Russie auront forcément lieu", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne ICTV, alors que des pourparlers ébauchés en Turquie il y a quelques semaines sont restés lettre morte.La Russie va étudier la possibilité d'échanger des combattants du régiment ukrainien Azov faits prisonniers contre Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine, a déclaré, samedi 21 mai, un député et négociateur russe, Léonid Sloutski.Viktor Medvedtchouk, 67 ans, est un politicien et riche homme d'affaires ukrainien réputé proche du président russe qui a été arrêté mi-avril en Ukraine, alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive du Kremlin fin février.

Joe Biden, Mark Zuckerberg, Morgan Freeman : la diplomatie russe a publié samedi 21 mai, une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en Russie, en représailles à des sanctions similaires prises par Washington depuis l'offensive en Ukraine.