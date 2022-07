DIRECT - Ukraine : la Russie ne se concentre plus "uniquement" sur l'est du pays, selon Sergueï Lavrov

Ce qu'il faut retenir ce mercredi 20 juillet 2022, 147ème jour de guerre :

- La Russie met de côté l'idée de reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine.

- Pas de certitudes sur le déblocage des exportations de céréales ukrainiennes au lendemain de la médiation turque.

- La rencontre de Téhéran, jugée positive par Poutine, considérée par Washington comme montrant l'isolement de la Russie "Cela montre à quel point M. Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés. Ils doivent maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide", a déclaré John Kirby, conseiller à la Maison Blanche.

- Le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, souligne la nécessité pour son pays de renverser la vapeur avant l'hiver pour ne pas permettre aux forces russes de s'installer durablement.



13H10 TU. Lavrov demande à l'ONU d'intervenir pour obtenir un accord facilitant les exportations agricoles de Russie



"Nous avons envoyé hier un signal au secrétaire général (de l'ONU) en lui disant, voilà, c'est ton initiative, prenons une décision concernant les Ukrainiens, puis concernant les Russes", a dit Sergueï Lavrov, dans une interview à l'agence Ria-Novosti.

Il a affirmé que l'Ukraine avait refusé d'inclure un point concernant les céréales russes dans les négociations menées la semaine dernière à Istanbul avec la médiation de l'ONU et de la Turquie.

"Nous nous sommes entendus sur les principes de base permettant d'exporter les céréales ukrainiennes, mais quand notre délégation a demandé d'ajouter une deuxième partie (concernant la production russe, ndlr), les Ukrainiens ont refusé catégoriquement. La délégation de l'ONU a gardé honteusement le silence", a poursuivi le chef de la diplomatie russe.



12h54 TU. Des pourparlers de paix n'auraient "aucun sens" déclare Lavrov



La Russie met de côté l'idée de reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine estimant que de précédents contacts avaient "seulement révélé l'absence de volonté, chez la partie ukrainienne, de discuter sérieusement de quoi que ce soit".



Serguei Lavrov a d'ailleurs prévenu que si l'Occident continuait de fournir à l'Ukraine des armes capables de frapper à longue distance, comme les lance-roquettes multiples américains HIMARS, les objectifs géographiques de la Russie évolueraient encore. "Car nous ne pouvons permettre que, dans la partie d'Ukraine contrôlée par (Volodymyr) Zelensky ou son remplaçant, se trouvent des armes qui peuvent menacer directement notre territoire ou celui des républiques (séparatistes) ayant déclaré leur indépendance ou voulant choisir seules leur avenir", a-t-il déclaré.



12H30 TU. Le gouvernement appelle les Français "à des petits gestes" pour économiser l'énergie



Le gouvernement demande aux Français de multiplier "les petits gestes du quotidien", mais sans contrainte, afin d'économiser de l'énergie dans la perspective d'une coupure de l'approvisionnement en gaz russe à l'automne prochain.

"Nous demandons un effort aux citoyens, aux Françaises et aux Français", a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, estimant qu'il "n'y a pas de petit geste" en matière d'économie d'énergie.



11H TU. Les objectifs militaires russes ne se concentrent plus "uniquement" sur l'est de l'Ukraine, affirme le ministre des Affaires étrangères russe



Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, affirme que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays, mais concernaient aussi "une série d'autres territoires" et pourraient encore s'étendre.

Dans une interview, Sergueï Lavrov a justifié ce changement par une "géographie différente" par rapport à la situation qui existait sur le terrain fin mars, lorsque Moscou avait dit vouloir se concentrer sur l'est, après avoir notamment échoué à prendre Kiev, la capitale ukrainienne. "Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lougansk, ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia et une série d'autres territoires, et ce processus continue, de façon constante et opiniâtre", a-t-il déclaré dans une interview à l'agence de presse Ria-Novosti et la chaîne RT.



10H30 TU. La Russie pratique "un chantage" au gaz contre les Européens



La Russie utilise le gaz "comme une arme" contre l'UE en réduisant drastiquement ses approvisionnements, a accusé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, appelant les Vingt-Sept à se préparer à une possible interruption totale. "La Russie pratique un chantage, elle utilise le gaz comme une arme. Si jamais il devait y avoir une rupture majeure voire une interruption totale des livraisons de gaz (russe), l'Europe devra être prête", a-t-elle déclaré, en présentant un plan de Bruxelles pour réduire la consommation de gaz de l'Union européenne.



10H15 TU. Bruxelles veut réduire de 15% la demande de gaz et fixer des baisses obligatoires pour les Vingt-Sept en cas d'urgence



Le plan dévoilé par la Commission européenne, qui sera discuté par les États membres, prévoit que chaque pays fasse "tout son possible" pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation nationale de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période. Bruxelles propose aussi un mécanisme spécifique fixant des "objectifs contraignants de réduction de la demande" aux Vingt-Sept en cas de "risque substantiel de grave pénurie".



10H TU. L'absence d'une turbine sur le gazoduc Nord Stream est "un prétexte" pour justifier des baisses de livraison de gaz vers l'Europe, déplore Berlin



L'Allemagne accuse à nouveau la Russie d'invoquer comme "prétexte" l'absence d'une turbine sur le gazoduc Nord Stream pour justifier des baisses de livraison de gaz vers l'Europe, qui pourraient s'aggraver dans les prochains jours.



"Il s'agit d'une turbine de remplacement qui était destinée à être utilisée en septembre", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Économie et du Climat. Le géant gazier russe Gazprom a récemment assuré qu'il ne pouvait garantir la reprise des livraisons vers l'Europe via ce gazoduc en maintenance jusqu'à jeudi matin.



9H45 TU. "La France n'a presque rien livré", selon l'ancien patron de l'OTAN



"Si vous évaluez les livraisons d'armes à l'Ukraine des différents pays, la France n'a presque rien livré. L'ampleur des livraisons françaises est équivalente à ce que le Danemark a offert, environ 160 millions de dollars selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale", a déclaré lundi Anders Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN dans une interview au magazine américain The Atlantic. "En comparaison, la Grande-Bretagne a été exceptionnelle. Je pense que cela est profondément enraciné dans la mentalité britannique", a-t-il ajouté, dénonçant également la communication "désastreuse" d'Emmanuel Macron dans sa volonté de ne pas humilier la Russie.

L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, s'adresse à la presse, lors de sa visite à Irpin, en Ukraine, vendredi 1er juillet 2022. AP Photo/Nariman El-Mofty

9H30 TU. "Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés", selon Washington



La rencontre de Téhéran prouve l'isolement croissant de la Russie d'après John Kirby, qui coordonne la communication de la Maison Blanche sur les questions stratégiques. "Cela montre à quel point M. Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés. Ils doivent maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide", a-t-il déclaré.

John Kirby a également accusé la Russie de "travailler à l'annexion des territoires ukrainiens" passés sous son contrôle ces derniers mois en utilisant le même "mode d'emploi" que pour la Crimée en 2014. L'ambassade russe aux États-Unis a réagi à ces propos en affirmant sur Telegram : "C'est un pur mensonge d'affirmer que l’opération militaire russe vise à conquérir. Nous ramenons la paix dans des territoires libérés".



8H TU. L'Ukraine veut renverser la vapeur avant l'hiver



Le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, a souligné la nécessité pour son pays de renverser la vapeur avant l'hiver pour ne pas permettre aux forces russes de s'installer durablement. "Il est très important pour nous de ne pas entrer dans l'hiver. Après l'hiver, quand les Russes auront plus de temps pour prendre pied, ce sera certainement plus difficile. Ils nous y entraînent. Il est très important pour nous de ne pas leur donner cette possibilité", a-t-il dit au journal russe Novoïé Vremia.

Pour cela, l'Ukraine réclame aux Occidentaux plus de systèmes d'artillerie de précision et à longue portée, comme les lance-roquettes multiples Himars fournis par les Etats-Unis, affirmant qu'ils pourraient "changer la donne" et permettre une contre-offensive pour repousser l'armée russe dans l'est du pays.

7H15 TU. Gazaprom "remplira pleinement ses obligations"



À propos du gaz, sujet de tension entre Moscou et l'UE, Vladimir Poutine a assuré que le géant russe Gazprom "remplirait pleinement ses obligations" au moment où les livraisons vers l'Europe diminuent. "Gazprom est prêt à pomper autant que nécessaire", a-t-il déclaré, indiquant que les Occidentaux étaient en difficulté car ils avaient pris des sanctions contre Moscou et "fermé" des canaux de livraison d'hydrocarbures.



6H50 TU. Bilan du mardi 19 juillet : plusieurs villes bombardées par les Russes

À Kramatorsk, dans l'est du pays, un missile est tombé dans un petit jardin entouré de barres d'immeubles, en plein centre-ville, faisant un mort selon le porte-parole de la mairie, tandis qu'un haut responsable de la police a fait état de six blessés.



Les troupes russes ont également touché des bâtiments résidentiels à Avdiivka, Soledar, et Bakhmout, près de Donetsk, selon la présidence ukrainienne, qui recensait "deux frappes de missiles sur Toretsk" et "des bombardements de zones industrielles".

Un immeuble résidentiel endommagé par une attaque à la roquette à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, mardi 19 juillet 2022. AP Photo/Nariman El-Mofty

Près de Bakhmout, toujours dans l'est du pays, l'armée ukrainienne affirme avoir "repoussé avec succès" plusieurs "tentatives d'assaut". Les forces russes avancent avoir tué 60 soldats ukrainiens à Dolina, dans la même zone.

Dans la région d'Odessa, au bord de la mer Noire, les forces de Moscou ont tiré sept missiles, blessant au moins six personnes dont un enfant, selon la présidence ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé que ses frappes sur Odessa avaient détruit un stock de munitions fournies par les Occidentaux.

Le président russe Vladimir Poutine, le président iranien Ebrahim Raisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan avant leurs entretiens au palais de Saadabad, à Téhéran, mardi 19 juillet 2022. Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

L'épouse de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, s'est entretenue mardi à la Maison blanche avec la Première dame des Etats-Unis, Jill Biden. Elle devrait s'exprimer aujourd'hui devant le Congrès américain. "J'attends de cette visite de la Première dame des résultats significatifs pour l'Ukraine en matière de coopération avec l'Amérique", a déclaré le président ukrainien.À Téhéran, où il avait été convié pour des pourparlers avec ses homologues iranien Ebrahim Raïssi et turc Recep Tayyip Erdogan sur la Syrie et l'Ukraine, Vladimir Poutine a affirmé qu'il y avait un progrès sur la question de l'exportation par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial. Et ce grâce la médiation de la Turquie. Dans la soirée, il a toutefois jeté un doute sur ces avancées, en liant l'exportation de la production agricole ukrainienne à une levée complète des restrictions occidentales sur les céréales russes.La Syrie a annoncé ce mercredi qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec Kiev après que l'Ukraine a pris la même mesure fin juin suite à la reconnaissance par le gouvernement de Damas de l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes.Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait annoncé le 29 juin mettre fin aux relations diplomatiques avec la Syrie, après que le régime de Damas a reconnu l'indépendance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, soutenues par Moscou depuis 2014.Ce n'est pas la première fois que la Syrie exprime son soutien à des territoires dont la Russie reconnaît l'indépendance. En 2018, Damas avait reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en Géorgie.