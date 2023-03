DIRECT - Ukraine : la Russie poursuit ses attaques à Bakhmout, l'Ukraine prépare sa contre-offensive

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, lors d'une conférence de presse, à Berlin, en Allemagne, le mardi 2 juin 2020. (Fabrizio Bensch/Pool via AP)

Le patriarche de l'Église orthodoxe russe Kirill dirige un service d'épiphanie orthodoxe à la cathédrale de l'Épiphanie à Moscou, en Russie, le jeudi 19 janvier 2023. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à Kiev, en Ukraine, le mercredi 15 février 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Plus de 40 missiles ont frappé la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, depuis le début de l'année, a déclaré le président Zelensky dans son discours du soir du 11 mars."Ce n'est que depuis le début de cette année - en moins de deux mois et demi - que plus de 40 missiles ennemis ont déjà frappé Kharkiv", a déclaré Zelensky, ajoutant que les "ruines, débris, trous d'obus dans le sol" qui en résultent sont un autoportrait de la Russie, rapporte le Kyiv Independent.Les ingénieurs travaillent pour rétablir le courant à des milliers de clients dans la région après la dernière attaque russe massive de la Russie le 9 mars. L'électricité a été rétablie pour 90 % des habitants de l'oblast de Kharkiv, selon les responsables, mais les transports publics qui dépendent de l'électricité sont toujours pas pleinement opérationnel.L'armée ukrainienne continue dimanche de défendre Bakhmout, avec l'objectif de "gagner du temps" avant de lancer une contre-offensive face aux avancées des forces russes dans cette ville de l'est de l'Ukraine dont Moscou tente de s'emparer depuis l'été au prix de lourdes pertes."Les vrais héros sont les défenseurs qui tiennent le front de l'Est sur leurs épaules", a salué le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky."Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves et lancer une contre-offensive, qui n'est pas loin", a-t-il encore dit, cité samedi par le service de presse de l'armée.Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé samedi que les forces ukrainiennes avaient la veille "repoussé plus de 100 attaques ennemies" dans les principales zones de combat.L'Iran a conclu un accord pour acheter des avions de chasse avancés Su-35 à la Russie, annoncent les médias d'État iraniens, élargissant une relation qui a vu des drones construits par l'Iran utilisés dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine."Les avions de combat Sukhoi-35 sont techniquement acceptables pour l'Iran et l'Iran a finalisé un contrat pour leur achat", a déclaré le radiodiffuseur IRIB citant la mission iranienne aux Nations Unies à New York.L'armée russe poursuit ses attaques à Bakhmout et dans d'autres régions: les autorités ont ainsi annoncé qu'une frappe avait fait dans la matinée au moins trois morts et deux blessés à Kherson, une cité méridionale libérée par l'armée de Kiev en novembre après plusieurs mois d'occupation.A Bakhmout, l'épicentre actuel du conflit, Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes qui s'y battent en première ligne."C'est le bâtiment de l'administration municipale, le centre administratif de la ville", a-t-il déclaré samedi, pointant du doigt, du toit d'un bâtiment, un autre édifice, en guise d'illustration de cette avancée."C'est à un kilomètre deux cents", "C'est la zone, il y a des combats en cours", a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée par le service de presse de son entreprise Concord, des propos invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.L'Ukraine et la Russie affirment que des centaines de soldats ennemis avaient été tués au cours des dernières 24 heures dans la lutte pour Bakhmout. Kiev repousse des attaques incessantes et la petite rivière qui coupe la ville en deux marque désormais la nouvelle ligne de front.Serhiy Cherevatyi, un porte-parole militaire ukrainien, a déclaré que 221 soldats pro-Moscou avaient été tués et plus de 300 blessés à Bakhmout. Le ministère russe de la Défense a déclaré que jusqu'à 210 soldats ukrainiens avaient été tués dans la partie élargie de la ligne de front de Donetsk.Bien que Moscou n'ait pas précisé les victimes de Bakhmout, la ville orientale de Donetsk, désormais presque déserte, a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes et les plus longues de la guerre qui a duré un an.Les deux parties ont admis avoir subi et infligé des pertes importantes à Bakhmut, tandis que le nombre exact de victimes est difficile à vérifier de manière indépendante.Les services de renseignement militaires britanniques déclarent que le groupe de mercenaires russes Wagner a pris le contrôle de la majeure partie de la partie orientale de Bakhmout – une avancée revendiquée mercredi par le fondateur du groupe, Yevgeny Prigozhin.Le ministre ukrainien des Affaires étrangères exhorte l'Allemagne dans une interview publiée dimanche 12 mars à accélérer l'approvisionnement en munitions et à commencer à former des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse occidentaux.Dmytro Kuleba a déclaré au journal Bild am Sonntag que les pénuries de munitions étaient le problème "numéro un" dans la tentative de l'Ukraine de repousser l'invasion russe.Il a déclaré que les fabricants d'armes allemands lui avaient dit lors de la conférence de Munich sur la sécurité le mois dernier qu'ils étaient prêts à livrer mais attendaient que le gouvernement signe des contrats. "Donc, le problème est du côté du gouvernement".Dmytro Kuleba a clairement indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que les alliés occidentaux donnent à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclamait de sitôt.Mais il a déclaré que les pilotes ukrainiens devraient de toute façon être formés, afin qu'ils soient prêts une fois cette décision prise, écrit le journal.Si l'Allemagne devait former des pilotes ukrainiens, ce serait un "message clair de son engagement politique", a-t-il déclaré.Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, demande au pape François et à d'autres chefs religieux de persuader l'Ukraine de mettre fin à la répression contre une aile de l'Église historiquement alignée sur la Russie.Kiev a ordonné vendredi à l'Église orthodoxe ukrainienne (UOC) de quitter le complexe du monastère où elle est basée, la dernière mesure prise contre une dénomination que le gouvernement qualifie de pro-russe et de collaboration avec Moscou.Kirill a exhorté les chefs religieux et les organisations internationales à "faire tout leur possible pour empêcher la fermeture forcée du monastère, qui entraînera une violation des droits de millions de croyants ukrainiens", selon un communiqué publié sur le site Internet de l'église.Kirill a fortement soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'UOC affirme avoir rompu ses liens avec la Russie et le patriarcat de Moscou, et est victime d'une chasse aux sorcières politique.Des bombardements russes ont tué samedi trois civils dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, dénonçant ce qu'il a qualifié d'"attaques terroristes brutales" par des unités pro-Moscou.L'Ukraine a repris Kherson en novembre après près de huit mois d'occupation par les forces russes qui l'ont saisie peu après le début de l'invasion à grande échelle. La zone est maintenant sous le bombardement presque constant des forces russes de l'autre côté du fleuve Dnipro.Une autre personne est décédée dans la région orientale de Donetsk, ont indiqué des responsables régionaux.Volodymyr Zelensky a déclaré que les trois personnes tuées à Kherson étaient allées dans un magasin pour acheter des produits d'épicerie."Je voudrais soutenir toutes nos villes et communautés qui sont soumises à des attaques terroristes brutales", a-t-il déclaré lors d'une allocution vidéo en soirée."L'État pervers utilise une variété d'armes... pour détruire la vie et ne rien laisser d'humain derrière lui. Les ruines, les débris, les trous d'obus dans le sol sont un autoportrait de la Russie", a-t-il poursuivi.