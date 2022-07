DIRECT-Ukraine : La Russie poursuit son offensive dans l'est, conférence sur la reconstruction en Suisse

Ce qu'il faut retenir de ce mardi 5 juillet ​Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de continuer la guerre



Nous devons briser l'ennemi, c'est une mission difficile, qui nécessite du temps et des efforts surhumains. Mais nous n'avons pas d'autre choix.



Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

Des bâtiments résidentiels endommagés à Lyssytchansk, région de Lougansk en Ukraine, le 3 juillet 2022. Administration militaire de la région de Lougansk via AP.

Le président russe Vladimir Poutine ordonne à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine, au lendemain de la prise de Lyssytchansk.

00H00 TU. Kiev évalue à 750 milliards de dollars le coût de la reconstruction du pays

Celle-ci sera "la tâche commune de tout le monde démocratique", a souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky par vidéoconférence à l'ouverture de la conférence internationale à Lugano, en Suisse, pour préparer l'immense chantier. Il a ensuite expliqué avoir besoin de ces "fonds colossaux" pour aider la population, recontruire les villes et infrastructures détruites par la guerre, mais aussi "préparer les écoles et universités pour une nouvelle année scolaire" et "se préparer pour l’hiver". Son Premier ministre Denys Chmygal a exposé un plan "estimé à 750 milliards de dollars".