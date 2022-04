DIRECT-Ukraine : la Russie réplique après le naufrage du Moskva, Kiev réclame plus d'armes

Ce qu'il faut retenir de l'actualité du 16 avril : La Russie avertit Washington de "conséquences" suite à son aide militaire à l'Ukraine

Le monde entier devrait être inquiet" selon le président ukrainien

Kiev de nouveau menacée

Le président ukrainien réclame plus d'armes

Vous pouvez rendre la guerre bien plus courte. Plus vite et en plus grande quantité nous allons recevoir les armes que nous avons demandées, plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra.

Tous les horaires sont donnés au format temps universel coordonné (UTC). Pour information, la France se situe dans le fuseau horaire UTC+2.Dans un message vidéo, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Occidentaux.

5h48 TU. La Russie avertit Washington de "conséquences" suite à son aide militaire à l'Ukraine

La Russie a adressé cette semaine aux Etats-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de "conséquences imprévisibles" suite à son aide militaire en forte hausse à l'Ukraine, selon des informations de presse. Cet avertissement intervient au moment où le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide militaire d'une valeur de 800 millions de dollars à l'Ukraine, dont des hélicoptères et des véhicules blindés de transport de troupes.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky "le monde entier devrait être

inquiet du risque que son homologue russe Vladimir Poutine, acculé par ses revers militaires en Ukraine, ait recours à une arme nucléaire tactique." Dans ce contexte, Berlin a annoncé vendredi être prête à débloquer plus d'un milliard d'euros d'aide militaire en faveur de l'Ukraine.

02H52 TU. Kiev à nouveau menacée

La Russie annonce avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev. Cette usine fabriquant des missiles Neptune que l'armée ukrainienne a dit avoir utilisés pour frapper le croiseur russe Moskva a été touchée dans la nuit. Selon le Pentagone, le Moskva, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a bien été coulé par deux missiles ukrainiens.

Illustration. Kiev de plus en plus menacée par les bombardements russes.

AP Photo/Efrem Lukatsky.

La Russie a promis d'intensifier ses frappes contre Kiev en réponse à des attaques "terroristes" dont elle accuse l'Ukraine alors que les Ukrainiens disent avoir coulé la veille le vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire.